Miski Liu Suria

“Baila como si nadie te viera, ama como si nunca te fueran a herir, canta como si nadie te escuchara y vive como si estuvieras en el paraíso.” William Purkey.

Momento decisivo

Hemos llegado

Punto culminante

La batalla verdadera

Iluminando el camino

Puerta de la abundancia

Abierto el portal del León

Ganamos porque Dios gana

El punto culminante de este año 2026 tuvo lugar ayer sábado 8 de agosto con la apertura del portal del león, un evento cósmico que liberará la abundancia para la humanidad, que está codificada en nuestro ADN, y despertará el recuerdo de que esta abundancia constituye un derecho divino de nacimiento en nuestro proceso de ascensión hacia una frecuencia superior, según Patricia Cota Robles.

La puerta del león está custodiada por dos leones que representan al león del ayer y al león del mañana. Al haber atravesado este portal, se trasciende cualquier control o manipulación del pasado o el futuro, y se alinea a la humanidad con el momento eterno del ahora para cocrear la nueva tierra junto a los reinos celestiales.

Este año, la presencia yo soy de cada ser humano ha recibido permiso del Creador para liberar los códigos del derecho divino de nacimiento, ubicados en el corazón y codificados en las doce hebras solares del ADN de quinta dimensión. Esta liberación allanará el camino para expandir la presencia yo soy de la humanidad, en una armonía de orden superior del ser.

Cota Robles señala que las oportunidades experimentadas desde el inicio de 2026 han preparado el siguiente cambio en el proceso de ascensión. Cada vez más gente será capaz de elevarse por encima del caos para escuchar la guía interior intuitiva de su presencia yo soy, y comenzarán a resonar los compromisos asumidos antes de encarnar para ayudar a la madre tierra

Gracias a la acción conjunta del cielo y la tierra, la humanidad y toda la vida del planeta ascenderán a frecuencias de luz más elevadas que nunca, lo que permitiría que fluyan hacia la conciencia de las masas los códigos basados en el corazón de la nueva tierra. Personas de todo el mundo están comenzando a ver con nuevos ojos y a oír con nuevos oídos.

https://eraofpeace.org/blogs/vlog-scripts/abundance-and-the-lion-s-gate

HEMOS LLEGADO

Según el entrenador Jerry, ya no estamos en un juego de espera. Hemos llegado. Ganamos porque Dios gana. Está ocurriendo la gran división en tiempo real. Las revelaciones geopolíticas son extraordinarias. El bombardeo de verdades está ocurriendo diariamente. La matrix está colapsando en múltiples frentes.

Sin embargo, el progreso parece demasiado lento y a veces podemos sentir como si intentáramos nadar a través de un gran lago lleno de mantequilla, pero en otras ocasiones, puede que te sientas tranquilo, dejando atrás todos los problemas de este mundo.

En la superficie, el campo de batalla implica un mal increíble, fraude económico, corrupción política, medios manipulados, etc. Sin embargo, la verdadera batalla es por nuestra esencia espiritual, por nuestro ADN, que contiene nuestra capacidad de elegir entre las decisiones buenas, sanas y virtuosas o el mal destructivo e impío.

La mayoría de los habitantes de este mundo no suele considerar los asuntos espirituales, y mucho menos perciben la feroz batalla entre el bien y el mal, una guerra que, sin que ellos lo sepan, impacta directamente en su vida. En el centro de esta guerra se encuentra un don divino asombroso llamado libre albedrío, es decir, la capacidad de un individuo de elegir a qué lado le profesará lealtad de esta batalla espiritual.

SUSURROS DEL ALMA

Según Kejraj, tu alma no se está volviendo luz. Siempre ha sido luz. No hay que añadir nada a tu alma, pues nació del Infinito ya completa y radiante. Lo que llamas despertar es simplemente la eliminación gradual del miedo, las limitaciones y la falsa identidad que ha oscurecido tu verdadera naturaleza.

A medida que se disuelven estas capas, brilla tu luz de forma natural. Dejas de esforzarte por volverte espiritual porque te das cuenta de que la espiritualidad no es algo que se practica; es la esencia de lo que eres. El sol no se esfuerza por brillar, y tampoco lo hace el alma despierta.

RETRIBUCIÓN

Saldrán a la luz muchas verdades dolorosas y el público exigirá justicia. La humanidad se encuentra ante la revelación controlada de delitos graves y la instauración de una justicia rápida, según Eliza Ayres. Describe el momento como una batalla entre el bien y el mal, en la que ya ha vencido el bien, y se debe restablecer el equilibrio mediante la exposición de actos que nunca serían cometidos por personas honestas.

Ayres explica que se ha filtrado la información sobre estos delitos de forma lenta y controlada para evitar el caos. Señala que la guerra se libró en silencio, que se desmontó la estructura de corrupción de que lo supiera la opinión pública, y que se ha acelerado el ritmo de las revelaciones, de modo que pronto no quedará duda sobre los culpables. Tras este proceso, se desarrollarán nuevos sistemas y tecnologías, y quienes estén preparados asumirán papeles de liderazgo en una nueva era.

PRESUPUESTO NEGRO

Según Mr. Pool, un total de 847 operadores vinculados a una red del lado oscuro fueron detenidos de forma simultánea este sábado en 47 instalaciones federales, tras la activación de una orden ejecutiva que puso en marcha la operación denominada contabilidad final.

En las instalaciones se hallaron documentos clasificados, registros financieros y de comunicaciones que evidencian delitos financieros por un valor de 847.000 millones de dólares y actos de traición acumulados durante setenta años.

Paralelamente se ejecutó una segunda operación, llamada incumplimiento financiero, mediante la cual se incautó 847.000 millones de dólares en activos congelados procedentes de cuentas de los agentes implicados, redes de lavado de dinero, cuentas de ultramar y fondos secretos de presupuesto negro.

https://x.com/MrPool_QQ/status/2085864160122876394?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2085864160122876394%7Ctwgr%5E5aa4d9d864ab3ef4cf9948a230b137cb08224a10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsunnysjournal.com%2F2026%2F08%2F08%2Fstructural-deconstruction-of-apparatus-control-guardian-daniel-r%2F

EVOLUCIÓN

La humanidad se encuentra en un proceso de evolución espiritual hacia la quinta dimensión, que culminará con su integración en una comunidad galáctica de especies benévolas, un cambio impulsado por la llegada de frecuencias de luz divina al planeta, la purificación del reino astral y la colaboración de seres ascendidos durante la década de 2020 a 2030, según el “boletín informativo para el pueblo”. El mejor escenario posible se dará en septiembre de 2026 y el peor en septiembre de 2028. Hasta entonces, observe el entorno para determinar si es propicio o no.

El boletín sitúa el proceso en el marco de la década 2020-2030, durante la cual Dios Padre-Madre ha otorgado permiso a los seres ascendidos, y a los hermanos mayores de mundos avanzados para colaborar con la humanidad del despertar en el cumplimiento de su misión divina. En los primeros cinco años, los misioneros de la luz de todo el mundo colaboraron con la compañía celestial en millones de actividades que desmontaron las limitaciones y sombras acumuladas durante milenios por las fuerzas oscuras del desequilibrio.

El sistema nervioso humano se describe como la clave para recordar la identidad y la capacidad de cada ser humano. Puede transformar alta energía, ajustarla en las células y permitir que el cuerpo evolucione y se nutra en esa alta energía de conciencia. Se menciona la apertura del campo áurico y la llegada de pilares de luz mediante los cuales los guardianes regulan la cantidad de energía que puede manejar cada ser.

La madre tierra ha alcanzado una frecuencia que permite a los hermanos mayores trabajar con la presencia yo soy de los seres humanos. Estos seres, habitantes de planetas pacíficos basados en el corazón, comparten conocimiento sagrado y herramientas para acelerar la nueva tierra, pero no pueden realizar el proceso en lugar de la humanidad. Esta intervención divina nos ayudará ahora a evitar ser engañados por la información errónea que utilizan las almas recalcitrantes para confundirnos y mantenernos atrapados en el miedo y la ansiedad.

Enlace al vídeo en español:

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