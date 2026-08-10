Almería estrena un nuevo contrato de zonas verdes con más medios, inversión y una gestión más sostenible

El servicio, dotado con más de 54 millones de euros para cuatro años, incorpora 17 nuevos trabajadores y duplica los equipos de poda

Destina por primera vez una partida específica a la mejora y renovación de parques y jardines

El Ayuntamiento de Almería ha puesto ya en marcha el nuevo contrato de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, el arbolado urbano y el vivero municipal, un servicio que supone “un antes y un después en la forma de conservar, cuidar y mejorar el patrimonio verde de la ciudad”, según ha destacado este lunes el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, durante la presentación de sus principales novedades.

El nuevo servicio entró en funcionamiento el pasado 1 de agosto y ha sido adjudicado a la UTE formada por STV Gestión y Albaida Infraestructuras por un importe total de 54,58 millones de euros, IVA incluido, para cuatro años, prorrogables por uno más.

Segura ha explicado que el nuevo contrato responde “al crecimiento y transformación que ha experimentado Almería en los últimos años, con más parques, jardines, arbolado y espacios públicos que mantener, pero también con mayores exigencias ambientales y con el compromiso municipal de avanzar hacia una ciudad cada vez más verde y sostenible”.

“Almería ha cambiado y sigue creciendo y ese crecimiento necesitaba un contrato a la altura”, ha señalado el edil, quien ha incidido en que el objetivo no es únicamente conservar lo existente, sino “renovar, modernizar y mejorar de manera permanente nuestros parques y jardines”.

Más de dos millones de metros cuadrados y casi 50.000 árboles

El nuevo contrato comprende la conservación de una superficie superior a los dos millones de metros cuadrados, concretamente 2.015.280 m², repartidos entre parques periurbanos, jardines urbanos, grandes parques, calles verdes, zonas verdes del litoral, colegios, parques caninos, espacios institucionales, jardines verticales y cubiertas verdes.

A ello se suma el mantenimiento de 49.497 árboles y palmeras, de los que 19.317 se encuentran en alineaciones viarias y 116 están considerados arbolado singular o de gran porte. El servicio incluye también más de 412.000 m² de césped, 325.000 m² de macizos y más de 53 kilómetros lineales de setos y cierres vegetales.

“Estamos hablando de uno de los contratos más importantes que gestiona el Ayuntamiento, no solo por su volumen económico, sino por su repercusión directa sobre la calidad de vida, la imagen de la ciudad y los espacios que utilizan diariamente miles de almerienses”, ha subrayado Segura.

Aumento de plantilla y el doble de equipos de poda

Una de las principales mejoras del nuevo servicio se encuentra en el refuerzo de los medios humanos. La plantilla mínima pasa de 157 a 174 trabajadores, lo que supone 17 nuevas incorporaciones entre personal técnico, oficiales, jardineros y auxiliares.

Especialmente significativo será el incremento de los medios destinados al cuidado y poda del arbolado. El contrato eleva de ocho a quince los equipos de poda, prácticamente duplicando la capacidad operativa existente hasta ahora.

“Sabemos que la poda es una de las actuaciones que más preocupa y demanda la ciudadanía y por eso reforzamos de manera muy importante los equipos destinados a estos trabajos. Queremos reducir los tiempos de respuesta, mejorar la planificación y conseguir una atención más ágil del arbolado de toda la ciudad”, ha explicado Segura.

Más de 2,7 millones para mejorar y renovar las zonas verdes

Entre las principales novedades del contrato destaca la incorporación, por primera vez, de una partida específica de inversión destinada a la mejora de las zonas verdes, dotada con hasta 2.755.255 euros, IVA incluido, durante los cuatro años.

Esta partida permitirá abordar actuaciones que hasta ahora quedaban fuera del mantenimiento ordinario, como la reparación de alcorques y pavimentos afectados por las raíces, la instalación de cubrealcorques ecológicos y láminas antirraíces, la renovación de redes de riego, la reparación de daños provocados por vandalismo o fenómenos meteorológicos, la plantación y reposición de arbolado y material vegetal y la renovación de mobiliario urbano deteriorado.

“Este es probablemente uno de los cambios más importantes: pasamos de un modelo fundamentalmente orientado a conservar a otro que nos permitirá también mejorar y renovar. Pasamos de una gestión más reactiva a una gestión preventiva y de mejora continua”, ha resumido el concejal.

Ahorro de agua y nuevas tecnologías

La eficiencia hídrica constituye otro de los ejes del contrato. Entre las mejoras previstas se encuentra la instalación de 50 sensores de humedad y 50 caudalímetros, la renovación anual de 1.500 metros de tubería de riego por goteo en los parques con instalaciones más envejecidas, nuevos filtros y soluciones destinadas a reducir la evaporación y las necesidades de riego.

Además, durante la vigencia del contrato se elaborará una memoria técnica para avanzar hacia la telegestión centralizada del riego en las zonas verdes de mayor consumo y se estudiará un mayor aprovechamiento del agua regenerada y del agua de lluvia, con el objetivo de reducir progresivamente el consumo de agua potable.

“El agua es un recurso estratégico para Almería y tenemos la obligación de utilizar la tecnología para optimizar cada gota. Queremos unas zonas verdes mejor cuidadas y, al mismo tiempo, una gestión cada vez más eficiente de nuestros recursos”, ha defendido Segura.

Sostenibilidad y economía circular

El nuevo modelo de mantenimiento refuerza igualmente los criterios ambientales. Se priorizará la lucha biológica contra las plagas, la endoterapia, la fertilización orgánica y la utilización de especies autóctonas, limitando el empleo de productos químicos.



También se potenciará la economía circular mediante la reutilización de las aproximadamente 2.800 toneladas anuales de restos vegetales generados por podas y siegas. Estos restos serán aprovechados siempre que sea posible en las propias zonas verdes o transformados en compost y acolchado para regresar posteriormente a parques y jardines. Incluso los troncos y ramas de mayor tamaño podrán reutilizarse como refugios para aves e insectos en parques periurbanos.



El contrato contempla asimismo una renovación completa del parque móvil, priorizando vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones y maquinaria más silenciosa y eficiente. Los vehículos incorporarán sistemas GPS/GPRS que permitirán mejorar el seguimiento y control municipal del servicio.

Un servicio centrado en el patrimonio vegetal

El contrato introduce también una reorganización de funciones entre los diferentes servicios municipales. La limpieza ordinaria de parques y jardines no vallados, alcorques viarios y jardineras pasa al servicio municipal de limpieza viaria, mientras que el nuevo contrato de zonas verdes concentrará sus medios fundamentalmente en la conservación y mejora del patrimonio vegetal.

La limpieza se mantiene dentro de este servicio en los parques vallados, entre ellos Andarax, Las Familias, Jardines Mediterráneos de La Hoya, El Boticario, La Goleta, Recinto Ferial y vivero municipal, además de las zonas y parques caninos.

Segura ha concluido destacando que el nuevo contrato “es una apuesta por una ciudad mejor cuidada, por unos parques más modernos, un arbolado más seguro, un uso más eficiente del agua y una gestión más sostenible”.

“Ese es el mandato que tenemos de la alcaldesa y el compromiso de este equipo de Gobierno: seguir invirtiendo para que nuestros barrios ganen calidad urbana, nuestros espacios públicos estén mejor conservados y el patrimonio verde continúe creciendo al mismo ritmo que crece Almería. Porque cuidar nuestros parques y jardines es cuidar la calidad de vida de todos los almerienses”, ha concluido.

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