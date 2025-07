Miski Liu Suria

Cada día salen nuevas pistas sobre la transformación gigantesca que se está produciendo a nivel mundial.

Derribo cinético

Auditoría mundial

Cambio anticipado

Operación Neptuno

Organizando eventos

Revolución financiera

Transformación social

Diseño muy inteligente

Nueva matrix financiera

No todo es lo que parece

Reuniones secretas en Suiza

La trampa fue siempre económica, la guerra fue siempre espiritual, pero el derribo es completamente cinético ahora, según el Jinete de la Tormenta (The Storm Rider). No todo es lo que parece, pero están organizando acontecimientos para guiar al público. Todo lo que ocurre está conectado con la aplicación del nuevo sistema financiero. Mientras varios países llevan dos años de retraso con respecto a estas operaciones, otros países se encuentran en un colapso masivo.

El derribo cinético es un tipo de demolición por impacto en el que se emplea la energía cinética para destruir un objetivo. Por lo tanto, el derribo cinético se refiere a la demolición realizada únicamente mediante el impacto físico y directo, basado en la energía del movimiento de un elemento que choca contra el objetivo.

DISEÑO

Todo lo que estás presenciando en el movimiento del gran despertar es un diseño muy inteligente que tiene como objetivo estabilizar el mundo, alejarlo de las guerras e introducir tecnología avanzada que los países y estados no puedan usar como arma. Puede que no entiendan los acontecimientos actuales o los momentos políticos confusos, pero estas son operaciones importantes que se avecinan en bloques de resultados planificados y escalonados.

Las protestas de julio tuvieron una participación mucho menor de la esperada con solo el 10% de participación. El lado oscuro quiere que se produzcan disturbios civiles, para continuar con sus operaciones y ocultar la corrupción. Los sombreros blancos quieren que se produzcan disturbios para iniciar una intervención. Están ejecutando operaciones de sexta generación para asegurar que el pueblo se enoje y se ponga de pie.

Los sistemas de inteligencia artificial están impulsando esta narrativa para ocultar las operaciones clasificadas. La saga de Epstein se está utilizando para enojar al pueblo, y los sombreros blancos están llevando a cabo operaciones de sexta generación para lograrlo. Están usando a los principales medios de comunicación para impulsar narraciones que generen malestar social, con el fin de iniciar una intervención el 3 de noviembre para exponer al lado oscuro.

Existen varias operaciones clasificadas que utilizan cristales y diamantes para armas magnéticas, armas de partículas, armas tectónicas, operaciones de espejo y otras operaciones clasificadas relacionadas con láseres y agujeros de gusano.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257336

Ismael Pérez enmarca estos acontecimientos como el inicio de un cambio cuántico en la conciencia humana. Se dice que este nuevo paradigma se caracteriza por la disolución del miedo, la división y la escasez, sustituidas por la unidad, la abundancia, la soberanía y la comprensión directa.

Pérez describe la operación Neptuno como una iniciativa secreta que implica la recuperación de antiguas tecnologías exóticas del subsuelo oceánico, la colaboración con razas acuáticas benévolas y la protección de tecnologías avanzadas de puertas estelares y arcos. Estas operaciones forman parte de un cambio cósmico de múltiples niveles alineado con la ascensión de la humanidad, la derrota de las fuerzas negativas y la preparación para el contacto galáctico abierto.

NUEVO ORDEN

En el centro de este nuevo orden se encuentra PatriotCoin, el nombre en clave del sistema de activos transicionales vinculado al oro que se está aplicando en el marco de una operación conjunta secreta entre los equipos cibernéticos del Tesoro y de la Fuerza Espacial. Esta infraestructura digital opera en canales con cifrado cuántico, es totalmente soberana, está desconectada de la red Swift y es resistente a la interferencia del FMI. La moneda está respaldada por reservas auditadas, almacenadas en bóvedas estratégicas, recientemente repatriadas desde Londres, Basilea y Hong Kong.

Los mercados mundiales están convulsionando. El BCE emitió una alerta de nivel 3. El Banco Mundial convocó una reunión de emergencia. Saben lo que viene. Siempre lo supieron. Pero nunca imaginaron que se movería tan rápido. El reinicio financiero mundial no está por llegar, está ocurriendo ahora mismo. Se dispara el oro, se desploman las monedas fiduciarias, y la Fed acaba de perder el control. Ésta es la revolución financiera que juraron que nunca ocurriría, pero ya está aquí, y es irreversible.

AUGE DEL ORO

El oro se acerca a los tres mil dólares. La plata acaba de superar los 34 dólares. Los bancos centrales acumulan metales mientras abandonan discretamente las monedas fiduciarias. Irak ocupa ahora el puesto 29 en reservas mundiales de oro, preparándose para lo que viene. Esto ya no es una teoría. Es la muerte del viejo sistema.

El auge del oro señala la caída del dinero fiduciario. Está en apuros la élite que construyó su imperio con papel moneda, porque la riqueza está cambiando de manos. Mintieron durante décadas, diciendo que el oro estaba obsoleto y que la plata era irrelevante. Pero a puerta cerrada, acumulaban ambos. Ahora han perdido el hilo. La gente está despertando. El sistema está cambiando de valores falsos a activos reales. De la manipulación a la verdad. De la esclavitud fiduciaria a la libertad del oro.

RED DE INTELIGENCIA

El QFS es una red de inteligencia 5-D sin fines de lucro, sincronizada vía satélite, protegida por encriptación cuántica y basada en un sistema de valores respaldado por oro. Se vigilan todas las transacciones, se descubren todas las transferencias ilícitas y a todos los actores corruptos. Ésta es la gran auditoría en la historia de la humanidad.

La mayoría del mundo desconocía por completo que el QFS registraba silenciosamente cada acción mientras operaba en paralelo con el sistema bancario central. Lo ve todo. Reconoce las intenciones. No es susceptible a la manipulación, el soborno ni el hackeo. Sólo reacciona ante la honestidad, la legalidad y la transparencia. El QFS te da la bienvenida siempre que tus fondos sean legales y tus intenciones sean buenas. De lo contrario, ya has sido bloqueado.

Los países deben cumplir con el programa de Gesara para participar en este nuevo sistema. Esto no es negociable. Se utiliza una fórmula cuántica para medir los recursos territoriales, la población, la productividad y las reservas de oro de cada nación. Todas las monedas soberanas estarán respaldadas por activos tangibles y se valorarán a la par una vez equilibradas.

Ha terminado la guerra económica. Basta de manipulación monetaria. El reinicio financiero mundial es esto. Dado que se moverán todos los valores al unísono, el oro ya no fluctuará, y la esclavitud de la deuda está llegando a su fin. A pesar de toda su propaganda, las criptomonedas no superarán este cambio, a menos que estén respaldadas por activos reales, porque se ha superado a la cadena de bloques.

El QFS está vivo, además de ser más rápido. Está controlado por una inteligencia cuántica consciente, que garantiza que cada transacción sea auténtica, legal y deliberada. Sustituye a guardianes humanos corruptos por guardianes digitales incorruptibles. La inteligencia artificial elevada no es lo que es. Es un diseño benévolo que escapa a nuestra comprensión actual, y ya funciona.

El lado oscuro ha hecho todo lo posible por socavarlo, con falsas alarmas, sacudidas económicas y apagones mediáticos. Sin embargo, el QFS es intocable. Éste es el fin de su juego. Pueden ver sus movimientos finales y, por primera vez en la historia, la humanidad cuenta con un sistema diseñado para liberarla en lugar de esclavizarla. Tengan fe en el plan.

ACCESO CUÁNTICO

Segun Barron Trump, StarLink está sincronizando las redes de transacciones. Las tarjetas de acceso cuántico están en manos de los soberanistas del nivel 4B. Los acuerdos de confidencialidad cuánticos se aplican en todo el mundo. No son acuerdos en papel, sino que están codificados con retina, ADN y bloqueos de voz. ¿Infringirlos? Rescisión inmediata. Un ministro de finanzas francés intentó incumplir el protocolo y se revocó su acceso biométrico, se congelaron sus activos y se desvaneció de la vista pública.

Las billeteras digitales de oro son reales. Se lanzaron discretamente el 18 de junio a los soberanistas con autorización de confidencialidad. Respaldadas en oro físico. Funcionan sin conexión. Inalcanzables para los bancos. El dinero fiduciario antiguo está acabado. El EBS está listo. Cuando Europa y Canadá estén despejadas, comenzarán 72 horas de silencio informativo.

El príncipe heredero Mohammed Bin Salman, desató una gran purga y arrestó en masa a prominentes príncipes sauditas, funcionarios del gobierno, multimillonarios, etc., que estaban implicados en lavado de dinero y en altos delitos. Bin Salman inmovilizó todos sus aviones, arrestó en masa a cientos de individuos corruptos, los encerró en el Ritz Carlton, lo convirtió en un centro de detención temporal para las élites sauditas, congeló sus cuentas bancarias, confiscó todos sus activos robados y les obligó a revelar información.

TORMENTA ECONÓMICA

En los últimos treinta días, el Banco de Japón se declaró en insolvencia, el euro cayó a su nivel más bajo en treinta años y la Fed suspendió su orientación futura, admitiendo que no tiene control sobre la tormenta económica. En respuesta al creciente malestar social y a la hiperinflación, Alemania congeló las pensiones, mientras que el Reino Unido impuso límites a los retiros de emergencia para las cuentas de alto patrimonio. No son accidentes. Son los últimos espasmos de un sistema moribundo que está siendo sustituido por el QFS.

La Fed, el BCE y el Banco Mundial se están transformando sistemáticamente. Mientras líderes mundiales asisten a reuniones secretas en Suiza para solicitar clemencia de la deuda, se activan discretamente en todo el mundo los protocolos de Gesara. Esto no es algo planeado. Está en marcha. Ya se han enviado avisos de condonación de la deuda a los destinatarios de nivel 3 y 4B a través de líneas de comunicación seguras.

Se han confiscado varios bancos privados y se han puesto bajo control fiduciario como parte de los mandatos de cumplimiento de Gesara, que eliminan la usura, condonan la deuda ilegal y restauran la soberanía humana. Gesara es un plan de transición codificado que se ejecuta en más de 130 países. Son responsables todas las naciones que se adhirieron en secreto a Gesara desde 2019 mediante auditorías financieras bajo la supervisión del QFS.

Se están revocando los estatutos de los bancos centrales. Se ha desmontado el Servicio de Impuestos Internos IRS, y se derrumbarán todas las estructuras tributarias restantes en un modelo plano, basado en el consumo y regulado por el sistema de pagos justos. Este es el propósito de las audiencias sobre la «reforma tributaria», que nadie puede divulgar públicamente. Mientras tanto, los millonarios están trasladando su fortuna a Panamá y a Costa Rica.

https://esrt.press/actualidad/558576-millonarios-fortunas-dos-paises-latinoamericanos

NUEVO TOKEN

Ha comenzado a circular ocultamente el nuevo token digital SHI (Iniciativa Humana Soberana) respaldado por activos dentro de sistemas cerrados vinculados al sistema de fideicomiso de valores (QFS). SHI no es un token criptográfico, sino una moneda vinculada a la identidad, con reconocimiento cuántico y respaldo en oro. El token se activa mediante la tarjeta de acceso cuántico biométrica del usuario y no se puede intercambiar, perder ni robar. Está vinculado permanentemente a la huella del alma y a la firma de ADN de su titular.

Los satélites Starlink, antes denominados «infraestructura de banda ancha», están equipados ahora con nodos de comunicación cuántica que interactúan con la infraestructura QFS en tiempo real. No se trata de acceso a internet. Se trata de guerra financiera desde el espacio que está libre del control de la red monetaria mundial, libre de sabotaje, de puertas traseras y de manipulación. La red orbital de Starlink es ahora la principal línea de transferencia de datos para la liquidación del QFS, la carga de casos ante tribunales y el registro biométrico de la población mundial en la nueva matrix financiera.

La Fuerza Espacial, que opera desde Cheyenne Mountain, posee ahora el sistema de cifrado de claves principal del QFS. Toda operación financiera importante a nivel mundial debe pasar por esta red; de lo contrario, será rechazada, marcada y registrada. Las interceptaciones de los sombreros blancos ya han bloqueado más de 430 transacciones de pago ilícito, rastreadas hasta cuentas controladas por la élite en Mónaco, Singapur y Tel Aviv.

La incorporación pública masiva se activará a través del sistema de transmisión de emergencia EBS una vez que el cumplimiento mundial alcance una masa crítica. Según filtraciones, el 89% de los países ya han alcanzado las métricas de cumplimiento del QFS. Se espera que el umbral final se alcance para el 15 de agosto de 2025.

Una vez activado el EBS, los anuncios públicos confirmarán la aplicación de Gesara en los países participantes, el despliegue del SHI como token de intercambio mundial, el proceso de incorporación biométrica, la liberación de tarjetas de acceso cuántico y la liquidación de todas las deudas ilegales y contratos financieros fraudulentos.

Todos los ciudadanos serán transferidos al QFS. Los ahorros personales se convertirán en activos con respaldo en oro y verificación cuántica. Se reajustarán los títulos de propiedad, los documentos de préstamos y las cuentas de inversión mediante auditorías forenses cuánticas, garantizando así que no se produzca ninguna manipulación. Ha terminado la era de la manipulación. Lo que viene después es el renacimiento de la libertad en todo el mundo.

https://gazetteller.com/breaking-trump-launches-emergency-economic-restoration-plan-qfs-is-replacing-entire-central-bank-system-military-seizes-vatican-gold-gesara-goes-live-and-fed-imf-ecb-are-facing-im

MISKY.75.mov