Miski Liu Suria

Quiero expresar mi solidaridad con mis hermanos colombianos que han sufrido un terremoto.

Agitación mundial

Todo viene fuerte

Algo está pasando

Periodo muy intenso

Inquietud geopolítica

Entra una luz enorme

Tormenta y renacimiento

Infiltración cósmica positiva

Superposición de la realidad

Activado el portal de Ascensión

El mundo está muy agitado y algo está pasando en todas partes. Esto es un sin vivir. Se percibe en las noticias una inquietud política y social. La agitación es un trastorno emotivo que se caracteriza por una hiperactividad desordenada y confusa.

Cuanta más luz entra, más se resiente la estructura mundial, porque no para de temblar la tierra, como el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado un desastre nacional en Colombia. Varios países han ofrecido el envío de rescatistas y ayuda humanitaria. A veces parece más oscuro antes del amanecer, porque sale a la luz toda la oscuridad que antes estaba oculta y se liberan tensiones terrestres de modo descontrolado.

Entra una luz enorme y se produce una reacción enorme de la oscuridad. Y estas dos cosas seguirán ocurriendo hasta que desaparezca toda la oscuridad en el momento del evento. Así pues, aumentará la luz drásticamente, aumentará la reacción de la oscuridad y disminuirá su energía. El libre albedrío es conectarse con el ser superior para manifestar la línea de tiempo dorada.

Este año, 2026, es el año de mayor intensidad energética que hemos vivido. Este año se han abierto más portales que el año pasado, con más configuraciones astrológicas. La última fue en 2020, el año de la crisis sanitaria cuando la gente despertó y la humanidad se dio cuenta de que estaba siendo manipulada por fuerzas oscuras.

Antes de 2020, muchos creían en la farsa de lo que sucedía aquí; creían en los medios de comunicación. La crisis fue como una llamada de atención, y por eso muchos ya no creen en los medios ni en su narrativa. En esta ocasión, la configuración astrológica es la más positiva hasta el momento, por lo que se están haciendo posibles muchos avances.

ACTIVACIÓN

Más de doscientas mil personas participaron en la activación del portal de ascensión 12:21, que se celebró el 25 de julio de 2026 y superó con creces la masa crítica, según Cobra. El resultado fue la eliminación total de una de las dos redes no físicas principales de origen reptil, en los planos etérico y astral de la superficie del planeta.

Durante la activación, se derrotó esa red que existía desde hace 26.000 años y generaba guerras, esclavitud, sufrimiento y dolor. También desapareció toda anomalía de energía oscura asociada. Esa red era una matrix de energía oscura que mantenía las situaciones negativas del planeta; ahora ha comenzado un nuevo proceso llamado superposición de la realidad.

Tras la activación, las fuerzas de la luz han eliminado todas las tecnologías de armas de energía dirigida negativa y escalares de los fondos oceánicos y de las bases e instalaciones subterráneas poco profundas. Actualmente están retirando las armas de energía dirigida y escalares de los satélites. Sólo permanecen intactas las unidades móviles más pequeñas de energía dirigida.

MATRIX POSITIVA

Con la desaparición de esa matrix negativa se inició un proceso llamado superposición de la realidad: una matrix positiva que se ancla de forma continua en los planos astral y etérico. Esta tecnología de las fuerzas de la luz incorpora códigos para una nueva realidad positiva, que incluye islas de luz, camas médicas y tecnologías orientadas a la era dorada.

Según Cobra, como consecuencia de la activación, regresaron tres aspectos de la energía femenina. El primero es la energía de la diosa del océano Moana, de alta frecuencia y vinculada a las aguas que cubren el 71% de la superficie planetaria. El segundo es la energía asociada al mar del Buddhi cósmico, que comienza a alcanzar la superficie y abraza las aguas oceánicas. El tercero es la energía de la diosa Isis, que trabaja en proyectos clasificados que implican a la humanidad y que fueron reactivados.

TRES MESES

Hay tres meses entre el eclipse y el 11/11, tiempo que será propicio para integrar la nueva energía. Se presentarán más configuraciones astrológicas, se producirán muchas activaciones y aperturas, y se llevarán a cabo muchas limpiezas energéticas. Eso dará inicio a un periodo de tres meses de limpieza y purificación.

Este periodo de tres meses terminará el 11 de noviembre de este año, cuando habrá una meditación muy importante que nunca antes se había realizado. Se abrirá un portal temporal positivo ese día. Será parecido a algunos proyectos secretos que realizan visiones del futuro. El futuro nos enviará un mensaje ese día, y acelerará la manifestación de nuestra línea de tiempo dorada. Para que se abra este portal, se utilizará el Océano Pacífico, porque es un espejo, y será parecido a un plato receptor.

La luz procedente de arriba ancla la clave del nuevo cielo y la luz procedente de abajo ancla la clave de la nueva tierra. Cuando se solapan ambas luces en la superficie, se genera la energía del nuevo paraíso, correspondiente a la ruptura de comprensión. Este proceso comenzó el 24 de mayo de 2026, cuando ambas luces se encontraron por primera vez en la historia humana, y se considera irreversible. El anclaje de la clave del nuevo paraíso implica la incorporación del duodécimo rayo cósmico de positividad absoluta, proceso que se inició en el campo energético y cuántico durante la activación del 12:21 y que se manifestará plenamente después del evento.

La primera puerta se abrió el 21 de agosto de 2025 y la segunda el 25 de julio de 2026. Se prevén más aperturas, cada una con un salto cuántico en el proceso de ascensión planetaria. El periodo más intenso se sitúa entre 2026 y 2032, coincidente con el sextil exacto de Neptuno y Plutón. Después de 2032 se podrían producir eventos que conducirían a la transformación asociada a la superonda galáctica, el destello solar y el cambio polar.

ACTIVACIÓN DEL PACÍFICO

2026 se identifica como el año del Océano Pacífico, el mayor cuerpo de agua y el mayor portal planetario, que desde el 24 de mayo recibe energía cósmica del Sol Central Cósmico y del Sol Central Galáctico. La activación del Pacífico se completará el 11 de noviembre en las Islas Cook y se expandirá al Atlántico el año siguiente. Este año se activa el arquetipo del paraíso lemuriano y el próximo el del paraíso atlante, con integración de ambas energías.

Todos los cuerpos de agua, las plantas y algunos animales ya transmiten la energía de la ruptura de comprensión. Se están construyendo bases extraterrestres submarinas bajo el lecho de los océanos Pacífico, Atlántico, Índico y Antártico para ayudar en el proceso y estabilizar el planeta. Algunos tendrán misiones de superficie orientadas a la revelación y al primer contacto.

INFILTRACIÓN

Existe además una red especial de túneles subterráneos conectada con infraestructuras de superficie, con entradas secretas previstas para el evento. El informe describe una infiltración extraterrestre positiva a gran escala, en aceleración, con múltiples razas y naves de respaldo colocadas en el sistema solar y en la cara oculta de la Luna.

En total habrá siete reinos. Esta información se ha difundido casi a diario en las publicaciones de Mr. Whiplash347 en Telegram. El plan ha sido siempre eliminar la guerra, estabilizar la economía, restaurar el orden público, acabar con la trata de personas, eliminar el control del lado oscuro sobre el sistema financiero y erradicar la delincuencia, para que el mundo pueda convertirse en un planeta federado. Esto es lo que debe suceder antes de que se pueda unir la Tierra a la coalición de mundos y ocupar su lugar junto con las demás naciones estelares.

MUNDO REVUELTO

Algo está pasando en todas partes, según TheDebriefing17:

El 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella asumió la presidencia de Colombia en Cali . Su primer discurso se centró en dos puntos: una lucha enérgica contra el crimen organizado y la austeridad fiscal.

asumió la presidencia de en . Su primer discurso se centró en dos puntos: una lucha enérgica contra el crimen organizado y la austeridad fiscal. Esa misma semana, el presidente de Chile , José Antonio Kast , presentó una agenda más dura contra el crimen organizado. Todos los nuevos presidentes dicen lo mismo.

, , presentó una agenda más dura contra el crimen organizado. Todos los nuevos presidentes dicen lo mismo. Mientras tanto, en Haití , un país que el mundo prácticamente había descartado como Estado fallido, la Policía Nacional estableció una base permanente en el puerto de combustible de Varreux , en Cité Soleil , donde bandas armadas controlaron el suministro de combustible.

, un país que el mundo prácticamente había descartado como Estado fallido, la Policía Nacional estableció una base permanente en el puerto de combustible de , en , donde bandas armadas controlaron el suministro de combustible. El 4 de agosto, la policía de cinco países amazónicos ( Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia ) llevó a cabo una de las mayores operaciones coordinadas contra el delito ambiental jamás realizadas en la selva tropical más grande del mundo.

y ) llevó a cabo una de las mayores operaciones coordinadas contra el delito ambiental jamás realizadas en la selva tropical más grande del mundo. En la misma semana, EEUU hizo públicas cinco acusaciones contra altos dirigentes del cártel de Jalisco Nueva Generación, y ofreció recompensas por valor de 102 millones de dólares y designó a El Pelón como la principal prioridad.

como la principal prioridad. El Reino Unido sancionó a seis bancos rusos , seis buques petroleros de la flota clandestina y una empresa de gestión naval con sede en la India que facilitaba la evasión de las sanciones rusas.

sancionó a seis bancos , seis buques petroleros de la flota clandestina y una empresa de gestión naval con sede en la que facilitaba la evasión de las sanciones rusas. La Unión Europea designó a 216 entidades bielorrusas en su mayor ronda de sanciones desde la invasión de Ucrania .

designó a 216 entidades en su mayor ronda de sanciones desde la invasión de . España y Francia llevaron a cabo una operación conjunta que desmontó una célula de metanfetaminas en Cataluña y destruyó un laboratorio clandestino.

y llevaron a cabo una operación conjunta que desmontó una célula de metanfetaminas en y destruyó un laboratorio clandestino. El presidente de Ucrania , Zelenskyy , ordenó a todos los embajadores ucranianos en el mundo que priorizaran la intensificación de las sanciones.

, , ordenó a todos los embajadores ucranianos en el mundo que priorizaran la intensificación de las sanciones. La Dirección de Ejecución de la India fue designada formalmente como la principal agencia del país para la incautación de criptomonedas.

fue designada formalmente como la principal agencia del país para la incautación de criptomonedas. A rabia Saud ita continuó con su ciclo mensual de redadas, en el que se detuvo a 160 personas, mientras el rey reorganizó su gabinete.

continuó con su ciclo mensual de redadas, en el que se detuvo a 160 personas, mientras el rey reorganizó su gabinete. China abrió una investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo, investigó a otro regulador de valores y aprobó la purga de diez funcionarios de nivel ministerial.

abrió una investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo, investigó a otro regulador de valores y aprobó la purga de diez funcionarios de nivel ministerial. La campaña rusa de incautaciones internas alcanzó los 123 casos en el primer semestre de 2026.

de incautaciones internas alcanzó los 123 casos en el primer semestre de 2026. El director del Mossad israelí destituyó a dos altos funcionarios por una operación fallida.

destituyó a dos altos funcionarios por una operación fallida. Filipinas está cooperando con la solicitud de extradición de EEUU del fundador de una iglesia, acusado de trata de personas y contrabando de dinero.

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