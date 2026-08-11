Óscar Puente supervisa el avance de las obras de integración ferroviaria y de la nueva estación intermodal de Almería

· El ministro de Transportes ha visitado estas obras que conectarán Almería con la Alta Velocidad en el Corredor Mediterráneo y cuya ejecución se encuentra muy avanzada.

· La puesta en marcha de la estación permitirá restablecer el tráfico en la línea convencional Almería-Granada a la vez que se ultiman los trabajos para la llegada de la Alta Velocidad.

· La integración ferroviaria, con 235 millones de inversión, se apoya en un túnel de 1,9 km que ya permite a la ciudadanía recuperar espacios para la ciudad en “una de las mayores operaciones de transformación urbana y ferroviaria” de Almería.

Adif AV ha ejecutado ya 2.700 millones de euros de los más de 3.600 millones de euros previstos para la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado hoy las obras de la nueva estación intermodal de Almería y de la integración ferroviaria de la ciudad, que encaran su fase final de ejecución. Se trata de un proyecto clave para la ciudad, que materializará la llegada de la Alta Velocidad a Almería conectándola con el Corredor Mediterráneo y que, además, convertirá su estación en un nodo de intermodalidad.

Acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Puente ha constatado el elevado grado de ejecución de las actuaciones que permitirán, en un primer escenario, restablecer el tráfico en la línea convencional Almería-Granada una vez concluidas y realizadas las pruebas y trámites preceptivos, a la vez que continúan las obras de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Almería-Murcia.

El ministro ha evidenciado el importante esfuerzo en la ejecución de las obras que está llevando a cabo Adif para que Almería cuente con un “auténtico nodo intermodal” en el que convivan el transporte en autobús con la red convencional y la de Alta Velocidad. Estos proyectos, en palabras Óscar Puente, que son “pieza esencial de una actuación mucho más ambiciosa: la puerta de entrada del Corredor Mediterráneo en Almería”.

“Cuando hablamos del Corredor Mediterráneo no hablamos únicamente de kilómetros de vía. Hablamos de oportunidades, de que una empresa almeriense pueda transportar sus productos en mejores condiciones, de que los estudiantes y los trabajadores dispongan de mejores conexiones o de que el turismo encuentre una provincia mejor comunicada. En definitiva, de que Almería ocupe el lugar que le corresponde dentro de la red ferroviaria española y europea” ha rematado el ministro.

Una nueva estación para trenes y autobuses

La estación intermodal de Almería contará dos edificios diferenciados: uno para la operación ferroviaria, con seis vías y una superficie de 2.775 m² distribuidos en dos plantas; y otro de 2.250 m² para la terminal de autobuses, dotada de 26 dársenas.

Actualmente, las obras para la estructura y las cubiertas están prácticamente concluidas, mientras que el revestimiento exterior en la terminal ferroviaria se encuentra muy avanzado. Además, se continúa con la instalación de los diferentes equipamientos interiores, mientras en la estación de autobuses se trabaja en la tabiquería interior y en el revestimiento exterior.

Completa el conjunto un aparcamiento subterráneo, donde los trabajos se centran actualmente en su estructura interior (forjados intermedios) una vez finalizada la losa de fondo. Ubicado bajo la futura estación de autobuses, contará con capacidad para hasta 400 vehículos y dispondrá de accesos rodados y peatonales.

Integración urbana del ferrocarril

Además, Adif está ultimando la configuración del nuevo canal de acceso del ferrocarril a Almería, que integra la infraestructura en la capital a través de un túnel de 1,9 km que canalizará el tráfico ferroviario desde el túnel de El Puche, ya ejecutado, hasta la avenida del Mediterráneo mediante una doble vía: una de ancho estándar y otra de ancho mixto o tres hilos, que permite la circulación de trenes de alta velocidad y convencionales.

Las obras se realizan en el marco del convenio entre Adif, Adif AV, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la ejecución de la segunda fase de la integración del ferrocarril en la ciudad, que contempla una inversión total de 235 millones. De esa cantidad, tal y como estipula el convenio, Adif y Adif AV se encargan de financiar 155 millones para el aparcamiento de la estación, la estación provisional de autobuses y la mayor parte de las obras de integración.

En la actualidad, las obras se centran en el montaje de la vía y sus desvíos, donde ya se han instalado más de 2 de los 8,7 km de vías previstos en todo el tramo de acceso a Almería. En este sentido, el elevado grado de ejecución de las actuaciones ha permitido ya a la ciudadanía recuperar espacios para la ciudad: ya se ha restituido el tráfico viario tanto sobre la losa de la integración de la carretera de Níjar y la autovía del aeropuerto como en las calles Vega de Acá y paso de Goleta y la avenida del Mediterráneo en su configuración definitiva.

Además de todo ello, se está construyendo una nueva pasarela peatonal a la salida del túnel que comunicará la avenida Sierra de Alhamilla y la calle Elio Antonio de Nebrija y que permitirá ganar permeabilidad e integración urbana para el ferrocarril en Almería.

LAV Murcia-Almería: más de 2.700 M€ invertidos

Adif AV impulsa diversas actuaciones para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, con inversiones ejecutadas que superan los 2.700 millones de euros de los más de 3.600 millones de euros previstos.

Así, ya ha finalizado o tiene en construcción todos los tramos de la plataforma ferroviaria de la línea, mientras progresan los trabajos de electrificación, con la construcción de la subestación de Totana y el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca. Además, recientemente se ha adjudicado la electrificación del tramo Lorca-Almería.

Asimismo, están ya adjudicados o en fase de licitación los contratos de montaje de vía de toda la línea, y también en fase de licitación la construcción de una base de mantenimiento en Níjar. También está contratado el despliegue de las instalaciones de telecomunicaciones ferroviarias (GSM-R) y de señalización (ERTMS).

Financiación europea

Las obras cuentan con financiación europea proveniente tanto del Programa FEDER como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Descarga material audiovisual de la visita en este enlace

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