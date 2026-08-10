El sol deja huella, protégete todo el año
Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra
el Cáncer en Almería
El sol forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo asociamos con el buen
tiempo, con la familia reunida en el parque, con los niños jugando en la
calle, con las tardes en la terraza o las semanas de vacaciones en la playa o
en la montaña. Es, en definitiva, sinónimo de disfrute, y de bienestar. Sin
embargo, hay algo que no debemos olvidar: el sol también deja huella en
nuestra piel.
El cáncer de piel es hoy el tipo de tumor con mayor incidencia a nivel
mundial y su cifra no para de crecer. En Almería se diagnosticaron 176 casos
de melanoma y 13 personas fallecieron en 2024, cifra que aumentó a 246
casos y 26 fallecidos en 2025.
Y, sin embargo, hablamos de uno de los cánceres más prevenibles. Eso es
lo más importante. El problema está en que aún no le damos la importancia
que merece.
Desde la Asociación en Almería realizamos continuas campañas de
prevención. Esta misma semana hemos tenido un ‘Café con…’ Ramón
Fernández Miranda, prestigioso dermatólogo, en un encuentro celebrado en
Pechina, el cual ha explicado las causas del cáncer de piel y consejos de
prevención.
El cáncer de piel se produce por el crecimiento anormal y descontrolado de
las células cutáneas, que se han alterado debido a la acción de la radiación
ultravioleta (UV), siendo ésta procedente de la luz solar o de fuentes
artificiales de radiación ultravioleta, por eso se suele manifestarse con
mayor frecuencia en las zonas de piel expuestas al sol.
El principal factor de riesgo es la exposición excesiva a la radiación
ultravioleta, principalmente procedente del sol, aunque también de fuentes
artificiales como las cabinas de bronceado.
Y, sin embargo, seguimos sin protegernos lo suficiente. Uno de los errores
más frecuentes es pensar que la protección solar es cosa del verano, de la
playa o de las vacaciones. Pero la realidad es que alrededor del 60-65% de
la radiación solar anual se recibe fuera de los meses estivales. La piel no
distingue estaciones. El daño solar se acumula a lo largo de toda la vida y
cada exposición sin protección deja una huella que aumenta el riesgo de
desarrollar un tumor. La piel tiene memoria. Por eso es tan importante la
prevención desde la infancia. La radiación UV puede causar reacciones
alérgicas, quemaduras solares, envejecimiento prematuro
La prevención pasa por gestos sencillos, pero fundamentales: evitar la
exposición solar entre las 11 y las 17 horas, buscar la sombra siempre que
sea posible, utilizar ropa adecuada, sombreros y gafas homologadas, aplicar
protector solar de amplio espectro con factor 50 o superior y volverlo a
aplicar con frecuencia. También debemos evitar el uso de las cabinas de
bronceado por los daños que sus radiaciones produce sobre nuestra piel.
Sin embargo, Igualmente importante es prestar atención a nuestra piel.
Revisar lunares y manchas, observar posibles cambios de color, tamaño o
forma y acudir a un profesional sanitario ante cualquier duda puede marcar
la diferencia. La detección precoz salva vidas.
El cáncer de piel se puede prevenir. La Asociación Española Contra el
Cáncer quiere recordar que proteger la piel es proteger la salud. La mejor
caricia para nuestra piel, es cuidarla.