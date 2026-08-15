El PP de Vícar hace balance de ocho años y denuncia el deterioro de la seguridad, la falta de limpieza, la escasa calidad del servicio de agua potable y la elevada presión fiscal

LOLO ORTÍZ

Los populares reclaman un cambio de modelo municipal basado en unos servicios públicos de calidad, una gestión eficiente de los residuos, más seguridad y una fiscalidad más justa.

El Partido Popular de Vícar hace balance de los últimos ocho años de actividad política municipal y considera que el municipio se encuentra ante una situación que requiere un cambio de rumbo. La formación popular señala especialmente cuatro ámbitos que, a su juicio, evidencian las principales carencias de la gestión municipal: la seguridad, la limpieza de calles y espacios públicos y la elevada presión fiscal que soportan los vecinos.

Para el PP de Vícar, estos tres problemas están directamente relacionados. Los ciudadanos realizan un importante esfuerzo económico a través de los impuestos y tasas municipales y, a cambio, reclaman unos servicios públicos que estén a la altura de ese esfuerzo.

Los populares consideran que Vícar necesita abandonar la política basada en la gestión del día a día y apostar por una planificación a largo plazo que permita afrontar el crecimiento del municipio, mejorar los servicios públicos y garantizar que los recursos de los vecinos se utilicen de manera eficaz. Un despertar hacia el Vícar del futuro.

SEGURIDAD: MÁS VÍCAR, MÁS NECESIDADES Y UNA RESPUESTA INSUFICIENTE

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones trasladadas por los vecinos al Partido Popular durante los últimos años.

Vícar ha experimentado un importante crecimiento demográfico y económico, pero, según denuncia el PP, los recursos destinados a garantizar la seguridad no han evolucionado al mismo ritmo que las necesidades del municipio.

Los populares han reclamado reiteradamente un incremento de los efectivos y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente ante la preocupación existente entre los agricultores por los robos en explotaciones agrícolas.

El PP recuerda que llevó al Pleno municipal la reclamación de un refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil y mejores medios para combatir los delitos en el campo, una iniciativa que fue respaldada por la corporación.

La formación popular considera que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral: más presencia policial, mejor coordinación entre administraciones, vigilancia de las zonas agrícolas, iluminación adecuada de espacios públicos y una respuesta rápida ante los problemas de convivencia.

«Los vecinos no pueden acostumbrarse a vivir con miedo a que les entren en casa, les roben en su explotación agrícola o sufran daños en sus propiedades», señala José Manuel Manzano portavoz municipal del Partido Popular.

Especial preocupación genera para los populares la situación de determinadas zonas agrícolas, donde la extensión del término municipal y la dispersión de las explotaciones hacen imprescindible disponer de medios suficientes para prevenir los robos.

El PP reclama por ello al Ayuntamiento que ejerza una mayor presión ante las administraciones competentes y que, dentro de sus propias competencias, refuerce todos los medios municipales destinados a la seguridad y convivencia.

LIMPIEZA: LOS VECINOS MERECEN UN MUNICIPIO MÁS CUIDADO

El segundo gran eje de las reivindicaciones del PP es la limpieza.

Los populares denuncian que la imagen de determinadas calles, barrios, solares y espacios públicos no se corresponde con la de un municipio que aspira a seguir creciendo y atrayendo población y actividad económica.

La formación popular reclama una mejora sustancial de la limpieza viaria, el mantenimiento de espacios públicos y la atención a las incidencias comunicadas por los vecinos.

Para el PP, la limpieza debe dejar de abordarse únicamente cuando aparece un problema visible y pasar a gestionarse mediante una planificación permanente.

«Vícar no puede ser un municipio que se limpia cuando hay una protesta vecinal o cuando llega una fecha señalada. Las calles tienen que estar limpias los 365 días del año y en condiciones de revista», señala Manzano.

Los populares consideran necesario mejorar la frecuencia de limpieza, reforzar el mantenimiento de las zonas con mayor tránsito y establecer mecanismos de control que permitan comprobar que los servicios contratados o prestados por el Ayuntamiento cumplen realmente con los niveles de calidad exigibles.

También reclaman una respuesta más rápida ante situaciones como acumulación de residuos, suciedad alrededor de los contenedores, mobiliario urbano deteriorado, abandono de determinados espacios y falta de mantenimiento de zonas públicas.

RESIDUOS: UN PROBLEMA QUE NO SE SOLUCIONA SOLO COLOCANDO CONTENEDORES

Dentro de la limpieza, el Partido Popular considera que existe un problema específico que merece una atención diferenciada: la gestión de los residuos.

Vícar necesita, según los populares, una política de residuos adaptada a un municipio con una elevada dispersión territorial y un crecimiento continuo de población.

El PP denuncia que los problemas relacionados con los residuos no terminan cuando el ciudadano deposita la basura en el contenedor. La administración debe garantizar que exista una recogida eficaz, una frecuencia adecuada, mantenimiento de los puntos de recogida y una actuación rápida cuando se producen acumulaciones.

Los populares reclaman especialmente una vigilancia más efectiva de los puntos donde se producen vertidos incontrolados y una actuación contundente frente a quienes utilizan espacios públicos o zonas periféricas como auténticos vertederos.

«No podemos aceptar que haya vecinos que cumplan con sus obligaciones y, al mismo tiempo, determinadas zonas del municipio terminen convertidas en puntos de acumulación de residuos», afirma Manzano.

La formación considera necesario mejorar la planificación de la recogida de residuos y reforzar la información al ciudadano sobre dónde y cómo debe depositarse cada tipo de residuo.

El PP considera que la realidad agrícola de Vícar exige una estrategia específica.

Los residuos derivados de la actividad agrícola requieren sistemas adecuados de recogida, tratamiento y control. La formación popular considera imprescindible que las administraciones trabajen conjuntamente con agricultores y empresas del sector para evitar que determinados residuos terminen abandonados en caminos, parcelas o espacios públicos.

El objetivo, según el PP, debe ser combinar responsabilidad ambiental, facilidad para el agricultor y control efectivo de los vertidos ilegales.

Los populares reclaman además que el Ayuntamiento ejerza sus competencias de inspección y sanción cuando corresponda y que se actúe con rapidez ante los puntos de vertido detectados.

CONTENEDORES Y PUNTOS DE RECOGIDA: MÁS CONTROL Y MANTENIMIENTO

Otra de las cuestiones que el PP considera necesario mejorar es el mantenimiento de los puntos de recogida.

La existencia de contenedores no garantiza por sí misma una buena gestión de residuos. Es necesario que estos se encuentren en condiciones adecuadas, que la frecuencia de recogida sea suficiente y que se limpie el entorno cuando se producen desbordamientos o acumulaciones.

Los populares defienden además que el Ayuntamiento debe disponer de un sistema eficaz para registrar las incidencias y comprobar que estas se resuelven dentro de unos plazos razonables.

«Un contenedor lleno durante días no es solamente un problema estético. Es un problema de salubridad, convivencia e imagen del municipio», señala el portavoz.

Para el PP, la gestión de residuos debe dejar de ser una cuestión secundaria y convertirse en una prioridad dentro de la planificación municipal.

AGUA POTABLE: UN SERVICIO BÁSICO QUE DEBE OFRECER MÁS GARANTÍAS

Para los populares, el agua es uno de los servicios públicos más básicos que recibe cualquier ciudadano y, precisamente por ello, debe contar con unos estándares elevados de calidad, continuidad, mantenimiento y atención al usuario.

«El agua no es un servicio más. Estamos hablando de un suministro básico para las familias, los comercios y las empresas de Vícar. Los vecinos tienen derecho a saber qué están pagando y el escaso servicio están recibiendo a cambio», señala José Manuel.

Los populares consideran igualmente necesario mejorar la información al ciudadano cuando se producen incidencias, cortes, trabajos de mantenimiento o cualquier circunstancia que pueda afectar al suministro.

El PP reclama además que se continúe trabajando en la modernización y mantenimiento de la red de abastecimiento, «no podemos pedir a los vecinos que soporten cada vez más impuestos y tasas mientras tienen que conformarse con servicios básicos que no están a la altura de lo que pagan» incide Manzano.

LOS MÁS ALTOS DE LA PROVINCIA: IMPUESTOS Y TASAS ELEVADAS EXIGEN MEJORES SERVICIOS

El tercer gran eje del balance del Partido Popular es la presión fiscal.

Los populares consideran que los vecinos de Vícar realizan un importante esfuerzo económico para mantener las arcas municipales y tienen derecho a exigir que ese dinero se traduzca en servicios públicos eficaces, como un suministro de agua potable en condiciones dignas.

El PP ha defendido durante estos años medidas destinadas a reducir la carga fiscal sobre determinados colectivos y, especialmente, sobre el sector agrícola.

Entre las iniciativas defendidas por la formación se encuentra la reducción del IBI urbano y rústico y la adopción de medidas que permitan aliviar la presión económica que soportan los agricultores.

El Partido Popular considera que la política fiscal municipal debe tener en cuenta la situación económica de las familias, los autónomos, los pequeños comerciantes y el sector agrícola.

«No se trata simplemente de bajar impuestos por bajar impuestos. Se trata de que el Ayuntamiento gestione mejor, priorice el gasto y no obligue a los vecinos a soportar una presión fiscal que después no se refleja en unos servicios públicos de calidad», afirma Manzano.

LA PREGUNTA QUE EL PP PLANTEA: ¿DÓNDE SE VE EL ESFUERZO DE LOS VECINOS?

Para los populares, el debate no puede limitarse a cuánto recauda el Ayuntamiento y en qué lo emplea, la cuestión fundamental es qué reciben los ciudadanos a cambio de lo que pagan, «¿fotos y más fotos?»

Si un vecino paga sus impuestos y continúa reclamando mayor seguridad, calles más limpias, una mejor gestión de los residuos, mantenimiento de espacios públicos y mejores servicios, el Ayuntamiento debe preguntarse qué está fallando.

El PP considera necesario introducir criterios de eficacia y eficiencia en el gasto público municipal y evaluar periódicamente los servicios para comprobar si cumplen los objetivos previstos.

«Los vecinos no quieren que les expliquemos cuánto se recauda. Quieren saber qué se hace con su dinero», señala José Manuel.

UN MUNICIPIO QUE CRECE NECESITA SERVICIOS DIGNOS

Vícar ha cambiado profundamente durante los últimos años. Su población, su actividad agrícola y su tejido económico han experimentado un crecimiento que exige adaptar las políticas municipales.

Para el PP, no es suficiente con que el municipio crezca en habitantes o en viviendas. También deben crecer la seguridad, la limpieza, el mantenimiento, la recogida de residuos, las instalaciones y la calidad de los servicios públicos.

Los populares consideran que el Ayuntamiento debe anticiparse a las necesidades futuras y no limitarse a reaccionar cuando los problemas ya se han producido «culpando a otras administraciones»

Por ello, la formación reclama una planificación municipal que contemple las necesidades de cada núcleo de población y que permita establecer prioridades claras.

EL PP, UNA OPOSICIÓN CADA VEZ MÁS FUERTE

Durante estos ocho años, el Partido Popular ha consolidado su posición como principal alternativa al Gobierno municipal.

En las elecciones municipales de 2019 obtuvo cuatro concejales. En las elecciones de 2023 aumentó su representación hasta seis concejales, pasando a ser la segunda fuerza política del municipio.

Para los populares, este crecimiento demuestra que cada vez más vecinos quieren una alternativa y reclaman una forma diferente de gestionar Vícar.

El PP asegura que su trabajo durante estos años no se ha limitado a la crítica, sino que ha incluido la presentación de mociones, propuestas y reivindicaciones relacionadas con la seguridad, la agricultura, los impuestos, las instalaciones deportivas, el comercio y los servicios públicos.

UNA ALTERNATIVA PARA UNA VÍCAR MÁS SEGURA, MÁS LIMPIA Y CON MENOS PRESIÓN FISCAL

El Partido Popular de Vícar considera que el municipio necesita un cambio de prioridades.

Una administración municipal debe garantizar que los servicios básicos funcionen correctamente antes de emprender gastos que no respondan a las necesidades más urgentes de los ciudadanos.

Por ello, los populares plantean como prioridades:

Más seguridad y mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Más limpieza en calles, barrios, caminos y espacios públicos.

Una gestión más eficaz de los residuos, con especial atención a los vertidos incontrolados y a las necesidades del sector agrícola.

Mayor control de los puntos de recogida y contenedores.

Menor presión fiscal, especialmente cuando existan márgenes para reducir impuestos y tasas.

Más transparencia sobre el destino de los recursos públicos.

Mejor mantenimiento de las infraestructuras y espacios municipales.

Mayor rapidez en la respuesta a las reclamaciones vecinales.

Una planificación municipal a largo plazo acorde con el crecimiento de Vícar.

José Manuel Manzano concluye que los vecinos de Vícar «no tienen por qué elegir entre pagar muchos impuestos y recibir malos servicios; Vícar tiene recursos, tiene población, tiene actividad económica y tiene enormes posibilidades. Lo que necesita es una gestión que ponga las prioridades de los vecinos por delante, que cuide cada euro público y que exija resultados. Queremos una Vícar más segura, más limpia, con una gestión responsable de sus residuos y con una fiscalidad más justa»

El PP de Vícar afirma que continuará fiscalizando la gestión municipal, trasladando las reivindicaciones de los vecinos y trabajando para convertirse en una alternativa de gobierno capaz de ofrecer más seguridad, mejores servicios públicos, una gestión eficiente de los residuos y una política fiscal más justa.

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