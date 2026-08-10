Con una inversión de más de 290.000€ los trabajos repercutirán positivamente en el suministro a los vecinos de la barriada

El Ayuntamiento de Vícar acaba de aprobar en Junta de Gobierno la reposición de red de abastecimiento en Puebla Sur para la mejora de la prestación del servicio a los vecinos y vecinas de la zona. Concretamente y como explicase el alcalde, Antonio Bonilla, se trata de la adjudicación de las obras “con las que seguimos trabajando en todas y cada una de las barriadas de nuestro municipio”.

Con una inversión de 298.151,77€ la Junta de Gobierno aprobaba el pasado viernes la renovación de todas las redes de abastecimiento y suministro en las calles Homero, Séneca, Aristóteles, Navarro, Unamuno y Sócrates. Dentro de las actuaciones concretas a realizar por la empresa adjudicataria se encuentran los trabajos previos de demolición de acerados y soleras. Posteriormente, se procederá al excavado de zanjas e instalación de la nueva red de tuberías de PCV-O incluyendo acometidas, válvulas, hidrantes, arquetas y conexiones. Por último, las obras finalizarán con la reposición de la calzada, bordillos y acerados, así como la renovación de señalización horizontal en los casos que sea necesario. En total, las obras contarán con un plazo de ejecución de 4 meses a partir de la notificación a la empresa adjudicataria y la formalización del contrato.

La aprobación y ejecución de este nuevo proyecto es un paso más dentro del plan de actuaciones de mejora y renovación del Ayuntamiento de Vícar. Una serie de acciones de importante calado al repercutir directamente en la calidad de los suministros a la ciudadanía. Así, como señala el alcalde, Antonio Bonilla, “este Equipo de Gobierno escucha a los vecinos y tiene claro cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Esta es nuestra filosofía de trabajo y actuamos en consonancia con ello”.

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