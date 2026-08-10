Andalucía lidera el empleo cualificado en la construcción con más de 254.000 ocupados



Albañiles y peones impulsan el empleo cualificado en la construcción en Andalucía, con 64.687 y 39.185 ocupados, respectivamenteEn España, los oficios cualificados analizados superan los 1,4 millones de ocupados en el primer trimestre de 2026, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior A nivel nacional, los oficios cualificados analizados mantienen una amplia brecha de género: solo un 2,7% de los ocupados son mujeres En España, los trabajadores de nacionalidad extranjera y con doble nacionalidad superan el medio millón de ocupados en las ocupaciones analizadas



El empleo en los oficios cualificados de la construcción continúa creciendo y alcanza niveles récord. Así lo refleja el informe Mercado de trabajo de oficios cualificados en construcción, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios y análisis del grupo Randstad, que analiza los 13 oficios cualificados con mayor demanda en el sector.Las ocupaciones de la construcción analizadas por Randstad Research reúnen 254.616 ocupados en Andalucía, lo que sitúa a la región como la primera en volumen de empleo entre los perfiles estudiados. Según el promedio de los últimos cuatro trimestres, Andalucía concentra el 18% del empleo nacional en estos perfiles y encabeza la clasificación por delante de Cataluña (16%), la Comunidad de Madrid (13,2%) y la Comunidad Valenciana (12,7%).Los albañiles y profesionales afines son el perfil más numeroso en Andalucía, con una media de 64.687 ocupados en los últimos cuatro trimestres. Les siguen los peones de la construcción y la minería, con 39.185 profesionales, y otros trabajadores de las obras estructurales de construcción, que reúnen a 34.202 ocupados.Asimismo, los electricistas de la construcción y afines alcanzan los 27.221 profesionales, mientras que los carpinteros suman 20.971 ocupados.

El empleo nacional en los oficios cualificados alcanza máximos históricos

A nivel nacional, las 13 ocupaciones analizadas reunieron a 1.418.367 ocupados en el primer trimestre de 2026, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más elevada de toda la serie histórica.El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por las ocupaciones directamente relacionadas con la ejecución de obra. Los peones de la construcción y la minería registraron el mayor incremento interanual entre los perfiles analizados, con un aumento del 29,2%, hasta alcanzar los 206.739 trabajadores. Por su parte, el número de albañiles y profesionales afines creció un 13,7%, hasta situarse en 396.384 ocupados.Los albañiles se mantienen como el perfil más numeroso entre las ocupaciones cualificadas analizadas y representan el 27,9% del empleo. Les siguen los peones de la construcción y la minería, que concentran el 14,6%, los electricistas de la construcción y afines, con el 11,6%, y los trabajadores de las obras estructurales, con el 11%. En conjunto, estas cuatro ocupaciones reúnen el 65% del empleo de los perfiles analizados.Además del crecimiento de albañiles y peones, otras ocupaciones tradicionales también registraron una evolución positiva. El número de carpinteros aumentó un 5,9%, hasta los 124.496 ocupados, mientras que los fontaneros e instaladores de tuberías crecieron un 7,6%, hasta alcanzar los 77.505 trabajadores. Los pintores, empapeladores y profesionales afines también incrementaron su empleo un 5,7%, hasta los 102.287 ocupados.“El empleo en los oficios cualificados de la construcción analizados supera en más de 338.000 personas el mínimo registrado en 2020, hasta alcanzar el nivel más elevado de la serie. Esta evolución refleja el dinamismo de estos perfiles y la relevancia que siguen teniendo profesionales especializados como albañiles, peones, carpinteros o fontaneros para el desarrollo de la actividad”, señala Lourdes Benito, responsable de la división de Oficios Cualificados de Construcción de Randstad.

Los oficios de la construcción mantienen una amplia brecha de género

El análisis de las ocupaciones cualificadas refleja una marcada brecha de género. De los más de 1,4 millones de personas ocupadas en los perfiles analizados, 1.379.679 son hombres, lo que representa el 97,3% del total, mientras que 38.688 son mujeres, equivalentes al 2,7%.Aunque el empleo femenino en estas ocupaciones creció un 7,1% interanual, por encima del aumento registrado entre los hombres, del 3,9%, la presencia de mujeres continúa siendo reducida. Además, el empleo femenino se ha mantenido durante los últimos años en niveles inferiores a las 41.000 ocupadas.

Los profesionales de entre 45 y 54 años concentran el empleo

La distribución por edades de los profesionales de los oficios cualificados analizados muestra una mayor presencia de trabajadores en los tramos de edad intermedios. El grupo de 45 a 54 años es el más numeroso, con 449.331 ocupados, seguido por el de 35 a 44 años, con 352.759 trabajadores, y el de 55 a 64 años, que reúne a 307.581 profesionales.La concentración del empleo en las franjas de mayor edad pone de relieve el desafío del relevo generacional en estos perfiles. Los trabajadores de entre 16 y 24 años representan una proporción reducida del empleo, con 75.283 ocupados, mientras que el grupo de 25 a 34 años suma 211.570 trabajadores.No obstante, algunas de las ocupaciones que más han crecido también han registrado un avance entre los trabajadores jóvenes. En el caso de los albañiles y afines, el empleo de profesionales de entre 16 y 24 años aumentó un 37,3% interanual, hasta los 9.828 ocupados. Entre los carpinteros, este grupo creció un 38,2%, hasta acercarse a los 9.000 trabajadores.

Los profesionales extranjeros superan el medio millón de trabajadores

La evolución del empleo en los oficios cualificados analizados también refleja un crecimiento sostenido de los trabajadores de nacionalidad extranjera y con doble nacionalidad. En el primer trimestre de 2026, este colectivo alcanzó los 504.581 ocupados, mientras que el número de trabajadores de nacionalidad española se situó en 913.786.El peso de los trabajadores extranjeros y con doble nacionalidad es especialmente relevante en algunas de las principales ocupaciones analizadas. En el caso de los albañiles y afines, representan el 47,6% del total, tras registrar un crecimiento interanual del 32,4%, frente al aumento del 0,7% entre los trabajadores españoles.Entre los peones de la construcción y la minería, los trabajadores extranjeros y con doble nacionalidad ya representan el 52,6% del empleo, después de aumentar un 30,2% en el último año. El empleo de trabajadores españoles en esta ocupación también creció, un 28,2%.

Sobre el informe

Randstad Research ha seleccionado los 13 oficios cualificados que abarcan la totalidad de la cadena de valor de la edificación.Estas áreas abarcan todo el proceso productivo de la obra: desde la fase técnica de diseño (delineantes y dibujantes), pasando por la estructura y edificación (albañiles, encofradores y especialistas en obras estructurales), hasta las instalaciones fundamentales (electricistas, fontaneros, carpinteros y mecánicos de climatización) y la fase final de acabado (pintores, soladores, escayolistas y especialistas de revestimiento), junto al soporte operativo directo que prestan los peones de construcción.