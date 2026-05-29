El Ayuntamiento de Carboneras ya elabora el listado de proveedores que podrán cobrar deuda pendiente a finales de junio

El alcalde valora en pleno que las cuentas serán saneadas e informa sobre el preacuerdo para retomar las obras en la Avenida Almería

El Ayuntamiento de Carboneras ha celebrado una sesión plenaria ordinaria en la que se ha dado a conocer que el área de Intervención municipal ya se encuentra trabajando en la preparación del listado de facturas que se incluirán en el mecanismo de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno de España para este año 2026, con la previsión oficial de que el Ministerio de Hacienda realice el abono de las mismas a finales de junio.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha calificado este plan como un “balón de oxígeno” para el Consistorio. El regidor ha querido aclarar que el 95% de la deuda que mantiene la administración local se concentra en las antiguas empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento eléctrico, además de con Galasa, empresa pública para la gestión del ciclo integral del agua.

De este modo, Hernández ha explicado que actualmente a los negocios de Carboneras con los que se trabaja de forma habitual, mayoritariamente autónomos y pequeñas empresas, se les va abonando sus servicios con regularidad. En total, el Ayuntamiento cuenta con más de 300 proveedores de servicios, de los cuales más del 80% son de la localidad.

Este mecanismo extraordinario permitirá abonar obligaciones pendientes del periodo 2023-2026 por un importe que puede alcanzar hasta 3.044.000 euros, según la cuantía máxima marcada a nivel estatal, y al que el alcalde ha adelantado que no se llegará.

Calendario y presupuestos

Se podrán incluir por parte del Ayuntamiento en la Plataforma habilitada por el Ministerio de Hacienda para este procedimiento facturas presentadas antes del 5 de junio. A partir de esa fecha, se abrirá un periodo regulado para que los proveedores acepten formalmente esta fórmula de pago y cotejen la exactitud de sus datos introducidos.

“Donde algunos ven problemas, nosotros vemos la posibilidad de sanear las cuentas del Ayuntamiento”, ha remarcado el primer edil. Al hilo de esto, y debido a que el trabajo técnico ya está en marcha siguiendo las directrices del Gobierno central, el Pleno ha rechazado la urgencia de debatir tres mociones presentadas por el Grupo Socialista sobre este asunto.

Por otro lado, desde el gobierno municipal se ha explicado que una vez cancelada estas obligaciones pendientes de pago, se podrán elevar para su aprobación los Presupuestos Municipales para 2026, en los que se incluirán nuevas inversiones necesarias para el municipio.

Obras en las avenidas

Durante el transcurso de la sesión, el regidor también se ha referido a las obras de transformación de las avenidas de Almería y Garrucha. En concreto, ha anunciado un principio de acuerdo entre la Diputación Provincial de Almería —promotora de la actuación, con cofinanciación municipal— y la empresa adjudicataria, Nila, para retomarlas.

Hernández ha recordado que, tras acordar la suspensión temporal de los trabajos durante la Semana Santa para garantizar el correcto desarrollo de las procesiones, “la constructora decidió de forma unilateral no retomar las obras”. La empresa aludía a la necesidad de un incremento presupuestario para atender imprevistos surgidos durante la ejecución, tales como la conexión de redes de abastecimiento que no venían contempladas en el proyecto original.

Desde el Ayuntamiento de Carboneras se ha mantenido un seguimiento de la situación, ofreciendo asumir la ejecución con medios propios de algunos ajustes con el fin de desbloquear el proyecto lo antes posible, como la necesaria retirada de elementos urbanos, la reposición de vallado de seguridad en El Fielato o el traslado y trasplante de algunas palmeras. Una vez alcanzado este principio de acuerdo, el regidor también ha trasladado la voluntad del Consistorio de hacer que los trabajos causen el menor impacto posible a los negocios y empresas locales ubicadas en estas avenidas durante el verano, trabajando para ello junto a la Asociación de Empresarios de Carboneras.

Bloqueo al juez de paz

Por otro lado, durante el pleno ordinario se han elevado las cuatro candidaturas presentadas para la renovación requerida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la plaza de juez de paz en Carboneras. Se ha llevado a elección entre los concejales mediante votación secreta y en urna, una fórmula en la que el Grupo Socialista se ha negado a participar. En el resultado de la votación ninguna de las candidaturas ha obtenido los 7 votos exigidos para su designación. De ese modo, se mantiene transitoriamente el juez de paz actual hasta que se proceda a la renovación de su titular.

Finalmente, tampoco ha salido adelante el estudio detalle planteado para la ejecución de un residencial de 14 viviendas en el paraje de Las Canteras. Esta actuación, paso previo a la petición de licencia de obras, cuenta con informes técnicos favorables tanto de los servicios municipales como del Servicio Provincial de Costas.

El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra mientras que los concejales no adscritos Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo —quien ha oficializado dicha condición en este pleno tras darse conocimiento oficial de su salida del Grupo Municipal Popular— se han posicionado con un voto en contra y una abstención, respectivamente, impidiendo así la aprobación del proyecto.