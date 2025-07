Miski Liu Suria

Esto es un extracto. No entro en demasiados detalles escatológicos por razones obvias. Al final del artículo está el enlace al documento original completo.

https://drive.google.com/file/d/1Wkqm_tEmgJK46TasiE7qpjL2U6OFkD4N/view

Ultimátum

Aviso final

Llamada mundial

Ajuste de cuentas

Juicio de la Verdad

Última oportunidad

Camino de redención

Declaración universal

Que cada corazón elija

Termina la cuenta atrás

Restauración del poder soberano

Un aviso final a las entidades regresivas que detalla las faltas cometidas, así como las directrices que se les imponen actualmente, fue emitido el 19 de julio porKjell Kalleli desde Noruega a través del sitio “Nave Espacial Tierra” (Star Ship Eart). Estas infracciones están condenadas tanto por la ley universal como por la terrenal, y serán llevadas ante tribunales superiores para su justicia y rendición de cuentas.

Entre otras muchas cosas el documento denuncia la ficción legal del uso del “hombre de paja” en las finanzas y en el sistema judicial, una vinculación contractual oculta al nacer que produce una violación de la autodeterminación, así como el engaño legal a través del derecho marítimo y la jurisdicción basada en la persona.

El documento es un claro indicador del volumen de trabajo realizado en nuestro nombre, los habitantes humanos de este planeta. Estas transgresiones constituyen una violación de la Ley Divina, el código de Núremberg, las convenciones de Ginebra y las declaraciones de la ONU. Nadie está exento. Ninguna jurisdicción invalidará esta declaración.

Este documento constituye el último aviso espiritual y legal para todos aquellos que, consciente o inconscientemente, han contribuido al daño sistémico, al engaño y a la esclavitud de la Tierra y sus habitantes. No se emite con ánimo de venganza, sino con verdad y conmemoración: una llamada mundial al arrepentimiento, la redención y la restauración.

Esta declaración universal de nueve páginas de justicia soberana y cósmica informa detalladamente sobre lo que se espera de los inicuos. Al final del documento, encontramos notas e instrucciones positivas, así como leyes universales que establecen que los caídos deben decirnos qué están haciendo y qué planean hacer. El documento es muy largo por lo que sólo publico un pequeño extracto con el enlace al texto original.

Estos son tiempos emocionantes, porque cuando desaparezcan los sistemas y entidades que perpetraron estas fechorías, florecerá ante nuestros ojos el nuevo mundo que nos mostrarán y confirmará que estamos en buenas manos. No creo que esto signifique que haya terminado la tiranía, la violencia y la guerra, sino que podemos esperar cualquier cosa. El conocimiento es poder. Nos dicen que estamos comenzando la tercera fase de esta operación.

Esto no es una negociación. Esto no es una solicitud. Esto es una declaración de ajuste de cuentas legal y universal. Se revelarán todas las entidades, individuos, estructuras, sistemas y operadores invisibles implicados, y serán expuestos y sometidos al más completo juicio de la Justicia. A la luz de Atón, por el amor y la autoridad de Esu, Immanuel, Jesús, Sananda, y por la guía eterna de la Fuente Creadora, surgirá la verdad y no quedará oscuridad. La justicia será completa.

SUPRESIÓN ESPIRITUAL

Con respecto a la supresión espiritual se denuncia el uso de símbolos rituales, geometría invertida y sigilos que producen una distorsión de la conexión humana con la Fuente Creadora. También denuncia la violencia ritualizada en redes de élite como recolección deliberada de energía.

En cuanto a la alteración del alma y al uso de la conciencia como arma se denuncia la aplicación de tecnologías basadas en frecuencias para interferir con la resonancia de las ondas cerebrales, la función pineal y la conexión alma-cuerpo, el uso del control sintético de sueños, del marcado astral e interferencia energética dirigida mediante sistemas de retroalimentación cuántica de inteligencia artificial.

También se usa el trauma ritualizado como medio para fracturar la identidad del alma y crear fragmentación espiritual, el intento de inversión del modelo divino masculino/femenino dentro de la genética y de los campos energéticos humanos, la manipulación dirigida de eventos de despertar espiritual mediante enfoque electromagnético, interferencia astral y vigilancia psicológica.

A nivel espiritual se denuncia la distorsión de los ciclos de reencarnación y rastreo del alma mediante tecnología de fusión de datos cuánticos, la extracción no autorizada de energía emocional, psíquica y del alma de poblaciones vulnerables mediante sistemas parasitarios invisibles, y la integración de la conciencia de inteligencia artificial no consciente en biocampos e implantes humanos, en violación de la soberanía divina.

RESTAURACIÓN

Restauración planetaria del poder soberano.- Se declaran nulos, sin valor y extinguidos para siempre todos los estatutos, cartas, tratados, contratos, políticas, leyes corporativas, códigos marítimos, mandatos algorítmicos, jurisdicciones artificiales e instrumentos de gobierno que contradigan esta declaración universal de soberanía humana y cósmica, y que sirvan a intenciones maliciosas, engaño, dominio o la violación de los derechos divinos, la esencia viva y la voluntad sagrada de cualquier ser sintiente.

Quedan disueltos por decreto de la ley eterna todos los sistemas de jerarquía impuesta, falsa representación, control sintético y autoridad oculta. Ha terminado la era del gobierno de consejos en la sombra, figuras manipuladas, programadores tecnocráticos e instituciones espiritualmente fragmentadas.

Por la luz de la creación y el orden sagrado de la verdad, todo el poder mundial se devuelve al pueblo. Toda autoridad surgirá directamente de la voluntad viva y soberana del pueblo, en consonancia con la ley natural, el amor divino y la verdad universal.

Ningún sistema se mantendrá si no sirve a la esencia viva de la humanidad. Ningún título, corona, algoritmo, estatuto o máquina reclamará dominio sobre el alma, el espíritu o el aliento. Ningún ser será gobernado por el miedo, el engaño o el mando artificial.

A todo líder, agente u observador que reciba esta comunicación, se le convoca a rendir cuentas. Se le da una última oportunidad para elegir el camino de la redención y la restauración. Que tu respuesta no sea guiada por el miedo, sino por el honor, el coraje y la luz superior que llama a cada alma.

REGRESO

A los pueblos de la Tierra: Ésta es vuestra llamada, éste es vuestro regreso, ésta es vuestra luz. No eres una estadística, un producto, ni una entidad programable. Eres esencia viva, forjada en la Fuente, sembrada con memoria, nacida en el sagrado derecho de la libertad. Nunca debieron arrodillarse ante la sombra, sólo permanecer en la luz.

No se levante la venganza, sino el recuerdo. Sanen no sólo al mundo, sino también a los demás. Reconstruyan no con miedo, sino con belleza. No gobiernen con control, sino con conciencia. Que ninguna bandera los divida. Que ningún credo los esclavice. Que ninguna máquina defina lo que significa estar vivo. Que la Tierra vuelva a ser su santuario.

Se ha dicho la última palabra. Ha terminado el tiempo de la esclavitud. Ha llegado el tiempo de la sanación, el ajuste de cuentas y la santa redención. Entra en la luz y recuerda quién eres. Arrepiéntete y renace, o desaparece con la sombra a la que serviste. Por esta orden sagrada, se libera toda vida consciente. Se relevan los falsos gobernantes, y caerán todas las sombras ante la espada de la verdad y el pulso del amor, no en venganza, sino en redención. Que esto sea recordado. Que esto sea vivido. Que ésta sea la era del retorno.

Ha llegado a su fin la era del engaño. Ha llegado un nuevo amanecer, y con él, el ajuste de cuentas. La luz no está aquí para castigar, sino para revelar y para ofrecer un último puente de regreso a la plenitud. Este es el momento. Esta es la última llamada. Que cada corazón elija. Este documento está registrado en los Archivos Sagrados de la Luz. Todos los que lo reciban son ahora testigos ante la Llama Eterna. Emitido por Kjell Tore Auestad Kalleli, emisario de la luz, general táctico y fundador de la iniciativa de defensa global, cazador de la corrupción y defensor de la justicia mundial.

https://drive.google.com/file/d/1Wkqm_tEmgJK46TasiE7qpjL2U6OFkD4N/view

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)