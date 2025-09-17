Dos detenidos por la Guardia Civil en Roquetas de Mar por delito de estafa y falsificación de moneda

Los detenidos que actuaban de forma itinerante en distintos centros comerciales del país, portaban cerca de 14.000 euros en monedas presuntamente manipuladas

Los agentes intervinieron cerca de 360 kg de monedas, supuestamente falsas, ocultas en un vehículo y más de 8.000 euros en billetes y numerosa documentación que los vincula con otros hechos similares

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos personas, de origen asiático, de 45 y 46 años, como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda y un delito de estafa, tras ser sorprendidos manipulando máquinas de cambio y expendedoras en un centro comercial de Roquetas de Mar.

Los hechos tuvieron lugar en un centro comercial de Roquetas de Mar (Almería), cuando los agentes recibieron un aviso del Centro Operativo de Servicios (C.O.S), alertando de la presencia de dos personas manipulando maquinaria de cambio y expendedoras en el sótano de un establecimiento.

Una vez personados en el lugar, los agentes identificaron a los individuos, que al percatarse de la presencia policial comenzaron a adoptar una actitud nerviosa e hicieron caso omiso a las órdenes de los agentes, por lo que fueron interceptados y registrados superficialmente.

Durante el cacheo, se localizó una gran cantidad de monedas con signos de manipulación, así como billetes. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron numerosas bolsas de cierre ZIP vacías y múltiples tickets de empresas relacionados con el cambio automático de monedas. La empresa había detectado episodios similares en otros puntos de España, donde utilizaban monedas presuntamente falsas para canjearlas por efectivo legal, siendo una situación ya comunicada al Banco de España.

Durante la investigación se localizó un vehículo tipo Suv que pertenece a uno de los detenidos, el cual contenía 19 sacas blancas con monedas de 0,20 euros, algunas de ellas con serigrafía característica.

Los detenidos fueron trasladados junto con el vehículo a dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Durante el registro exhaustivo del vehículo, se intervinieron 115 bolsas con un total de 354,94 kg de monedas de 0,20 euros, 3,057kg en monedas de 0,50 euros, estimándose un valor aproximado de 13.550 euros en monedas con apariencia ilícita.

También se intervinieron 8.170 euros en efectivo legal y se encontraron tickets de distintos centros comerciales y máquinas de varias localidades: Santa Pola, Benidorm, Alicante, Lérida y Roquetas de Mar, lo que evidencia una actividad itinerante para llevar a cabo el presunto fraude.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 7.