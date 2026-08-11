Begoña Vila protagoniza Después del eclipse (Rumbo a las estrellas), el documental sobre la próxima gran misión científica de la NASA

Eva Calleja

Fotos presentación:

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El documental que Meteórica Cine rueda en coproducción con Abano Producións sigue a la científica española en los días decisivos de la próxima gran misión de la NASA

sigue a la científica española en los días decisivos de la próxima gran misión de la NASA La presentación del rodaje coincide con la visita de Begoña Vila a Galicia para observar el eclipse total de Sol, en la recta final del telescopio espacial Nancy Grace Roman

La científica explicó la relevancia del eclipse total de Sol que podrá observarse mañana

El largometraje combina la dimensión científica y humana de una de las misiones espaciales más ambiciosas de la NASA a través de la historia personal de la ingeniera gallega Begoña Vila

¿Cuántos planetas existen más allá del Sistema Solar? ¿Podrían algunos de ellos reunir condiciones para albergar vida? ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué son la materia y la energía oscuras? Éstas son preguntas que la humanidad lleva décadas formulándose y a las que el telescopio espacial Nancy Grace Roman, la próxima gran misión científica de la NASA, pretende acercar nuevas respuestas gracias a su capacidad para observar el universo con una precisión sin precedentes.

En el equipo que desarrolla este telescopio se encuentra la científica e ingeniera gallega Begoña Vila, nacida en Valadares (Vigo) y residente en Maryland (Estados Unidos). Su trabajo dentro de esta misión es el hilo conductor de Rumbo a las estrellas (Después del eclipse), el documental que Meteórica Cine está rodando en coproducción con Abano Producións y que fue presentado hoy en Santiago de Compostela coincidiendo con el inicio del rodaje en Galicia. El largometraje se acerca al proceso técnico y humano que hay detrás de la construcción y del lanzamiento de uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la NASA, al tiempo que ofrece una visión más personal de la trayectoria de Begoña Vila, una profesional que ya desempeñó un papel destacado en el desarrollo del telescopio espacial James Webb y que continúa abriendo camino desde la NASA para la ciencia y la ingeniería gallegas.

Durante el acto de presentación Begoña Vila ofreció una charla en la que compartió su experiencia profesional y habló de su trabajo en el desarrollo de los telescopios espaciales James Webb (del que Begoña también fue ingeniera jefa de sistemas) y Nancy Grace Roman, así como de Mundos Habitables.

La científica explicó también la relevancia del eclipse total de Sol que podrá observarse desde Galicia, el primer lugar en el qué será visible desde la península ibérica en más de un siglo. Un eclipse total de Sol nos recuerda que, para descubrir lo que normalmente permanece oculto, a veces es necesario bloquear la luz. Ese mismo principio inspira algunos de los instrumentos más avanzados de la astronomía moderna, como el coronógrafo del telescopio espacial Nancy Grace Roman, diseñado para ocultar el brillo de las estrellas y hacer visibles los exoplanetas que orbitan a su alrededor.

La presencia de Begoña Vila en Galicia con motivo de este acontecimiento astronómico permitirá al equipo del documental grabar una parte especialmente significativa del largometraje, incorporando su dimensión más personal: el regreso a su tierra, el reencuentro con sus raíces y la observación del eclipse junto a su familia y amistades, dentro de un instante clave de la misión Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto para el 30 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Sobre Rumbo a las estrellas (Después del eclipse)

Rumbo a las estrellas (Después del eclipse) es un documental sobre la trayectoria científica de BegonÞa Vila. Pretende contar la historia de una mujer de una aldea gallega que ocupa puestos de responsabilidad en una de las misiones más ambiciosas de la historia de la astronomía, el telescopio espacial Nancy Grace Roman. El equipo del documental tiene acceso a la NASA en este momento histórico que aprovecha para visibilizar a científicas líderes en un campo tradicionalmente masculino.

A través de su figura el documental propone, además, una mirada personal sobre la vocación y los sacrificios que exigen las carreras científicas, especialmente en el ámbito femenino.

El rodaje se lleva a cabo a las afueras de Washington D.C. en diversas localizaciones de la NASA como el Centro de Vuelo Espacial Goddard de Greenbelt, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI) de Baltimore, ambos en el estado de Maryland o el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida). Galicia acoge también parte del rodaje estos días, coincidiendo con la visita a España de la protagonista para la observación del eclipse solar de 12 de agosto.

El proyecto está producido por Meteórica Cine —cuya última serie documental The Great Way se emitió en más de 40 países—, en coproducción con Abano Produccións —ganadora de cinco premios Goya—. El equipo está integrado por Alba Prol (Directora y guionista), Raúl García y Chelo Loureiro (Productores), Luci Pan (Directora de fotografía) o Uxía Caneda (Banda Sonora), entre otros.

Cuenta con la participación del canal Odisea (AMC Global Media) y de Televisión de Galicia, el apoyo de la Axencia Galega das Industrias Culturais —AGADIC— y el del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) tanto para el guion como para su producción. Además, el proyecto cuenta con el patrocinio de Xacobeo 2027 para las actividades vinculadas a la presentación del rodaje en Galicia.

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