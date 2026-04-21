Miski Liu Suria

No debemos temer a los tiranos. Ellos nos deben temer a nosotros.

Transferencia de riqueza

Punto cero

Reloj cósmico

Botón de reinicio

Cambio de rumbo

Tiempos increíbles

Separación de caminos

Redistribución de activos

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Los acontecimientos geopolíticos y económicos están conectados con un proceso mundial de cambio llamado la gran transferencia de riqueza y asociado a ideas como Gesara, según Holly Celiano y Will Barney. Sostienen que existe una camarilla con influencia financiera y política mundial que está perdiendo poder, y que algunos medios y figuras públicas están alineados con distintos intereses dentro de este conflicto.

El vídeo conecta esto con la idea de una gran transferencia de riqueza y con la puesta en marcha de Gesara, presentándose como un proceso de cancelación de deudas, creación de un fondo soberano y redistribución de activos. Interpretan estos acontecimientos como parte de un proceso mayor de transformación o reinicio mundial, en el que se estaría produciendo una derrota gradual de ciertos actores negativos y un cambio en el control del sistema mundial. Describen estos tiempos increíbles, con derrotas a los enemigos del pueblo en todo el mundo.

Ambos presentadores interpretan la cobertura mediática negativa y las posturas de algunas figuras públicas como señales para identificar quién sería leal o enemigo del pueblo. El mensaje general es que se estaría cerrando una etapa de control financiero y geopolítico, mientras avanzaría un nuevo orden económico. A su juicio, se está debilitando el control de la camarilla sobre el mundo. Todo esto forma parte del reinicio financiero mundial.

https://www.youtube.com/watch?v=K1BdlydcD0

RESUMEN DE FULFORD

Está a punto de terminar la tercera fiesta mundial tras la derrota del lado oscuro. Negociaciones confidenciales entre sociedades secretas orientales y occidentales han culminado en un acuerdo beneficioso para ambas partes. Se ha designado a un nuevo agente para liberar fondos en beneficio del planeta. Se mantendrá en secreto su nombre por motivos de seguridad.

Aunque es posible que pasen algunos meses antes de que se anuncie públicamente, se ha alcanzado un acuerdo de principio, según fuentes de las sociedades implicadas en las negociaciones. El acuerdo se produjo tras la mayor derrota de la historia del lado oscuro. Los sombreros blancos no participaron en esta derrota porque se negaron a luchar por los malos. Está a punto de ser desmontado todo el circo televisivo y muchos irán a la cárcel.

REINICIO

Se está produciendo un reinicio del reloj cósmico, tras el final de un gran ciclo cósmico, el año platónico de unos 25.800 años. Este proceso está asociado a un cambio de polos y de conciencia, que actúa como mecanismo de reinicio, y marca el final de la edad de hierro, caracterizada por separación y densidad, dando paso a una nueva frecuencia vinculada a una era dorada según Shanandoah Botschaften. El cambio de polos, ya sea físico, magnético o relacionado con la conciencia, actúa como botón de reinicio.

La generación actual está presenciando el regreso de la manecilla del reloj cósmico a la era dorada después de cuatro ciclos que han durado más de cien mil años, lo que explica la intensa resistencia actual de las fuerzas antiguas. No sólo avanza la humanidad, sino que entra en un nivel de frecuencia completamente nuevo, correspondiente a la era dorada.

El nuevo orden internacional actúa como catalizador que empuja a la gente a elegir entre dependencia y tecnocracia, o libertad y responsabilidad individual. Este proceso de presión sirve para diferenciar entre quienes se alinean con una u otra orientación. Esto explica por qué es tan intensa y ruidosa la resistencia del viejo orden.

Los actores del nuevo mundo funcionan paradójicamente como agentes inconscientes del despertar dentro de esta obra. Al llevar la represión al extremo, obligan a cada alma a tomar una decisión. La frecuencia de la empatía, la solidaridad y la unidad, constituye el sistema operativo de la era dorada y es el regreso al orden natural de todas las cosas.

Este momento se presenta como un punto cero en el que se produce una transformación de la conciencia, interpretando los acontecimientos actuales como parte del regreso a un estado más elevado tras un periodo de oscuridad. Ya ha comenzado el cambio de conciencia y se pide confiar en el proceso: no se trata de una caída, sino de un regreso. Esta visión quita poder al miedo, al reinterpretar el nuevo orden internacional como un maestro que impulsa la transformación.

Nos encontramos en el punto cero del tiempo. El nuevo orden es simplemente el telón oscuro de fondo contra el cual se puede ver la luz de la era dorada. La presión actual sirve para separar el trigo de la paja, no como castigo, sino como frecuencia. Quienes permanezcan en la mentalidad de «todo para mí» no podrán entrar energéticamente en la nueva Tierra. Estamos regresando a casa, al «servicio a los demás». Se rompe el hierro para que pueda brillar el oro.

AUTONOMÍA

Alpha Warrior sostiene que depender de figuras influyentes para encontrar la verdad o la orientación espiritual equivale a ceder la propia soberanía. Afirma que el sistema matricial llamado Matrix o la máquina, no sólo busca controlar, sino también reciclar a los seres humanos y devolverlos al ciclo del que intentan salir.

La verdad no se recibe de forma pasiva, sino que se construye mediante fricción, preguntas y discernimiento. Hay voces que confunden o manipulan, y voces que orientan o estabilizan, pero insiste en que ninguna de ellas debe convertirse en el destino final de la gente. La libertad real en una guerra de información consiste en no depender de líderes, desarrollar la autosuficiencia y poder mantener la propia voz en medio del ruido.

Plantea que el sistema está diseñado no sólo para controlar, sino también para mantener a la gente dentro de un ciclo del que creen haber salido. Afirma que la verdad no se recibe, sino que se construye mediante el cuestionamiento y el discernimiento. Señala que existen distintas voces: algunas que confunden o manipulan y otras que orientan, pero insiste en que ninguna se debe convertir en referencia absoluta.

El artículo subraya que incluso quienes ayudan son sólo puntos de paso, no un destino, y que basar las creencias en otros implica perder soberanía personal. Concluye que la verdadera libertad en un entorno de información se alcanza a través de la autosuficiencia y la capacidad de mantener un criterio propio, incluso frente a múltiples influencias.

UFOLOGÍA

El doctor Michael Salla vincula la historia antigua con los acontecimientos actuales de Oriente Medio y el síndrome de fatiga crónica.https://www.youtube.com/watch?v=XUH5IdwP-w0

vincula la historia antigua con los acontecimientos actuales de y el síndrome de fatiga crónica.https://www.youtube.com/watch?v=XUH5IdwP-w0 El representante Eric Burlison afirma que existe una nave estelar «demasiado grande para mover» que se podría incluir en los próximos archivos sobre ovnis.https://x.com/Polymarket/status/2045926801889808471?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045926801889808471%7Ctwgr%5E2b1cf103706884de7fb351c0605efe6e99942191%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foperationdisclosureofficial.com%2F2026%2F04%2F20%2Fprolotario-disclosure-is-coming%2F

afirma que existe una nave estelar «demasiado grande para mover» que se podría incluir en los próximos archivos sobre ovnis.https://x.com/Polymarket/status/2045926801889808471?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045926801889808471%7Ctwgr%5E2b1cf103706884de7fb351c0605efe6e99942191%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foperationdisclosureofficial.com%2F2026%2F04%2F20%2Fprolotario-disclosure-is-coming%2F Está por llegar la divulgación, según Prolotario .- Groenlandia es un arma de doble filo: el presidente Trump tiene el poder de desactivar en Groenlandia la nave espacial bajo el hielo de 480 kilómetros de largo. No está claro cómo lo hará, porque las consecuencias serían catastróficas, especialmente para las poblaciones costeras.https://operationdisclosureofficial.com/2026/04/20/prolotario-disclosure-is-coming/

.- es un arma de doble filo: el presidente tiene el poder de desactivar en la nave espacial bajo el hielo de 480 kilómetros de largo. No está claro cómo lo hará, porque las consecuencias serían catastróficas, especialmente para las poblaciones costeras.https://operationdisclosureofficial.com/2026/04/20/prolotario-disclosure-is-coming/ John Solomon dice que el presidente Trump está a punto de comenzar a desclasificar documentos a la velocidad del rayo en una operación que él llama «claridad hipersónica», lo que dará lugar a un gran caso de conspiración.https://x.com/MJTruthUltra/status/2044871264037146784

dice que el presidente está a punto de comenzar a desclasificar documentos a la velocidad del rayo en una operación que él llama «claridad hipersónica», lo que dará lugar a un gran caso de conspiración.https://x.com/MJTruthUltra/status/2044871264037146784 El representante Tim Burchett revela que tuvo una charla de catorce minutos con el presidente Trump sobre la divulgación de ovnis, y discute el elemento ‘demoníaco’ durante una entrevista con NewsNation. «Soy un cristiano renacido. Estoy en el extremo perdonado de ese espectro. No me preocupa el elemento demoníaco. Escucho a la gente decir eso, pero no hay razón para que los demonios estén haciendo esto. Siento que el material o lo que sea que tenemos ahí fuera, en realidad ya no lo tenemos porque lo subcontrataron a esas corporaciones.»https://x.com/CollinRugg/status/2045272833111228649

NOTICIAS

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y . El 1% más rico está transfiriendo sus ingresos a estados sin impuesto sobre la renta.https://x.com/WallStreetMav/status/2044368298318422346 Según Elon Musk , en Sudáfrica existen más leyes anti-blancas y anti-asiáticas que las leyes anti-negras que existían durante el apartheid.https://x.com/elonmusk/status/2044845530363428927

, en existen más leyes anti-blancas y anti-asiáticas que las leyes anti-negras que existían durante el apartheid.https://x.com/elonmusk/status/2044845530363428927 El gobierno libanés ha impuesto una prohibición total a todas las actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro del territorio libanés.https://x.com/_MAGA_NEWS_/status/2044422002623312081

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advierte de que es más peligroso aplazar los comicios en que acelerarlos.https://efe.com/mundo/2026-04-19/corina-machado-entrevista-efe-elecciones-venezuela/ Venezuela se reincorporará al sistema financiero mundial.- Delcy Rodríguez pidió a EEUU que levantara las sanciones impuestas a su banco central, argumentando que su eliminación ayudaría a la economía del país y contribuiría a aumentar los ingresos de los ciudadanos y los trabajadores.https://x.com/majeed66224499/status/2045693460166930434

se reincorporará al sistema financiero mundial.- pidió a EEUU que levantara las sanciones impuestas a su banco central, argumentando que su eliminación ayudaría a la economía del país y contribuiría a aumentar los ingresos de los ciudadanos y los trabajadores.https://x.com/majeed66224499/status/2045693460166930434 El FMI advierte del aumento de la necesidad de endeudamiento a nivel mundial, que podrían alcanzar los 50.000 millones de dólares, debido a la creciente presión sobre la deuda soberana, las interrupciones en el suministro energético y la inestabilidad económica, como factores que afectan a la estabilidad financiera en todo el mundo.https://dinarchronicles.com/2026/04/19/sun-am-seeds-of-wisdom-news-updates-4-19-26/

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.