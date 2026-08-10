La Policía Nacional interviene en Almería alrededor de media tonelada de polen de hachis de alta pureza en la que destacan 350 kilos de una exclusiva variedad que debía conservarse refrigerado

§ Cuatro personas han sido detenidas como responsables de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas

§ Parte del hachís se encontraba oculto en frigoríficos y un arcón congelador, ya que esta variedad necesita mantenerse a baja temperatura para conservar sus propiedades y alcanza un elevado valor en el mercado ilícito

§ Los agentes han intervenido además mas de 50 kilos de cogollos de marihuana envasada al vacío, una pistola Glock con munición, 3.000 euros en efectivo y dos vehículos de alta gama

Uno de los detenidos ha ingresado en prisión provisional y la investigación continúa abierta

La Policía Nacional en Almería ha detenido a cuatro personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, en el marco de una investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado —UDYCO— perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería.

La actuación ha permitido intervenir alrededor de media tonelada de polen de hachís de una alta pureza y gran calidad, destacando 350 kilos de una variedad tipo “dry”, más de 50 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, un arma corta, munición, dinero en efectivo y diverso material relacionado con el envasado y distribución de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició durante el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una persona que presuntamente se estaría dedicando al acopio de importantes cantidades de marihuana procedentes de distintos puntos de las provincias de Almería y Granada, con la finalidad de transportarlas posteriormente hacia otros países europeos.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que el investigado utilizaba vehículos de alta gama para efectuar los transportes de droga y que, además, estaría relacionado con una estructura dedicada al almacenamiento y custodia de importantes partidas de sustancias estupefacientes.

Durante el registro de uno de los inmuebles se produjo uno de los hallazgos más relevantes de la operación. Los agentes localizaron 350 kilos de hachís tipo “dry” distribuida y oculta en el interior de varios frigoríficos y de un arcón congelador.

La particularidad de esta sustancia reside en que debe conservarse a bajas temperaturas para mantener intactas sus propiedades, circunstancia que incrementa notablemente su valor dentro del mercado ilícito de estupefacientes.

Las restantes entradas y registros permitieron localizar nuevas cantidades de marihuana envasada al vacío, dinero en efectivo y un arma de fuego corta con munición real.

En total, el operativo policial se ha saldado hasta el momento con la intervención de:

350 kilogramos de hachís tipo dry.

Multiple cantidad de hachis de variedad común.

50 kilogramos de cogollos de marihuana envasada al vacío.

Una pistola Glock con cargador municionado.

37 cartuchos de calibre 9 milímetros Parabellum.

3.000 euros en efectivo.

Diversos útiles destinados al envasado de droga.

Dos vehículos de alta gama.

Siete terminales telefónicos.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado neutralizar un importante punto destinado al almacenamiento, custodia y posterior distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes, presuntamente destinadas tanto al mercado nacional como internacional.

La operación se ha desarrollado en el marco de las actuaciones policiales dirigidas a combatir el tráfico de drogas y las organizaciones criminales vinculadas al mismo, dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza de uno de ellos, los tres miembros restantes de la organización han quedado en libertad con cargos imponiendoselé medidas restrictivas de libertad pendientes de informes policiales añadidos. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales.

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