La Junta eleva hasta los 6,6 M€ las ayudas para impulsar la comercialización y transformación de los productos pesqueros y acuícolas

La nueva convocatoria incorpora 15.000 euros adicionales para campañas de promoción de los productos pesqueros y acuícolas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las Cofradías de pescadores, sus federaciones y otras entidades públicas por un importe de 15.000 euros, que se suma al anterior incremento de crédito de 30.000 euros publicado el pasado 31 de julio, destinado a la línea de ayudas para la mejora de la comercialización mediante campañas de promoción de los productos pesqueros y acuícolas, elevando el presupuesto global de la línea hasta los 6.585.000 millones de euros.

La nueva convocatoria, que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tiene como objetivo financiar las ayudas destinadas a Cofradías de pescadores, sus federaciones y otras entidades públicas para el desarrollo de campañas de promoción de los productos de la pesca y la acuicultura. Gracias a esta ampliación, la dotación para financiar las campañas de promoción pasa de 70.000 a 85.000 euros, lo que permitirá atender la totalidad de las solicitudes presentadas.

Esta convocatoria se incluye en la línea de ayudas para inversiones en comercialización y transformación de productos pesqueros y acuícolas dirigida a personas y entidades privadas, cuyo presupuesto ya fue reforzado el pasado 13 de julio con un incremento de 1,5 millones de euros, hasta alcanzar los casi 6,6 millones de euros, con el objetivo de seguir impulsando la competitividad y el valor añadido del sector.

Con esta nueva ampliación, el presupuesto total de la línea asciende a 6,6 millones de euros, distribuidos en 85.000 euros para campañas de promoción, dos millones de euros para inversiones en 2026 y 4,5 millones para inversiones en 2027.

Estas ayudas, convocadas al amparo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, tienen como objetivo reforzar la competitividad del sector pesquero y acuícola andaluz, favoreciendo tanto la promoción de sus productos como las inversiones destinadas a mejorar su comercialización y transformación.

Relacionado