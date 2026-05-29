Miski Liu Suria

Si se está invirtiendo tanto dinero en inteligencia artificial, ¿por qué no se invierte lo mismo en inteligencia natural?

Futuro brillante

Sistema transparente

Lo que viene es bíblico

Viene una tormenta blanca

El cambio brusco llega sin aviso

La mansedumbre no es sumisión

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Se avecina un nuevo sistema financiero transparente, según Julie Donuts. No existe ningún informe oficial que lo confirme. No hay un único lugar donde verificarlo. Se trata de años de movimientos estratégicos. Algunos dicen que esto nunca sucederá. Otros aún no lo ven. No verás nada de esto en los medios tradicionales.

Julie Donuts anuncia la llegada de un nuevo sistema financiero transparente basado en una moneda honesta y respaldada por activos que nadie más podrá imprimir de la nada. Con este sistema desaparecerán las cuentas de ultramar, el lavado de dinero y los activos ocultos. Esto nunca se llamará reinicio, sino optimización de la liquidez, estabilización del flujo de divisas o reequilibrio monetario, pero el efecto es el mismo.

También indica que desaparecerá el impuesto sobre la renta, el impuesto a la propiedad, las regulaciones excesivas, las guerras permanentes, los intermediarios y los bancos centrales. Se describe el nuevo sistema como dinero honesto para naciones soberanas, con un campo de juego nivelado, eliminando el sistema de la vieja guardia. Lo que viene es bíblico.

NOTICIAS DEL RESETEO

La pequeña temporada de Satanás termina en 2026, según Ben Wehrman .https://x.com/benwehrman/status/2056396896382730490

.https://x.com/benwehrman/status/2056396896382730490 Dondequiera que veas el bien, se trata de una persona, un lugar o una cosa que Dios ha tocado y en la que está presente, según Perro Poeta . http://www.smoking-mirrors.com/2026/05/its-something-like-clockwork-orange.html

. La tormenta ya está aquí, y está a punto de alcanzar la categoría tres. La tormenta blanca llegará en los próximos treinta días según Juan O Savin .https://rumble.com/embed/v788fwa/?pub=4

llegará en los próximos treinta días según .https://rumble.com/embed/v788fwa/?pub=4 Una tormenta blanca es una ventisca súbita y violenta, asociada a fuertes vientos y olas blancas, sin las nubes negras típicas de una borrasca. Simboliza un cambio brusco que llega sin aviso.

que llega sin aviso. El nuevo sistema financiero es la puerta de entrada a elecciones seguras basadas en blockchain, según Ross . Se acabaron las máquinas trucadas, las papeletas perdidas y los fallos técnicos.https://x.com/Ross_ptm/status/2059642567013384369

. Se acabaron las máquinas trucadas, las papeletas perdidas y los fallos técnicos.https://x.com/Ross_ptm/status/2059642567013384369 Estás dejando atrás todo lo familiar, cómodo y conocido, dice Peggy Black . Se disuelve la vieja estructura y, al disolverse, surge el caos, la incertidumbre e incluso el miedo. Se desvanecen lentamente esas viejas líneas temporales, relaciones y asociaciones. Dejará de existir el mundo tal como lo conoces.https://eraoflight.com/2026/05/28/the-hathors-timelines-of-your-reality/https://eraoflight.com/2026/05/28/the-hathors-timelines-of-your-reality/

. Se disuelve la vieja estructura y, al disolverse, surge el caos, la incertidumbre e incluso el miedo. Se desvanecen lentamente esas viejas líneas temporales, relaciones y asociaciones. Dejará de existir el mundo tal como lo conoces.https://eraoflight.com/2026/05/28/the-hathors-timelines-of-your-reality/https://eraoflight.com/2026/05/28/the-hathors-timelines-of-your-reality/ La creencia de que la mansedumbre significa debilidad procede de una mala traducción y de una interpretación errónea. La palabra ‘manso’, describe a un guerrero poderoso pero controlado que protege a otros, con un liderazgo valiente en lugar de una sumisión pasiva. A medida que se exponen los sistemas engañosos, los humildes con integridad y valentía serán quienes lideren la renovación social.https://dinarchronicles.com/2026/05/28/coffee-with-markz-and-dr-scott-young-intel-stream-highlights-5-28-25/

RESUMEN DE FULFORD

Los servicios de inteligencia polacos explican que se necesitan dobles para personas famosas porque debe ser estable el poder en la matrix. Cuando el sistema invierte miles de millones de dólares y décadas en crear un político, un presidente, un rey o un icono de la cultura pop, no puede permitirse que muera repentinamente ese peón. Lo que estamos presenciando es una matrix de control que se está dividiendo y que utiliza líderes rivales para intentar hacerse con el poder.

Rusia demolió un templo satánico en Moscú y arrestó a sus líderes después de que las autoridades desmontaran un complejo ocultista ilegal que llevaba mucho tiempo indignando a los residentes locales.https://www.rt.com/russia/640323-satanic-temple-torn-down-moscow/

demolió un templo satánico en y arrestó a sus líderes después de que las autoridades desmontaran un complejo ocultista ilegal que llevaba mucho tiempo indignando a los residentes locales.https://www.rt.com/russia/640323-satanic-temple-torn-down-moscow/ El Comité de los 300 fue sólo un comité asesor de la monarquía británica y no el centro del poder occidental. Ese sigue siendo el grupo Octágono en Suiza , compuesto principalmente por miembros de la realeza europea.

, compuesto principalmente por miembros de la realeza europea. Las democracias hablan de libertad de prensa, pero cada periódico tiene un propietario financiero, y si algún redactor escribe algo que desaprueba el propietario, es despedido.https://youtu.be/yFrEn7AUJLQ?is=PfBCq7-bhOLWbPmr

Por primera vez en la historia, vivimos en una especie de feudalismo donde 350 personas poseen el 75% de la riqueza mundial, lo que en la práctica supone el fin de los sistemas democráticos.https://www.voltairenet.org/article224542.html

El Reino Unido ha autorizado la importación de gasóleo y combustible para aviones producidos a partir de petróleo ruso .https://tass.com/economy/2133153

ha autorizado la importación de gasóleo y combustible para aviones producidos a partir de petróleo .https://tass.com/economy/2133153 Si se está invirtiendo tanto dinero en inteligencia artificial, ¿por qué no invertir una cantidad similar en inteligencia natural? Lo cierto es que ahora contamos con las herramientas genéticas para convertir a las personas en genios inmortales con superpoderes.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268991

En lugar de intentar convertirnos en dioses a través de máquinas, debemos centrarnos en vivir éticamente y cumplir con las expectativas de nuestro Creador en términos humanos.https://www.naturalnews.com/2026-05-27-data-center-mystery-why-youre-thinking-too-small.html

AVISO

Advirtieron a la humanidad antes de que existiera internet, según XSpirit. Entre las décadas de 1950 y 1970, comenzaron a aparecer informes en todo el mundo sobre el contacto con seres altos y rubios que afirmaban proceder de las Pléyades, un cúmulo estelar en la constelación de Tauro. Lo más inquietante es que muchos de esos relatos eran parecidos, a pesar de que los testigos no tenían ninguna relación entre sí y vivían en países diferentes.

Algunos contactados afirmaron que los pleyadianos hablaron sobre el futuro de la humanidad: sistemas de control, dependencia de la tecnología, manipulación de la percepción a través de los medios y pérdida de la capacidad de distinguir la verdad de la realidad construida. Y todo esto se describió mucho antes de las redes sociales, los algoritmos, la IA y el mundo digital en el que vivimos hoy en día. Los archivos sobre ovnis también contienen relatos de pilotos y de personal militar que informaron haber visto objetos insólitos cerca de bases militares e instalaciones nucleares. En varios casos, los testigos describieron figuras humanoides con una calma antinatural y una mirada concentrada.

Los investigadores afirman que los pleyadianos están detrás del fenómeno a menudo denominado «los observadores»: seres que no interfieren directamente, sino que sólo supervisan el desarrollo de la civilización. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo: ¿Por qué empezaron a aparecer estos relatos justo antes del salto tecnológico de la humanidad? ¿Acaso alguien intentaba advertir a la humanidad sobre un futuro que ahora se está convirtiendo en realidad?

👽 They warned humanity long before the internet existed❗❗❗



One of the strangest theories about the Pleiadians is not who they are, but what they allegedly tried to tell people decades ago.



In the 1950s–70s, reports began appearing around the world about contact with tall,… pic.twitter.com/LjvA31zjPx — XSpirit (@TubeSpirit) May 28, 2026

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.