El Distrito Sanitario Almería celebra el acto de finalización de los residentes de Atención Primaria

Un total de 16 profesionales de Medicina y Enfermería de Familia completan su periodo de formación especializada

El Distrito Sanitario Almería ha desarrollado el acto de clausura de la promoción de residentes vinculados a la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. En total, 16 profesionales han finalizado su etapa formativa en los centros del distrito, de los cuales 12 corresponden a la especialidad de Medicina y cuatro a la de Enfermería.

El encuentro, celebrado en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad, ha tenido como objeto la entrega de certificados a los especialistas que han cumplido el programa de formación sanitaria especializada de cuatro y dos años, respectivamente. Al acto han asistido responsables del distrito, tutores y coordinadores docentes para formalizar el cierre del ciclo formativo de estos profesionales.

El delegado territorial, Juan de la Cruz Belmonte, ha asistido a la entrega de diplomas y ha señalado que “este acto supone la culminación de un proceso reglado de formación de nuevos especialistas en el ámbito de la Atención Primaria, quienes han cumplido con los requisitos académicos y asistenciales previstos en sus planes de estudio”.

Asimismo, el gerente del Distrito Sanitario Almería, Miguel Zapata, ha explicado que el periodo de residencia finaliza tras superar los objetivos marcados por la Comisión Nacional de la Especialidad. “La formación de estos profesionales se ha desarrollado siguiendo los itinerarios previstos, contando con la supervisión de sus tutores en los centros de salud y dispositivos del área”, ha indicado.

Con la entrega de estas acreditaciones, los 16 especialistas quedan habilitados para el ejercicio pleno de su especialidad. La ceremonia ha finalizado con la entrega de las certificaciones oficiales y el reconocimiento administrativo a la labor de los docentes que han participado en el programa de formación durante los últimos años.