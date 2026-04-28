El Hospital La Inmaculada, finalista europeo en sostenibilidad quirúrgica

El proyecto sobre preparación ecológica del área quirúrgica será evaluado en el congreso de enfermería en Dubrovnik

El proyecto técnico titulado ‘Preparación ecológica del área quirúrgica’, desarrollado por el equipo del Hospital La Inmaculada, del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, ha sido seleccionado como uno de los tres finalistas que optan al Fondo del Proyecto de Sostenibilidad de la European Operating Room Nurses Association (EORNA) y la entidad Ansell para el ejercicio 2026.

Esto sitúa a la propuesta del centro almeriense en la vanguardia de la enfermería perioperatoria continental, destacando por su enfoque integral en la descarbonización de uno de los entornos hospitalarios con mayor consumo energético y generación de residuos, como es el bloque quirúrgico.

El desarrollo exhaustivo de esta iniciativa será presentado ante la comunidad científica internacional en el marco del duodécimo Congreso EORNA, que tendrá lugar en la ciudad de Dubrovnik (Croacia) entre el 14 y el 16 de mayo de 2026 bajo el lema ‘La Sinergia de la Experiencia y el Conocimiento’. Durante estas sesiones técnicas, expertos internacionales evaluarán el proyecto basándose en indicadores de desempeño ambiental medibles y en la aplicación de innovaciones clínicas que garantizan la seguridad del paciente mientras se reduce la huella ecológica.

El tribunal internacional valorará especialmente la capacidad de este modelo para ser replicado en otros sistemas sanitarios europeos, así como su compromiso con el uso responsable de suministros médicos, la gestión eficiente del agua y la energía, y la promoción de una economía circular dentro de las instituciones de salud.

La participación del Hospital La Inmaculada en esta fase final internacional pone de manifiesto la labor asistencial local en la consecución de los objetivos globales de sostenibilidad y salud comunitaria. Este reconocimiento permite a los profesionales del centro compartir metodologías de trabajo avanzadas y participar en el foro especializado donde se definen las mejores prácticas europeas para la enfermería quirúrgica contemporánea.

La resolución definitiva del fondo se hará pública durante las ponencias técnicas del congreso, consolidando un espacio de intercambio de conocimientos donde la eficiencia en la gestión de recursos se integra como un pilar fundamental de la excelencia en los cuidados perioperatorios actuales.