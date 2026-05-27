Vícar ante las Drogas lleva la celebración del Día Mundial sin Tabaco a los centros educativos

A través de un scape room se trabaja con el alumnado en los peligros del consumo de tabaco y vaper

Desde el programa ‘Vícar ante las Drogas’, dependiente del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, esta semana se está celebrando el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo). Tal y como se detalla desde el servicio, la programación se centra en una serie de talleres de concienciación junto a estudiantes de 1.º y 2.º ESO.

De esta forma, desde el lunes y hasta el próximo jueves día 28 participarán los alumnos y alumnas del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (lunes 25), CEIP La Canal (lunes 25), IES Villa de Vícar (martes 26), IES La Puebla (miércoles 27) y CEIP Federico García Lorca (jueves 28). Concretamente, la propuesta consiste en una actividad que, con el popular formato del scape room, pondrá el foco con mayor incidencia en el uso de vapers. El consumo y acceso a este tipo de sustancia por parte de los menores ha crecido exponencialmente en los últimos años llegando incluso a eliminar la percepción del vaper como nocivo para la salud. Por este motivo, el programa Vícar ante las Drogas ha escogido este tema como elemento central de los talleres. A lo largo de la hora de duración de dicha actividad, los menores tendrán que resolver acertijos y enigmas acerca de los efectos negativos del tabaco y vaper para la salud, así como el establecimiento de buenos hábitos con la finalidad de completar el circuito.

El Día Mundial sin Tabaco se celebra de forma anual cada 31 de mayo desde que la Asamblea Mundial de la Salud lo instituyese en 1987. Tal y como señala la OMS (Organización Mundial de la Salud), el objetivo es informar al público “de los peligros que supone el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia de tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones”. En esta misma línea, el Ayuntamiento de Vícar a través de programas como el de Vícar Ante las Drogas, el Área de Servicios Sociales o el Área de Salud, entre otras, fomenta los hábitos de vida saludable con especial atención en los más jóvenes.