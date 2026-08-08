El lejano oriente protagonizará la XII edición de Paseando entre Velas

El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha presentado todos los detalles de la cita que tendrá lugar el próximo jueves día 13

Antonio Bonilla, Alcalde de Vícar, ha presentado esta mañana el cartel anunciador de Paseando entre Velas junto al presidente de la Asociación de Vecinos San Benito, Juanjo Bonachera, así como las concejalas del Área de Cultura y Festejos Vanesa Lidueña, Francisca Hernández y Encarnación Martínez. El lejano oriente es la temática escogida en este XII aniversario que volverá a llenar de magia la Villa de Vícar el próximo jueves 13 de agosto.

“Todo el que nos conoce, todo el que sabe de Vícar puede concluir, como nosotros pensamos, que si hay un pueblo mágico en España se llama Villa de Vícar”. Así ha definido el Alcalde esta cita que desde hace más de una década atrae a miles de visitantes hasta las calles del idílico enclave. Paseando entre Velas se ha consolidado como uno de los grandes eventos en el calendario del astroturismo andaluz donde no solo las estrellas son las protagonistas, sino que las temáticas escogidas contribuyen al enriquecimiento de la propia experiencia.

Con actividades para todas las edades, la XII edición de Paseando entre Velas dará comienzo desde las 18.30h a través de propuestas creativas, talleres y manualidades que introducirán de lleno a los participantes en la auténtica cultura oriental. Ejemplo de ello serán el taller de Totebag en la Travesía Estación; máscaras, abanicos, dragón y palillos chinos en la Fuente del Barranco; creaciones de Origami y farolillos en Puerta Margarita o taller de astronomía a las 20.30h en Placeta de los Pipos. Asimismo, la sesión de pilates al atardecer (19.30h en Placeta de los Pipos) o el mercadillo artesanal (desde las 18.00h en el Cerrillo) son algunas de las paradas obligatorias en el circuito que discurre por todos los rincones de la mágica Villa. Por otro lado y como en cada edición, la música forma parte intrínseca de la velada con numerosas actuaciones como las de: chelo ‘Tres Flores’ (20.00h) y el cuarteto ‘Entre Velas y Sombras’ (22.30h) en Fuente El Barranco; D.T.Trumpet ‘Dixieland Jazz Standards Oriental’ (21.00h y 22.15h) en el Lavadero; arpista japonesa con el Koto (21.30h) y Violinista Nadia (22.30h) en el Polideportivo; o los conciertos de Mar Tiago (21.30h), José Luis Jaén (23.00h) y Dj Miriam Amat (00.30h) en la Iglesia Fortaleza.

El encendido oficial del Velón, en el Barrio Alto a las 21.00h, marca ese momento especial en el que los últimos destellos del sol se irán retirando de las calles para dar paso a la tenue luz de los candiles. Así, la luz de las estrellas y las miles de velas repartidas por toda la Villa de Vícar se convierten en cómplices de una de las estampas más esperadas de todo el año.

Entre los atractivos de la imperdible cita estival se encuentran las obras de arte que año tras año decoran las fachadas y calles gracias al talento de autores como Moxaico, Rodrígo Leseduarte, Jesús Eloi y Sara Moncada, quien además ha diseñado el cartel anunciador de la XII edición.

Participación y seguridad

Antonio Bonilla ha destacado el “magnífico trabajo de los vecinos y la Asociación San Benito” quienes se han volcado en la ornamentación de las calles aportando su creatividad y deseo de sorprender “a los miles de visitantes que, desde todos los rincones de la provincia, suben aquí cada edición”.

Por otra parte, el Alcalde ha señalado la activación de un operativo especial de seguridad coordinado entre Policía Local y Protección Civil, quienes velarán por el normal funcionamiento de todas las actividades garantizando la seguridad y acceso de los afluentes.

En cuanto al transporte y movilidad, como cada año y para facilitar los accesos a la Villa se habilitarán autobuses lanzadera desde las 18.00h y hasta el fin de las actividades con salida frente a Mercadona en Puebla de Vícar.

Esperando la lluvia de estrellas

Para amenizar la cuenta atrás de esta tan ansiada edición de Paseando entre Velas, el Ayuntamiento de Vícar ha preparado una atractiva programación en los días previos. ‘Chispeando’ propone actividades entre el lunes y el miércoles que no solo se desarrollarán en consonancia con la temática oriental, sino que coinciden también con el eclipse solar. En este sentido, la película ‘El viaje de Chihiro’ protagonizará la sesión de cine de verano el lunes día 10 en la Plaza del Barranquillo a partir de las 21.00h. También el lunes 10 y el martes 11 las Geishas de Kioto recorrerán las calles de la Villa al caer el sol oficiando la ceremonia del té y envolviendo el pueblo en un susurro de misterio y tradición.

Además, durante toda la tarde del martes los más atrevidos podrán deslizarse por el tobogán gigante instalado en la Plaza del Barranquillo. El miércoles será la jornada dedicada a la instalación de las miles de velas y candiles que iluminarán la Villa durante la noche del jueves, actividad a la que están invitados a participar todos los vecinos y vecinas que quieran colaborar. Toda la información, horarios y ampliación de detalles estará disponible a través de las redes del Ayuntamiento de Vícar.

El lejano oriente protagonizará la XII edición de Paseando entre Velas – Ayuntamiento de Vícar

Relacionado