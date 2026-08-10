El sol deja huella, protégete todo el año

Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra

el Cáncer en Almería

El sol forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo asociamos con el buen

tiempo, con la familia reunida en el parque, con los niños jugando en la

calle, con las tardes en la terraza o las semanas de vacaciones en la playa o

en la montaña. Es, en definitiva, sinónimo de disfrute, y de bienestar. Sin

embargo, hay algo que no debemos olvidar: el sol también deja huella en

nuestra piel.

El cáncer de piel es hoy el tipo de tumor con mayor incidencia a nivel

mundial y su cifra no para de crecer. En Almería se diagnosticaron 176 casos

de melanoma y 13 personas fallecieron en 2024, cifra que aumentó a 246

casos y 26 fallecidos en 2025.

Y, sin embargo, hablamos de uno de los cánceres más prevenibles. Eso es

lo más importante. El problema está en que aún no le damos la importancia

que merece.

Desde la Asociación en Almería realizamos continuas campañas de

prevención. Esta misma semana hemos tenido un ‘Café con…’ Ramón

Fernández Miranda, prestigioso dermatólogo, en un encuentro celebrado en

Pechina, el cual ha explicado las causas del cáncer de piel y consejos de

prevención.

El cáncer de piel se produce por el crecimiento anormal y descontrolado de

las células cutáneas, que se han alterado debido a la acción de la radiación

ultravioleta (UV), siendo ésta procedente de la luz solar o de fuentes

artificiales de radiación ultravioleta, por eso se suele manifestarse con

mayor frecuencia en las zonas de piel expuestas al sol.

El principal factor de riesgo es la exposición excesiva a la radiación

ultravioleta, principalmente procedente del sol, aunque también de fuentes

artificiales como las cabinas de bronceado.

Y, sin embargo, seguimos sin protegernos lo suficiente. Uno de los errores

más frecuentes es pensar que la protección solar es cosa del verano, de la

playa o de las vacaciones. Pero la realidad es que alrededor del 60-65% de

la radiación solar anual se recibe fuera de los meses estivales. La piel no

distingue estaciones. El daño solar se acumula a lo largo de toda la vida y

cada exposición sin protección deja una huella que aumenta el riesgo de

desarrollar un tumor. La piel tiene memoria. Por eso es tan importante la

prevención desde la infancia. La radiación UV puede causar reacciones

alérgicas, quemaduras solares, envejecimiento prematuro

La prevención pasa por gestos sencillos, pero fundamentales: evitar la

exposición solar entre las 11 y las 17 horas, buscar la sombra siempre que

sea posible, utilizar ropa adecuada, sombreros y gafas homologadas, aplicar

protector solar de amplio espectro con factor 50 o superior y volverlo a

aplicar con frecuencia. También debemos evitar el uso de las cabinas de

bronceado por los daños que sus radiaciones produce sobre nuestra piel.

Sin embargo, Igualmente importante es prestar atención a nuestra piel.

Revisar lunares y manchas, observar posibles cambios de color, tamaño o

forma y acudir a un profesional sanitario ante cualquier duda puede marcar

la diferencia. La detección precoz salva vidas.

El cáncer de piel se puede prevenir. La Asociación Española Contra el

Cáncer quiere recordar que proteger la piel es proteger la salud. La mejor

caricia para nuestra piel, es cuidarla.

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