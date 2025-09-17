Rescatada por la Guardia Civil una persona herida tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en la Cala de San Pedro

La Guardia Civil intervino con medios marítimos tras recibir un aviso sobre una persona que presentaba una luxación de hombro y movilidad reducida

El rescate se llevó a cabo con la colaboración de un vecino del lugar, dada la dificultad del terreno y el estado del herido, finalizando con su traslado a un centro hospitalario

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución y planificar adecuadamente las rutas para disfrutar con seguridad de senderos y entornos naturales

Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha coordinado, en la tarde de ayer, un operativo de rescate en Cala de San Pedro Cabo de Gata-Níjar, tras recibir aviso el Centro Operativo de Servicios (C.O.S), informando de que un varón había sufrido una caída y requería asistencia médica urgente. La llamada de auxilio fue realizada a las 19:15 horas por el acompañante de la persona accidentada, no podía desplazarse por sus propios medios, lo que hizo necesario un operativo de rescate.

La tripulación de la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería, se dirigió a la zona para comprobar la veracidad del aviso y prestar apoyo. A las 19:30 horas, ya en el lugar, se localizó a la persona alertante junto al herido, un varón que presentaba una aparente luxación de hombro, además de movilidad reducida al portar prótesis en ambas piernas, lo cual dificultaba su evacuación por tierra.

Ante la inaccesibilidad de la zona y la imposibilidad de trasladar al herido por sus propios medios, se coordinó una evacuación segura. A las 21:30 horas, tras superar diversas dificultades derivadas tanto del estado físico del afectado como del terreno escarpado, se procedió a la evacuación del herido por vía marítima con destino al embarcadero de la localidad de Las Negras. Se solicitó una ambulancia medicalizada que pudiera hacerse cargo del afectado en el punto de llegada, tras la valoración inicial, se procedió a su extracción del barco y posterior traslado por los servicios sanitarios al Hospital Torrecárdenas (Almería).

La intervención de la Guardia Civil concluyó tras asegurarse que el accidentado quedaba bajo supervisión médica. La actuación se llevó a cabo mediante la movilización de los medios de la Guardia Civil, en coordinación con los servicios de emergencia y con el apoyo de un vecino del lugar, resolviendo una situación compleja debido a las características del terreno y al estado físico del afectado.

Recomendaciones para disfrutar con seguridad de entornos naturales y senderos

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución al transitar por senderos o zonas de difícil acceso, especialmente en espacios naturales como el Parque de Cabo de Gata-Níjar.

Se recomienda planificar las rutas con antelación, portar calzado y equipamiento adecuado, llevar el teléfono móvil con batería suficiente y, siempre que sea posible, informar a alguien del itinerario previsto.

En caso de accidente o emergencia, es fundamental mantener la calma, permanecer en un lugar visible y contactar con los servicios de emergencia a través del teléfono 062 o 112, facilitando con la mayor precisión posible la ubicación y el estado de la persona afectada.