Almería brilla como escaparate de la moda andaluza con la XXV edición de SIMA 41

La Plaza de la Constitución, el MUREC y el Cable Inglés son los escenarios estratégicos de una edición que ha unido diseño, patrimonio, creatividad y promoción de la capital y provincia

Almería ha brillado durante la XXV edición de la Semana Internacional de Moda en Andalucía, SIMA 41, gracias a una programación que ha elegido puntos estratégicos de la capital como el MUREC, la Plaza de la Constitución y el Cable Inglés para convertir la provincia en un gran escaparate de creatividad, diseño y talento. Espacios patrimoniales, enclaves urbanos y localizaciones emblemáticas han servido como pasarela para una cita que ha reforzado la proyección de la moda almeriense y andaluza con la colaboración principal de la Diputación de Almería a través de la marca ‘Talento Almeriense’.

Durante la última jornada, los desfiles se han celebrado en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, MUREC, así como en la Plaza de la Constitución, donde han asistido la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez, los concejales del Ayuntamiento de Almería Óscar Bleda y Paola Laynez, las diputadas provinciales Lorena Nieto y Esther Álvarez y la delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez.

La regidora ha señalado que la celebración de la Semana Internacional de la Moda en la ciudad “potencia el talento local en ámbitos como el diseño, el arte y la cultura y dinamiza sectores claves para la economía como el turismo, la hostelería y el comercio de proximidad”. Para María del Mar Vázquez, una vez más, “se ha vuelto a demostrar que Almería es una ciudad preparada para acoger grandes eventos de primer nivel”.

Por último, ha destacado la importancia de la colaboración institucional junto a la Diputación Provincial “para atraer hasta nuestra tierra eventos que nos sitúan y nos posicionan como una ciudad moderna, atractiva y cada vez más pujante”.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, por su parte, ha puesto de relieve que “Almería ha demostrado que tiene escenarios, talento y capacidad para convertirse en un referente dentro del calendario de la moda andaluza. SIMA 41 ha permitido mostrar una provincia creativa, moderna y orgullosa de su identidad, donde el diseño se encuentra con el patrimonio y donde nuestros creadores pueden proyectarse desde espacios verdaderamente únicos”.

A su juicio, “desde la Diputación de Almería, a través de ‘Talento Almeriense’, seguimos impulsando a los diseñadores y firmas de la provincia para que tengan más visibilidad, más oportunidades y nuevas plataformas desde las que crecer. Esta edición ha demostrado que la moda también es promoción, cultura, economía y una forma muy poderosa de contar al mundo todo lo que Almería puede ofrecer”.

Uno de los grandes focos de esta edición ha sido el Museo del Realismo Español Contemporáneo, MUREC, que se ha consolidado como una de las localizaciones más singulares de SIMA 41. En este espacio, símbolo de la recuperación patrimonial y de la apuesta cultural de la provincia, la moda ha dialogado con el arte contemporáneo a través de los desfiles de María Giménez, Blam Atelier y Lyubasha Kyleshko, que han presentado sus propuestas en un entorno único, capaz de aportar valor añadido a cada colección y de proyectar una imagen moderna, cultural y creativa de Almería. Este evento ha contado con la presencia del diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y con la diputada de Turismo, María José Herrada.

La Plaza de la Constitución también ha tenido un papel protagonista como gran escenario abierto a la ciudadanía. En pleno corazón histórico de la ciudad, las propuestas de Loreto Martínez, Daniel Cerdán, María Barragán y Susana Lirola han acercado la moda al público en una pasarela urbana que ha unido diseño, participación y vida en la calle. Esta localización ha permitido que SIMA 41 se viviera también como una experiencia compartida por almerienses y visitantes. A este desfile han asistido las diputadas provinciales, Lorena Nieto y Esther Álvarez, así como la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez y concejales del Ayuntamiento de Almería.

Otro de los puntos más destacados ha sido el Cable Inglés, que se ha convertido en una pasarela de excepción sobre el Mediterráneo. El desfile exclusivo de Nicolás Montenegro en este enclave ha unido moda, arquitectura industrial, historia y paisaje en una de las imágenes más potentes de la edición. La elección de este espacio ha reforzado la capacidad de Almería para ofrecer escenarios únicos, con personalidad propia, capaces de situar la moda en diálogo con los símbolos más reconocibles de la ciudad. Contó con la presencia del diputado Carlos Sánchez y el delegado de Turismo, Juan José Alonso.

Premios Talento Almeriense

En el marco de esta edición también se han celebrado los primeros Premios Talento Almeriense de la Moda, que han reconocido la creatividad, la trayectoria y la proyección de profesionales vinculados al sector. Los galardones han distinguido a Nicolás Montenegro, Tony Piñero, Susana Lirola, María Barragán y Victoria Monteoliva, poniendo de relieve la fortaleza de la moda hecha desde Almería y el valor de quienes contribuyen a ampliar su presencia dentro y fuera de la provincia.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, dio la bienvenida al público y aseguró que “no hay mejor tierra, Almería, ni mejor escenario, el MUREC, para esta celebración. Porque la provincia almeriense es una tierra inspiradora, rebosante de fuerza, emoción, sensibilidad y poseedora de una naturaleza en estado puro que nos permite un profundo vínculo con las musas de la creación”.

Así, SIMA 41 ha convertido Almería en una capital de la moda durante varios días, sumando el atractivo de sus localizaciones al talento de diseñadores consolidados y nuevas propuestas creativas. La edición ha servido, además, para reforzar el posicionamiento de ‘Talento Almeriense’ como una marca que impulsa, acompaña y proyecta a los creadores de la provincia, demostrando que la moda también puede ser una herramienta de promoción territorial, identidad y futuro.

Esta 25ª edición de SIMA 41 ha sido posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, la Cátedra de Moda Andaluza y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), junto a la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). El evento ha contado con el firme respaldo de las Diputaciones de Sevilla, Almería, Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva; las marcas Málaga de Moda, Córdoba D Moda y Talento Almeriense, así como de los Ayuntamientos de Sevilla, Cádiz, Ubrique y Villaverde del Río. En el sector privado, destacan como patrocinadores y colaboradores Flamentex, AIRE Hotel & Ancient Baths ALMERÍA, MIA Cosmetics Paris y el Teatro Flamenco Sevilla.