El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días

GabinetedePrensa agosto 10, 2026 0
plano corte asfaltado Puerta Purchena (1)

Obras asfaltado Puerta Purchena (horario nocturno)

FECHA: De lunes 10 de agosto a martes 11 de agosto.

HORARIO: De 22:00 horas a 7:00 horas.

CORTES DE TRÁFICO:

– Avda. Pablo Iglesias: Cartel señalizando “CALLE CORTADA POR OBRAS” a la altura de Rambla Alfareros

– Plaza San Sebastián: Cartel señalizando “CALLE CORTADA POR OBRAS” en el giro de calle Granada hacia Plaza San Sebastián.

– Calle Las Tiendas: Señalización actual

Trabajos de poda en Avda. Federico García Lorca (sentido descendente) y en Reina Regente

DÍA: 11,12 y 13 de agosto

HORARIO: Desde las 7:00 horas hasta las 12:00 horas

– Día 11 de agosto. Avenida Federico García Lorca, sentido descendente. Corte tramo carril izquierdo desde calle Eguilior a calle Rueda López (desde las 7:00 horas a las 12:00 horas). Los carriles derecho y central permanecerán abiertos al tráfico.

– Día 12 de agosto. Plaza Circular con Reina Regente (desde las 7:00 horas a las 12 horas). Desvío del tráfico desde Avenida Federico García Lorca descendente hacia calle Canónigo Molina Alonso.

– Día 13 de agosto. Corte de carril derecho de la Ctra. N-340 hasta entrada altura de calle Arapiles. Desde las 7:00 horas a las 12:00 horas.

Los cortes se llevarán a cabo por personal auxiliar de la empresa adjudicataria empleando en estas tareas la disposición de conos, vallado y señalética, coordinados con Policía Local.

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