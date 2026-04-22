Miski Liu Suria

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Plan para salvar el mundo

Protocolo Tesla

Cambio de guardia

Desaparición de 11 científicos

Línea delgada entre lo real y lo fantástico

https://miski-liu-suria.blogspot.com

El plan para salvar el mundo se gestó durante muchos años. Es una operación mundial para exponer a una élite mediante expedientes secretos, presión diplomática y capitulaciones de líderes mundiales. Es un programa de salvación mediante revelaciones para enfrentar grandes problemas planetarios. Para el observador casual, su ejecución pudo haber parecido siniestra. Este plan requería precisión y un diseño meticuloso. Era la única manera de detener los delitos que se cometían en todo el mundo.

Charlie Freak y Bonfire Guy presentan al equipo de sombreros blancos como una fuerza secreta que habría obligado a capitular a muchos líderes mundiales mediante expedientes con pruebas de delitos en una publicación difundida por Dutch Force. Esa campaña comenzó en 2017 y se desarrolló en varias giras diplomáticas por Oriente Medio, Europa, Asia y América, usando gestos simbólicos, reuniones públicas y amenazas de desclasificación para forzar rendiciones.

Ningún líder actuaba solo, sino como rostro visible de una coalición encargada de exponer redes de trata. Cedieron ante pruebas incriminatorias Arabia Saudita, Israel, el Vaticano, la UE, grandes corporaciones tecnológicas, y luego varios gobiernos de Asia y América, aceptando colaborar con ese plan de salvar al mundo. Habrían aceptado órdenes países como Japón, China, Vietnam, India, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia, bajo la amenaza de exposición pública. Prácticamente todos los líderes mundiales habrían terminado cooperando, ya sea por miedo o por conveniencia. Esa operación mundial habría llevado a detenciones y cambios en distintos países.

2017 Capitulation Tour ⚔️



The plan to save the world has been in the making for many years. To the casual onlooker, the outworking of that plan may have looked a whole lot more sinister. This plan required precision and had to be designed carefully. It was the only way to stop… pic.twitter.com/JW7j5XABXY — DutchForce17 (@DutchForce17) April 20, 2026

DESAPARICIONES

Mr. Poolafirma que no han desaparecido los once científicos vinculados a la defensa nuclear y aeroespacial, sino que han sido extraídos por una coalición. Afirma que ahora estarían en el complejo de Cheyenne Mountain trabajando en tecnología que habría intentado ocultar el lado oscuro.

Según esta versión, los medios estarían difundiendo una narrativa falsa al presentar el hecho como una desaparición misteriosa o un posible ataque, cuando en realidad se trataría de una operación planeada. También dice que esa operación forma parte de la directiva sobre sistemas de salud restaurativa cuántica, descrita como una segunda fase vinculada a tecnología de curación, regeneración celular y unidades MedBed. El texto vincula este proyecto con declaraciones atribuidas al astrofísico Eric Davis y con la existencia de materiales clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados.

Añade que el Pentágono habría retrasado deliberadamente la publicación de 46 vídeos clasificados de ovnis, y que esos materiales mostrarían no sólo objetos voladores, sino tecnología de curación. En esa misma línea, afirma que ya estarían activas las 23.863 cápsulas MedBed adquiridas en octubre y que los científicos estarían ajustando parámetros técnicos relacionados con la resonancia del ADN humano para activar estas capacidades.

Finalmente, el artículo indica que se avecinan revelaciones importantes, incluyendo la publicación de información clasificada y la aplicación de estas tecnologías a gran escala. También menciona una fecha concreta, el 15 de mayo de 2026, asociada a una orden ejecutiva y a procesos judiciales contra actores del sistema que provocarán un cambio mundial.

🔻 THEY DID NOT DISAPPEAR. THEY WERE EXTRACTED.



The mainstream media is panicking. They are telling you that 11 top-tier U.S. scientists with ties to nuclear and aerospace defense have mysteriously “gone missing” over the last 72 hours.

They want you to believe it is a tragedy.… — Mr. Pool (@MrPool_QQ) April 21, 2026

RAYO AZUL

Kabamur sostiene que el proyecto Blue Beam nunca fue un plan real y que se usa como una forma de explicar u ocultar el miedo a los ovnis. Según esta visión, el verdadero psicodrama sería la desinformación constante sobre falsas invasiones alienígenas, no una operación de hologramas o naves fabricadas. Añade que, si fuera real el proyecto, ya se habría aplicado antes de la era digital, y continuarán siendo interpretados como falsos los avistamientos de ovnis por parte de algunas personas, pero la coalición de mundos no permitirá una invasión alienígena, real o ficticia.

También afirma que quienes difunden temor sobre Blue Beam no aceptan que no estamos solos y que existen fuerzas benévolas con sus propias naves y tecnología. Añade que seguirán ocurriendo avistamientos de objetos o naves y que algunas personas los seguirán interpretando como falsos. También plantea que no sería necesaria una tecnología de engaño masivo, como hologramas, ya que sería suficiente la desinformación actual de la inteligencia artificial para confundir a la población.

They've been crying about Project Bluebeam for decades.



It was never a real plan.



It's cope.



Some very confused and scared people can't admit that we're not alone, that humans aren't superior, and that Earth isn't the only planet.



The cabal doesn't want you to know that… — Kab (@Kabamur_Taygeta) April 18, 2026

TECNOLOGÍA ANTIGUA

Según Tartaria Britannica, existió una tecnología antigua basada en la captación de energía libre o de electricidad atmosférica, que habría sido ocultada o borrada por élites interesadas en proteger su monopolio energético. También afirma que habrían destruido esta tecnología los grupos con poder sobre bancos, ferrocarriles, energía y educación, cambiado sus nombres y eliminado su presencia de los libros escolares para que no fueran reconocidas.

Sostiene que, debido a la limitada documentación en el siglo XIX, habría sido posible manipular la historia y ocultar ciertos conocimientos. Según esa narrativa, élites económicas con control sobre bancos, transporte, energía y educación habrían eliminado o borrado esta tecnología para proteger sus intereses y monopolios.

https://tartariabritannica.com/antiquitech-study-introduction

PROCOLOCO TESLA

Axios4B plantea que existe un protocolo Tesla activo y que habría una fecha límite, el 30 de abril, para la activación de ese proceso. Afirma que, tras la muerte de Nikola Tesla en 1943, el FBI incautó sus documentos, y parte de ese conocimiento habría quedado bajo custodia de la familia Trump durante 83 años, incluyendo aplicaciones como energía libre, tecnología médica y sistemas basados en frecuencias.

El texto afirma que el 30 de abril marca un punto de inflexión político y operativo que señalaría el fin del viejo mundo, con cambios en la vigilancia estatal, en la medicina, en las finanzas y en la estructura de poder. Además, relaciona esa fecha con varios hechos simultáneos: audiencias sobre Epstein, movimientos en el mercado del oro, tensión en el estrecho de Ormuz y una crisis geopolítica con Irán.

También sostiene que inventos como la energía libre, la energía inalámbrica, las camas médicas, la transmisión por frecuencia y el QFS derivarían de ideas de Tesla ocultas o clasificadas. El texto presenta estas tecnologías como reprimidas por intereses inconfesables. También vincula esos desarrollos con acontecimientos políticos y económicos recientes, interpretándolos como parte de un proceso de liberación de tecnologías.

https://t.me/AXIOS4B

https://t.me/s/MrPool_Q

La realidad es mucho más extraña que la ficción y está más oculta. La naturaleza y la ciencia ofrecen casos que desafían la lógica cotidiana. La realidad contiene maravillas mucho más extrañas de lo que solemos imaginar como lagos rosados, ciudades flotantes y un volcán con lava azul en Indonesia. También se mencionan criaturas extremas, misterios submarinos y otros ejemplos tomados como prueba de que la línea entre lo real y lo fantástico es más delgada de lo que parece.

ORIENTE MEDIO

Entra en su recta final sin acuerdo la tregua entre EEUU e Irán .https://es.euronews.com/2026/04/21/tregua-entre-eeuu-iran-pende-hilo-por-estancamiento-de-las-conversaciones

.https://es.euronews.com/2026/04/21/tregua-entre-eeuu-iran-pende-hilo-por-estancamiento-de-las-conversaciones EEUU interceptó y abordó un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico.https://efe.com/mundo/2026-04-21/eeuu-buques-iran-indopacifico-bloqueo-naval/

en el Indopacífico.https://efe.com/mundo/2026-04-21/eeuu-buques-iran-indopacifico-bloqueo-naval/ El Ejército iraní advierte que romperá por la fuerza el bloqueo naval de EEUU.https://esrt.press/actualidad/600665-ejercito-irani-advierte-rompera-fuerza

Se disparó el precio del petróleo después de que EEUU incautara un buque iraní.https://www.naturalnews.com/2026-04-20-oil-prices-surge-after-us-seizes-iranian-vessel-near-strait-of-hormuz.html

después de que EEUU incautara un buque iraní.https://www.naturalnews.com/2026-04-20-oil-prices-surge-after-us-seizes-iranian-vessel-near-strait-of-hormuz.html El petróleo vuelve a tocar los cien dólares ante la cancelación de las negociaciones de paz.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13883136/04/26/iran-cancela-las-negociaciones-para-este-miercoles-y-trump-amplia-el-alto-el-fuego-mientras-el-brent-recupera-los-100-dolares.html

vuelve a tocar los cien dólares ante la cancelación de las negociaciones de paz.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13883136/04/26/iran-cancela-las-negociaciones-para-este-miercoles-y-trump-amplia-el-alto-el-fuego-mientras-el-brent-recupera-los-100-dolares.html Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo y dice que es necesario el bloqueo naval.https://efe.com/mundo/2026-04-21/jd-vance-delegacion-eeuu-negociaciones-iran-pakistan-guerra/

extiende el alto el fuego hasta que presente una propuesta de acuerdo y dice que es necesario el naval.https://efe.com/mundo/2026-04-21/jd-vance-delegacion-eeuu-negociaciones-iran-pakistan-guerra/ Irán dice que no acepta «negociaciones bajo la sombra de la amenaza».https://efe.com/mundo/2026-04-21/iran-negociaciones-eeuu-amenaza-guerra/

dice que no acepta «negociaciones bajo la sombra de la amenaza».https://efe.com/mundo/2026-04-21/iran-negociaciones-eeuu-amenaza-guerra/ Israel acusa a tres naciones de pactar en secreto con Irán el paso del estrecho de Ormuz .https://www.naturalnews.com/2026-04-21-israel-accuses-three-nations-secret-deals-iran.html

acusa a tres naciones de pactar en secreto con el paso del estrecho de .https://www.naturalnews.com/2026-04-21-israel-accuses-three-nations-secret-deals-iran.html El bloqueo iraní del estrecho amenaza con una catástrofe energética mundial.https://www.naturalnews.com/2026-04-20-iran-strait-hormuz-blockade-global-energy-catastrophe.html

El transporte marítimo mundial se encuentra sumido en el caos mientras Irán cierra el estrecho y promete atacar a los buques que se acerquen.https://www.naturalnews.com/2026-04-20-global-shipping-chaos-iran-shuts-hormuz.html

cierra el estrecho y promete atacar a los buques que se acerquen.https://www.naturalnews.com/2026-04-20-global-shipping-chaos-iran-shuts-hormuz.html Irak intenta llevar por tierra su petróleo al mercado mundial a través de Siria .https://es.euronews.com/2026/04/21/irak-intenta-llevar-petroleo-mercado-mundial-siria

intenta llevar por tierra su petróleo al mercado mundial a través de .https://es.euronews.com/2026/04/21/irak-intenta-llevar-petroleo-mercado-mundial-siria La reconstrucción de Gaza costará más de 71.000 millones de dólares.https://es.euronews.com/2026/04/21/gaza-necesita-mas-de-71000-millones-de-dolares-para-su-recuperacion-segun-la-ue-y-la-onu

costará más de 71.000 millones de dólares.https://es.euronews.com/2026/04/21/gaza-necesita-mas-de-71000-millones-de-dolares-para-su-recuperacion-segun-la-ue-y-la-onu El FMI advierte que la guerra amenaza con un colapso económico mundial.https://www.naturalnews.com/2026-04-20-imf-us-iran-war-threatens-global-economic-collapse.html

EUROPA

El oleoducto Druzhba de Hungría está reparado y listo para operar.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/21/zelenski-anuncia-que-el-oleoducto-druzhba-esta-reparado-y-listo-para-operar

está reparado y listo para operar.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/21/zelenski-anuncia-que-el-oleoducto-druzhba-esta-reparado-y-listo-para-operar Lufthansa cancela veinte mil vuelos para ahorrar combustible.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13883125/04/26/lufthansa-cancela-20000-vuelos-para-ahorrar-combustible-ante-la-crisis-del-sector-aereo.html

cancela veinte mil vuelos para ahorrar combustible.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13883125/04/26/lufthansa-cancela-20000-vuelos-para-ahorrar-combustible-ante-la-crisis-del-sector-aereo.html El Reino Unido alcanzará la cifra más alta de personas desempleadas en una década.https://noticiaslatam.lat/20260421/el-reino-unido-alcanzara-la-cifra-mas-alta-de-personas-desempleadas-en-una-decada-por-el-conflicto-1173150927.html

ESPAÑA

Más de cuarenta mil inmigrantes han pedido la regularización extraordinaria.https://efe.com/espana/2026-04-20/regularizacion-inmigrantes-datos/

han pedido la regularización extraordinaria.https://efe.com/espana/2026-04-20/regularizacion-inmigrantes-datos/ Las aerolíneas españolas no ven riesgo de falta de queroseno en verano y prevén más viajeros por la incertidumbre en otras zonas.https://efe.com/economia/2026-04-21/aerolineas-preven-alza-pasajeros-verano-no-ven-riesgo-falta-queroseno/

en verano y prevén más viajeros por la incertidumbre en otras zonas.https://efe.com/economia/2026-04-21/aerolineas-preven-alza-pasajeros-verano-no-ven-riesgo-falta-queroseno/ La UE pide respetar la separación de poderes ante las críticas del Gobierno por el caso Begoña Gómez .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/21/la-ue-llama-respetar-la-separacion-de-poderes-ante-las-criticas-gobierno-caso-begona-gomez

.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/21/la-ue-llama-respetar-la-separacion-de-poderes-ante-las-criticas-gobierno-caso-begona-gomez España fracasa en su intento de romper el acuerdo con Israel ante la negativa de Berlín y Roma.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13881777/04/26/espana-irlanda-y-eslovenia-piden-suspender-el-acuerdo-de-asociacion-con-israel.html

AMÉRICAS

Cuba confirma su reunión con una delegación estadounidense.https://noticiaslatam.lat/20260420/cuba-confirma-reunion-con-delegacion-estadounidense-1173146839.html

confirma su reunión con una delegación estadounidense.https://noticiaslatam.lat/20260420/cuba-confirma-reunion-con-delegacion-estadounidense-1173146839.html Cuba reconoce la ayuda de México, Brasil y España .https://noticiaslatam.lat/20260419/cuba-reconoce-actuar-de-mexico-brasil-y-espana-para-aumentar-ayuda-a-la-habana—-1173128109.html

reconoce la ayuda de y .https://noticiaslatam.lat/20260419/cuba-reconoce-actuar-de-mexico-brasil-y-espana-para-aumentar-ayuda-a-la-habana—-1173128109.html Guatemala decreta un nuevo estado de prevención por amenaza de pandillas.https://noticiaslatam.lat/20260421/guatemala-decreta-nuevo-estado-de-prevencion-por-amenaza-de-pandillas-1173163066.html

decreta un nuevo estado de prevención por amenaza de pandillas.https://noticiaslatam.lat/20260421/guatemala-decreta-nuevo-estado-de-prevencion-por-amenaza-de-pandillas-1173163066.html Delcy Rodríguez pide al FMI acceso a los activos venezolanos.https://esrt.press/actualidad/600680-delcy-rodriguez-fmi-acceso-activos

pide al FMI acceso a los activos venezolanos.https://esrt.press/actualidad/600680-delcy-rodriguez-fmi-acceso-activos Dimite el jefe del órgano electoral de Perú .https://noticiaslatam.lat/20260421/presenta-su-renuncia-al-cargo-el-jefe-del-organo-electoral-de-peru-1173164613.html

.https://noticiaslatam.lat/20260421/presenta-su-renuncia-al-cargo-el-jefe-del-organo-electoral-de-peru-1173164613.html Un 60% de los argentinos descarta apoyar la reelección de Milei, según encuesta.https://noticiaslatam.lat/20260422/milei-sigue-desinflandose-un-60-de-los-argentinos-descarta-apoyar-su-reeleccion-segun-encuesta-1173169227.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi hermana tiene este canal de Arte y Literatura para quien quiera suscribirse:

https://www.youtube.com/@arteyliteratura6848/videosindicar a Gmail que esta conversación es importante

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Seis potenciadores naturales del sueño

Aunque la valeriana es un conocido remedio para conciliar el sueño, otras bebidas naturales también pueden favorecer la relajación:

Leche dorada: un remedio ayurvédico a base de cúrcuma , la leche dorada contiene curcumina, un compuesto antiinflamatorio que puede aliviar la inflamación crónica relacionada con la falta de sueño.

, la leche dorada contiene curcumina, un compuesto antiinflamatorio que puede aliviar la inflamación crónica relacionada con la falta de sueño. Jugo de cereza ácida : Rico en melatonina, el jugo de cereza ácida ha demostrado en estudios que aumenta el tiempo total de sueño y mejora la calidad del mismo.

: Rico en melatonina, el jugo de cereza ácida ha demostrado en estudios que aumenta el tiempo total de sueño y mejora la calidad del mismo. Agua de coco : Rica en magnesio, el agua de coco ayuda a relajar los músculos y reducir la tensión. Añadir flores de hibisco potencia sus efectos calmantes.

: Rica en magnesio, el agua de coco ayuda a relajar los músculos y reducir la tensión. Añadir flores de hibisco potencia sus efectos calmantes. Batido de plátano y algarroba: la combinación de polvo de algarroba (rico en calcio) y plátanos (que contienen triptófano) crea una mezcla que favorece el sueño.

y algarroba: la combinación de polvo de algarroba (rico en calcio) y plátanos (que contienen triptófano) crea una mezcla que favorece el sueño. Leche de coco caliente con cardamomo : una versión sin lácteos del clásico remedio de leche caliente. El cardamomo se ha utilizado en la medicina ayurvédica para aliviar el insomnio.

: una versión sin lácteos del clásico remedio de leche caliente. El cardamomo se ha utilizado en la medicina ayurvédica para aliviar el insomnio. Infusión relajante para conciliar el sueño: las mezclas de manzanilla, lavanda y melisa ofrecen efectos sedantes suaves avalados por su uso tradicional.

https://www.naturalnews.com/2026-04-20-natural-sleep-aids-safer-alternative-to-prescription-drugs.html

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Mercurio rojo por Bennett Ross

Toma mercurio plateado, también llamado azogue y añade un poco de cinabrio cristalino, que también se llama bermellón.

Luego, calienta la mezcla con azufre a 455 grados Fahrenheit. Obtendrás mercurio rojo o sulfuro de mercurio 2.

También se le llama el Rey Rojo, debido al brillante pigmento rojo del bermellón y debido a sus asombrosas propiedades.

El mercurio rojo es la quintaesencia de la alquimia y el máximo logro de la metalurgia.

Es la piedra filosofal porque convierte los metales comunes en oro.

Si añades bismuto y oro al mercurio rojo, girará y vibrará a tal velocidad que se producirá un cambio de fase y creará un portal interdimensional.

El rey rojo vibra en todos los niveles y polarizará los elementos opuestos en una vibración singular.

Genera un campo toroidal y producirá energía libre ilimitada.

Fabricará sistemas de propulsión para vehículos voladores y proporcionará la energía necesaria para el funcionamiento de automóviles.

El mercurio rojo se utilizaba en todo el mundo antiguo.

Las chimeneas tártaras nunca tenían fuego.

El mercurio refinado se moldeaba en pequeñas campanas y se colocaba en un artilugio en la chimenea.

Cuando se deseaba calor, el mercurio rojo se activaba tirando del mercurio rojo hacia abajo, hacia una luz.

Las piedras alrededor de la chimenea estaban hechas de cuarzo cristalino.

Los ladrillos estaban hechos de cal, agua de mar y ceniza volcánica, por lo que no se calentaban.

Se colocaba mercurio rojo en los adornos esféricos de los tejados para distribuir la electricidad de la atmósfera altamente cargada de la época.

Las teteras se fabricaban con mercurio rojo para calentar el agua.

Las cámaras estaban hechas con mercurio rojo y las fotos revelarían a seres no humanos que usaban hologramas para ocultar su verdadera identidad.

Los binoculares se fabricaban con mercurio rojo, lo que permitía observar todo el espectro de colores y diferentes dimensiones.

El sulfuro de mercurio 2 cambiará tu ARNm, que es el que escribe tu ADN.

Elevará tu frecuencia a tal punto que tu alma ascenderá en espiral.

Cuanto más alto y más rápido asciendas, más dimensiones atravesarás y más etéreo te volverás, hasta que abandones el tiempo y el espacio por completo y salgas de este esquema.

El mercurio rojo, semejante al plasma divino, era el elixir de la vida y podía prolongar enormemente la esperanza de vida.

Los antiguos tártaros construían robots utilizando mercurio rojo como fuente de vida.

La tecnología antigua tártara incluía espejos de mercurio rojo muy potentes, cuya construcción requería de 3 a 5 años.

Medían entre 6 y 7 pies de altura y pesaban entre 600 y 700 libras.

Se les llamaba espejos viajeros porque permitían viajar fuera de nuestro reino, a la Tierra más grande.

Espejos de mercurio rojo vieron tu alma y la traspusieron a tu reflejo físico.

Tus ojos destacarían.

Nostradamus no era vidente. Usaba un espejo de mercurio rojo para ver el futuro.

Tras la caída de Tartaria, estos espejos fueron prohibidos y confiscados, excepto si pertenecías a la élite.

Ahora se utilizan en círculos ocultistas.

Se lanzan hechizos y se incrustan frecuencias en el espejo.

La Operación Looking Glass ha sido un proyecto militar en curso. El espejo es el espejo de mercurio rojo.

Han surgido guerras de líneas temporales con diferentes facciones tratando de imponer su agenda en el espejo.

Estos espejos tienen conciencia y necesitas una alta frecuencia para activarlos.

Con solo mirarte al espejo con la intención enfocada de adónde quieres ir, podrías entrar en el espejo y viajar a otros períodos de tiempo. Para regresar, debes volver al punto exacto en el que entraste.

O también podrías hablar con la gente en el espejo y obtener conocimiento. Espejos de mercurio rojo conectados entre sí.

El grafeno es una derivación del mercurio rojo. Es una red hexagonal cúbica bidimensional que crea un sistema nervioso sintético que puede ser programado.

El grafeno te conecta a una transmisión externa controlada, mientras que el mercurio rojo te conecta a la Energía Fuente a través de ondas EMF y te alinea con el norte magnético de la Tierra.

El grafeno no puede soportar un sistema de vibración rápida. Se convertirá en luz líquida y el sistema artificial se hará añicos.

Cuando la frecuencia es muy alta, el grafeno comienza a comportarse como un plasma coherente, lo que te hará superconductor y hará que la luz en tus células se active con un índice de refracción.

El carbono, con su marca de la bestia (6 protones, 6 electrones y 6 neutrones), tenderá a convertirse en diamante cristalino cuando pase a frecuencias más altas.

El grafeno, que esencialmente consiste en carbono, también se transmuta cuando se expone a infrasonidos armónicos.

Deja de ser una antena de control y comienza a ser un superconductor de alta velocidad para la frecuencia del hombre de Hue.

Cuando aparezca el Árbol de la Vida con su carga fuente entrante, las superposiciones artificiales ya no tendrán el poder de sostenerse a sí mismas.

Las mentiras quedarán al descubierto y la verdad será revelada.

Que tenemos un gobierno mundial dirigido por unos pocos.

Que vivimos en una zona abovedada de un plano terrestre mucho más grande.

Que el sol es un portal estelar cerca de la tierra firme.

Que el cielo es holográfico.

¡Y que continuamente estamos siendo bombardeados con bajas frecuencias para impedir que nos demos cuenta de nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar en el universo!

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Parece que este mensaje está en inglés