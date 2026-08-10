El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días
Obras asfaltado Puerta Purchena (horario nocturno)
FECHA: De lunes 10 de agosto a martes 11 de agosto.
HORARIO: De 22:00 horas a 7:00 horas.
CORTES DE TRÁFICO:
– Avda. Pablo Iglesias: Cartel señalizando “CALLE CORTADA POR OBRAS” a la altura de Rambla Alfareros
– Plaza San Sebastián: Cartel señalizando “CALLE CORTADA POR OBRAS” en el giro de calle Granada hacia Plaza San Sebastián.
– Calle Las Tiendas: Señalización actual
Trabajos de poda en Avda. Federico García Lorca (sentido descendente) y en Reina Regente
DÍA: 11,12 y 13 de agosto
HORARIO: Desde las 7:00 horas hasta las 12:00 horas
– Día 11 de agosto. Avenida Federico García Lorca, sentido descendente. Corte tramo carril izquierdo desde calle Eguilior a calle Rueda López (desde las 7:00 horas a las 12:00 horas). Los carriles derecho y central permanecerán abiertos al tráfico.
– Día 12 de agosto. Plaza Circular con Reina Regente (desde las 7:00 horas a las 12 horas). Desvío del tráfico desde Avenida Federico García Lorca descendente hacia calle Canónigo Molina Alonso.
– Día 13 de agosto. Corte de carril derecho de la Ctra. N-340 hasta entrada altura de calle Arapiles. Desde las 7:00 horas a las 12:00 horas.
Los cortes se llevarán a cabo por personal auxiliar de la empresa adjudicataria empleando en estas tareas la disposición de conos, vallado y señalética, coordinados con Policía Local.