ASANEC firma el decálogo para impulsar el desarrollo efectivo de las especialidades de enfermería en Andalucía

Ha sido elaborado por el CAE y sociedades científicas, y marca la hoja de ruta común para avanzar hacia una implantación real, homogénea y efectiva de las especialidades enfermeras en el sistema sanitario andaluz

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC) ha suscrito el decálogo conjunto de reivindicaciones, elaborado por el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) y las Sociedades Científicas de Especialidades de Enfermería en Andalucía, que se ha presentado hace unos días en el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. Se trata de un documento que marca una hoja de ruta común para avanzar hacia una implantación real, homogénea y efectiva de las especialidades enfermeras en el sistema sanitario andaluz.

En representación de ASANEC ha asistido José Raúl Dueñas, vocal de la asociación, destacando el firme compromiso de la organización con este decálogo y con todas sus líneas estratégicas, orientadas al reconocimiento competencial, el desarrollo de las especialidades y la mejora de la calidad de los cuidados en Andalucía.

El decálogo, firmado por el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE), junto a las principales sociedades científicas de Enfermería en Andalucía, se ha elevado a la Consejería de Salud y Consumo, así como a la Presidencia y área de Emergencias de la Junta de Andalucía, con un conjunto de reivindicaciones consideradas esenciales para avanzar hacia una implantación real, homogénea y plenamente operativa de las especialidades enfermeras en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Este documento, fruto del consenso y del trabajo colaborativo, recoge una propuesta de mínimos compartidos que busca corregir desigualdades territoriales, reforzar la calidad asistencial y garantizar el reconocimiento efectivo del papel de las enfermeras especialistas. En su elaboración han participado activamente entidades como la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología (SAGG), la Asociación Andaluza de Matronas (AAM), la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), la Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica (ASAENPE), la Asociación Andaluza de Enfermería del Trabajo (ASANDET) y la Asociación Española de Enfermeras de Hospitales de Andalucía (ASENHOA), entre otras organizaciones comprometidas con el desarrollo de la profesión.

Líneas estratégicas

El decálogo presentado incluye diez líneas estratégicas prioritarias. En primer lugar, se reclama la implantación homogénea de las especialidades en todo el territorio andaluz, evitando desigualdades entre provincias, distritos y centros. Asimismo, se exige el reconocimiento efectivo de las competencias profesionales, garantizando que estas se integren plenamente en la cartera de servicios y en la organización asistencial.

Otro de los puntos clave es la creación, dotación y reconversión de plazas específicas para especialistas, mediante un plan estructurado y con financiación suficiente. A esto se suma la necesidad de una planificación estratégica de recursos humanos que permita anticipar necesidades, retener talento y asegurar la incorporación real de profesionales formados al sistema sanitario público.

El documento también pone el foco en la necesidad de establecer criterios homogéneos, transparentes y con seguridad jurídica para la provisión de puestos, así como en reforzar la continuidad asistencial y la atención integral a lo largo del ciclo vital, consolidando un modelo centrado en las personas, familias y comunidades.

Las organizaciones firmantes subrayan igualmente la urgencia de fortalecer las Unidades Docentes Multiprofesionales, aumentando las plazas de formación EIR y reconociendo de manera justa el papel de tutores y tutoras. Además, plantean la creación de estructuras de gobernanza compartida que permitan evaluar el grado de implantación mediante indicadores públicos y seguimiento periódico.

El decálogo incluye también la integración de la docencia, la investigación y la innovación en la práctica clínica especializada, promoviendo el desarrollo del perfil investigador dentro de la Enfermería. Finalmente, se reclama el cumplimiento normativo y la coherencia organizativa, revisando procedimientos y estructuras para alinearlos con la legislación vigente.

Con esta iniciativa, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería y las sociedades científicas firmantes, entre ellas ASANEC, reafirman su compromiso con la mejora continua del sistema sanitario y con el desarrollo pleno de las especialidades enfermeras como elemento clave para garantizar una atención segura, eficiente y de calidad para la ciudadanía andaluza.

Decálogo

1. Implantación homogénea en todo el territorio andaluz: Reclamamos el despliegue efectivo y pleno de las especialidades de Enfermería en Andalucía, con criterios comunes de acceso, dotación y desarrollo, evitando desigualdades entre provincias, áreas, distritos y unidades de gestión clínica.

2. Reconocimiento efectivo de las competencias profesionales: Exigimos que las competencias recogidas en la normativa reguladora de cada especialidad se incorporen de forma real a la cartera de servicios, a la organización asistencial y a los puestos de trabajo, garantizando el ejercicio pleno de las competencias de las enfermeras especialistas.

3. Creación, dotación y reconversión de plazas específicas: Reclamamos un plan estructural, progresivo y presupuestado de creación, dotación y reconversión de plazas de especialista, de forma que los puestos especializados sean desempeñados por profesionales con el título correspondiente.

4. Planificación estratégica de recursos humanos y retención del talento: Solicitamos que la planificación de profesionales incorpore previsión plurianual de necesidades, medidas de fidelización y vinculación real entre la formación especializada y la absorción laboral efectiva en el sistema sanitario público.

5. Cobertura adecuada y provisión homogénea de puestos: Defendemos que la denominación, provisión y cobertura de los puestos vinculados a especialidades se rijan por criterios públicos, homogéneos y transparentes, evitando inequidades territoriales y garantizando seguridad jurídica en los procesos de acceso y reconversión.

6. Continuidad asistencial y atención integral a lo largo del ciclo vital: Reivindicamos un modelo enfermero que refuerce la continuidad de cuidados entre niveles y dispositivos, con especial atención a las transiciones asistenciales, la prevención, la promoción de la salud y el seguimiento longitudinal de personas, familias y comunidades.

7. Refuerzo urgente de las Unidades Docentes Multiprofesionales: Exigimos el desarrollo equilibrado de las Unidades Docentes Multiprofesionales como infraestructura estratégica del sistema, con acreditación homogénea, incremento de plazas EIR, integración de los distintos entornos docentes y reconocimiento incentivado, justo, inequívoco y homogéneo del papel de tutores y tutoras.

8. Gobernanza compartida, seguimiento e indicadores públicos: Solicitamos estructuras estables de gobernanza entre la Administración sanitaria, la corporación profesional y las sociedades científicas, con indicadores comunes de implantación, calidad, seguridad, continuidad y resultados en salud, así como publicación periódica de avances y brechas pendientes.

9. Integración de docencia, investigación e innovación en la práctica especializada: Defendemos que el desarrollo de las especialidades debe ir acompañado de entornos asistenciales docentes e investigadores que impulsen el desarrollo y la consolidación del perfil de la Enfermero/a Clínico/a Investigador/a y de la Enfermero/a Especialista Clínico/a Investigador/a; con tiempo, reconocimiento y soporte suficiente para la formación, la generación y evaluación de resultados y la mejora continua de los cuidados.

10. Cumplimiento normativo y coherencia organizativa: Reclamamos la revisión y actualización de instrucciones internas, catálogos de puestos, bolsas, ofertas de empleo y prácticas de contratación para alinearlas con la normativa vigente, evitando contradicciones entre la regulación formal y la realidad asistencial.

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