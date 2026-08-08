La Junta lamenta que el PSOE pretenda convertir el incendio de los Gallardos en una confrontación partidista, alejada de la realidad

La Junta de Andalucía ha estado desde el primer momento a disposición de las familias afectadas por el incendio de Los Gallardos, manteniendo reuniones y un contacto permanente con la plataforma de afectados

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha lamentado que el PSOE-A pretenda utilizar la tragedia del incendio de Los Gallardos para alimentar una confrontación política que nada aporta a las familias afectadas ni contribuye a esclarecer lo sucedido, “el dolor de las víctimas no puede ser utilizado en la contienda política”.

Desde el primer momento, el Gobierno andaluz ha mostrado su plena disposición hacia las familias de las víctimas y de las personas afectadas, manteniendo reuniones y un contacto permanente con la plataforma de afectados por el incendio para escuchar sus demandas y acompañarlas en todo aquello que esté al alcance de la Administración autonómica.

La Junta considera que, ante una tragedia de esta magnitud, debe prevalecer el respeto a las víctimas, la atención a sus familias y el rigor a la hora de determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon al incendio, y no el interés partidista.

En este sentido, hay que recordar que corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera investigar el origen del incendio y las circunstancias en las que se produjo, así como determinar, en el marco del procedimiento judicial, todas las cuestiones que puedan resultar relevantes.

El Gobierno andaluz reitera “su respeto absoluto a la investigación judicial y a las actuaciones que determine la autoridad competente, con la voluntad de colaborar con la Justicia en todo aquello que sea necesario”.

Francisco Góngora ha recordado que “el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha comparecido a petición propia ante el Parlamento de Andalucía para informar de la gestión del incendio, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas”. “Una comparecencia que demuestra que la Junta no ha rehuido dar explicaciones ni someter su actuación al control parlamentario”.

Góngora recuerda que “la Junta mantienen abierto el diálogo con la plataforma de afectados y que seguirá atendiendo sus demandas desde la cercanía, el respeto y la responsabilidad institucional”.

El Gobierno andaluz considera que las familias merecen respuestas y acompañamiento, pero también que esas respuestas deben construirse desde los hechos y las investigaciones correspondientes, no desde acusaciones políticas o conclusiones anticipadas.

Góngora ha recordado que “las familias necesitan verdad, atención y rigor, no ruido político, como el que proviene de las filas socialistas”.

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