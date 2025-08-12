El objetivo: silenciar la verdad

Carlos de las Heras es responsable de la campaña sobre derechos humanos en Israel y Gaza en Amnistía Internacional España

A Israel no le gusta que se informe sobre lo que ocurre en Gaza.

Y precisamente por eso, por contar esa verdad y denunciar el genocidio israeli, han asesinado a Anas Al-Sharif – uno de los periodistas más valientes de Gaza – y a cuatro de sus compañeros: Anas Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliw.

Ha sido un ataque selectivo contra la tienda de campaña en la que trabajaban y vivían, cerca del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza.

Un ataque así, deliberado y contra periodistas claramente identificados, tiene un nombre: es un crimen de guerra.

Anas, que tan solo tenía 28 años y era padre de dos hijos, no era un desconocido para Amnistía: en 2024 recibió nuestro Premio Defensor de los Derechos Humanos en Australia por su valentía y compromiso con la libertad de prensa.

Pocas horas antes de morir, todavía escribía en sus redes sociales:

“Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su pueblo serán silenciadas, sus rostros borrados, y la historia te recordará como testigo silencioso de un genocidio que decidiste no detener.”

Israel ha silenciado su voz. Y no es la única.

Según Reporteros sin Fronteras, más de 200 informadores gazatíes han sido asesinados desde octubre de 2023.

Todos estos crímenes forman parte de una estrategia cruel de Israel para ocultar al mundo lo que está sucediendo: el hambre, los desplazamientos, las bombas, las muertes… y ahora la ocupación de Gaza.

Pero esto no funciona así. No cuando hay cientos de miles de personas como tú y como yo dispuestas a alzar la voz. A no dejar que la impunidad sea la norma. A impedir que los gobiernos que matan para acallar verdades lo consigan.

La verdad no se puede enterrar. Y no vamos a parar hasta que todos los responsables paguen por estos crímenes de guerra.

Así que, gracias una vez más por estar aquí. Por defender la verdad. Por no rendirte.

Carlos de las Heras

Responsable de la campaña sobre derechos humanos en Israel y Gaza en Amnistía Internacional España