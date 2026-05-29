El centro se llena de música, arte y cultura con miles de personas disfrutando de las más de 40 actividades programadas en la Noche en Blanco

Las calles se inundan de color y diversión para dinamizar los comercios y la hostelería en catorce escenarios distintos



La Noche en Blanco ha vuelto a llenar de música, arte y cultura las calles del centro con miles de personas en las más de 40 actividades programadas por el Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, en lo que es ya una cita subrayada en el calendario municipal para todos los públicos y edades.

Desde las 18.00 hasta las 00.00 horas, de forma ininterrumpida, se han celebrado talleres, actividades, conciertos, pasacalles, espectáculos de magia y juegos en un total de catorce escenarios distintos, que han estado a rebosar desde el inicio.

La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha disfrutado de la noche acompañada por la concejala delegada, Ana Trigueros; el diputado de Sabores Almería, Carlos Sánchez; y el delegado de Empleo de la Junta, Amós García. “El claro objetivo de esta noche, pensada también para el disfrute de almerienses y visitantes, es dinamizar nuestro centro, incentivar las compras y también el consumo en nuestra hostelería y creo que lo estamos consiguiendo”, señalaba Vázquez.

Como novedad, “este año hay cuatro pasacalles que dan color a las principales calles del centro”, ha manifestado la regidora, quien ha recordado también la apertura gratuita de los espacios museísticos del centro: Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), Casa del Poeta, Aljibes Árabes, Museo de la Guitarra y Doña Pakyta, así como el Museo del Realismo y el Centro Andaluz de la Fotografía.

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha subrayado «el firme compromiso de la Diputación de Almería con la Noche en Blanco, un evento que conecta a los ciudadanos con la riqueza cultural, gastronómica y el talento de la provincia. Un año más es el escaparate perfecto para poner en valor las señas de identidad almerienses. En esta edición, gracias a la participación de la institución provincial hemos disfrutado de actividades en el MUREC, en el Patio de Luces con una muestra de ‘Talento Almeriense’ y en el Paseo con los productos de ‘Sabores Almería».

El delegado de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, Amós García, ha destacado que «colaboramos con el Ayuntamiento de Almería, como ya hemos hecho en anteriores ediciones de la Noche en Blanco, en un evento con un impacto tan positivo en la ciudad y en sus comercios como éste, y lo hacemos patrocinando actividades lúdicas para toda la familia, como talleres de cuentos, pintacaras, juegos o un scaperoom cultural».

García ha felicitado «al Ayuntamiento de Almería por seguir impulsando esta iniciativa que proyecta una magnífica imagen de nuestra capital, facilita que los ciudadanos conozcan su oferta comercial, con 2.600 empresas y 25.400 trabajadores en la capital, revitaliza su Centro Histórico y contribuye a elevar las ventas de los comercios». “

En el Paseo de Almería una feria infantil vintage, juegos gigantes de madera, karaokes y mimo se entremezclaban con inflables gigantes decorativos, mientras la voz de Mar Tiago amenizaba la tarde con su concierto íntimo.

En la Plaza Pablo Cazard, el espectáculo ‘La Maldición Pirrata’ hacía las delicias del público, al igual que la globología, el taller de pompas de jabón y el ‘lighthouse’ ‘Sueños de fuego’.

No muy lejos, en Aguilar de Campoo, un espectáculo de magia y un taller de los Scouts de Almería entretenían a pequeños y grandes.Y, al otro lado del Mercado Central, Obispo Orberá disfrutaba con un minidisco infantil, además de las actividades programadas por la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) junto a sus instalaciones.

Mientras la Plaza José Fernández ‘Tomatito ‘era escenario del concierto de violín de Nadiaa Rudenko, en la Puerta de Purchena un indalo gigante inflable era objetivo de las cámaras de los móviles. El circo Saltambanqui con malabares y equilibristas; una escalera giratoria; la rueda de la muerte y el espectáculo Ícaros, todo ello ambientado en los circos de antaño, atraían a las familias para diversión de padres, madres e hijos.

La Plaza de San Pedro acogía un taller de reciclaje y otro infantil y, muy cerca, la Plaza de la Constitución se quedaba pequeña para el concierto tributo a Estopa. Los hermanos de Cornellá son un éxito asegurado, toquen ellos o los seguidores que los homenajean. Y así se evidenció una vez más.

Punto Violeta

Durante toda la jornada, además, se estableció un Punto Violeta contra la violencia machista en la esquina del Paseo de Almería con la calle Poeta Villaespesa y, con el objetivo de facilitar el acceso al centro durante la celebración de la Noche en Blanco, el Ayuntamiento puso a disposición de los conductores almerienses 5.000 vales de una hora gratuita de aparcamiento en los parkings de Telpark de Oliveros, Plaza Marín, Calle Real y Plaza de Toros.

Una noche, en definitiva, para disfrutar, a las puertas ya del verano.