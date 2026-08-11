La Policía Nacional en Almería desarticula una trama que realizaba empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
Policia Nacional Archivo Extranjería

§   Quince personas han sido detenidas por delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

 

§   La investigación ha acreditado 47 empadronamientos fraudulentos en cinco viviendas de Almería, Níjar y Canjáyar

  • La documentación obtenida era utilizada para intentar regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España

 La Policía Nacional en Almería ha detenido a quince personas como presuntas responsables de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el marco de la denominada operación Corral, desarrollada por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales —UCRIF— de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería.

La investigación, iniciada en julio de 2025, ha permitido desarticular un entramado dedicado a tramitar empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación irregular, con la finalidad de facilitar posteriormente procedimientos para regularizar su situación administrativa en España.

Las pesquisas permitieron comprobar que 47 personas habían sido empadronadas de forma fraudulenta en cinco viviendas situadas en Almería, Níjar y Canjáyar, sin conocimiento ni autorización de sus legítimos propietarios.

Los integrantes de la trama utilizaban documentación relacionada con los inmuebles y sus titulares para tramitar las altas en el padrón municipal. Asimismo, algunos de los investigados se encargaban de captar a ciudadanos extranjeros interesados en obtener estos certificados, que posteriormente llegaron a ser presentados ante la Oficina de Extranjeros de Almería para iniciar procedimientos de regularización.

La fase operativa se desarrolló en dos actuaciones. El 1 de julio fueron detenidas diez personas por falsedad documental, mientras que el 4 de agosto fueron detenidas otras cinco personas consideradas presuntos responsables e intermediarios del entramado, todos ellos por delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación Corral se salda con quince detenidos y la desarticulación de la estructura investigada, continuando abiertas las actuaciones para la localización de otros posibles implicados y la obtención de nuevas pruebas.

Los detenidos, junto con las diligencias policiales practicadas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Almería.

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