Miski Liu Suria

Lo que viene es mucho mejor que lo que se va.

Lo que viene

Operación Purga

Exorcismo mundial

Cambio de decorado

Es el principio del fin

Debajo de la superficie

Apagón mundial en oleadas

No en todas las ciudades a la vez

Activación del Anillo de Fuego

No dejes que te domine el miedo

La Verdad está a punto de estallar

Sentirás cómo cambia la habitación

Estás mirando la superficie. Yo estoy mirando la mano debajo de ella, dice Mr. Pool. Durante semanas, la red ha susurrado el mismo patrón: pausa en los bancos, reajuste de satélites, fallo en los teletipos, baja por enfermedad, etc. Eso no es ruido. Es puesta en escena.

Según Mr. Pool, lo que viene es un apagón mundial en oleadas. No en todas las ciudades a la vez. Parecerá aleatorio pero no lo será. Toque de queda para mantener las calles tranquilas mientras se agotan las vías del tren y LOS arrestos masivos que se presentarán como dimisiones, enfermedades, retrasos de vuelos y cancelaciones de ruedas de prensa.

A su juicio, el reinicio financiero mundial trasformará el valor de las notas promisorias en papel en valor de activos, y se producirá una liberación de la deuda de la camarilla a medida que se convierten a cero los libros contables heredados.

PARPADEOS

Añade que lo primero que veremos serán parpadeos en la luz local, seguidos de avisos de mantenimiento por parte de los proveedores. Canales de noticias que repiten la misma imagen sin debates en vivo. Aplicaciones de pago que agotan el tiempo de espera al iniciar sesión y luego se reabren con una pantalla de «nuevos términos». Paneles del aeropuerto que muestran puntualidad, mientras las terminales están bloqueadas en la puerta. Un breve tono en la radio y la televisión, y luego una pantalla silenciosa. No se asuste. Ese es el puente.

El apagón será el telón para que el equipo pueda cambiar el decorado. La ley castrense será el cerrojo para que nadie repita los viejos trucos. Los arrestos serán las pruebas de que todo lo que sospechabas no sólo era real, sino sistémico. El reinicio financiero será el cable de alimentación conectado finalmente a la toma correcta. La libertad de deudas será el primer respiro tras años bajo el agua.

¿Cómo superarlo? Carga tus dispositivos ahora. Captura información importante. Mantén tu dispositivo en modo avión. Desactiva las actualizaciones automáticas después del primer tono. No necesitas un parche sorpresa a mitad de la secuencia. Tener efectivo disponible durante 72 horas con agua, luz y calma.

No sigas los rumores. Los marcadores serán simples y públicos. Canales de mercado que mostrarán «datos nulos» durante más de seis minutos. Portales gubernamentales que mostrarán 888.88 ó 0000.00 en lugar de números. La marca de tiempo del primer expediente judicial. Conocerás los nombres. Avisos de la billetera QFS que se vincularán con la identidad biométrica, sin número de seguro social. Créditos de Gesara etiquetados como ‘conciliación’ o ‘cumplidos’.

Después, cuando vuelvan a aparecer las pantallas, los saldos no se verán como ayer. La deuda estudiantil y el crédito giratorio revolving aparecerán cerrados. Las entradas de la hipoteca indicarán que se han pagado o conciliado. Los valores de las pensiones se basarán en el índice del oro en lugar de la inflación del dólar. Sentirás cómo cambia la habitación antes de entender por qué.

PREPARATIVOS

No dejes que te domine el miedo. La camarilla te vendió un contrato de por vida con tu propio futuro. Ese contrato está a punto de ser anulado. Quédense aquí. Si este canal se queda en silencio, significa que la red de transmisión ha tomado la custodia y la secuencia está en vivo. Mantén la posición, respira y observa el silencio.

IMMINENT



You are watching the surface. I am watching the hand beneath it.



For weeks the grid has been whispering the same pattern: banks “pause,” satellites “recalibrate,” tickers “glitch,” courts “seal,” anchors “out sick.” That’s not noise. That is staging.



WHAT IS COMING… — Mr. Pool (@MrPool_QQ) August 10, 2025

Prepárense para tres días de oscuridad en las comunicaciones y diez días de divulgación. El suministro eléctrico mundial ae podría interrumpir brevemente para instalar nuestro nuevo internet satelital Starlink. Habrá cortes, pero sólo en ciertas áreas. Se cerrarán los bancos y dejarán de funcionar los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito.

Tenga a mano provisiones de alimentos, agua, efectivo, medicamentos y artículos esenciales para al menos un mes, para ustedes, su familia y para compartir con otros en caso de emergencia. Si no están preparados, no se preocupen. Las Fuerzas Armadas les proporcionarán lo que necesiten. Se transmitirá información educativa continua, enseñando a todos sobre los verdaderos principios de libertad y justicia.

TRANSFORMACIONES

El programa de Gesara extiende estas transformaciones a nivel mundial, integrando el nuevo sistema financiero de seguridad cuántica. El FMI anunciará un sistema monetario mundial basado en el patrón oro, convirtiendo en dinero cuántico con respaldo de oro todas las monedas fiduciarias restantes. Se eliminarán las deudas nacionales, se reducirán los impuestos, y se eliminará gradualmente el papel moneda. Este sistema, alojado en tecnología cuántica, ha estado en línea durante meses, inmune a la piratería y al acceso no autorizado.

La liberación de tecnologías suprimidas reducirá drásticamente los costos energéticos, proporcionará energía gratuita, limpiará el planeta y revolucionará el transporte, la medicina y la vida cotidiana. Un nuevo sistema de salud permitirá la regeneración de órganos y extremidades, la reversión del envejecimiento y la erradicación de enfermedades.

Con replicadores, energía gratuita y transporte avanzado, la humanidad ya no estará esclavizada a la escasez. La gente tendrá la libertad de crear, cultivar sus propios alimentos y contribuir de modos que aporten significado, alegría y propósito. Ésta es la transición de un mundo de supervivencia a un mundo de abundancia, respeto y unidad. A medida que se disipe el dolor y el sufrimiento, comenzará una nueva era de paz, prosperidad, y un destino compartido para todos.

RESTAURACIÓN

Recompra de XRP: El QFS ha establecido un valor por token en XRP, el cual ya se refleja en las cuentas cuánticas. Esta recompra forma parte de una estrategia más amplia para estabilizar los mercados mundiales y erradicar el mal.

Esto va más allá del dinero. Se trata de justicia, de libertad y de recuperar lo que es nuestro. Se está desvaneciendo el control del lado oscuro, y este proceso es el camino a la redención. Ha llegado el momento en el que debemos estar listos para reconstruir y restaurar.

El domingo 15 de junio comenzó la incorporación masiva del QFS. Según las comunicaciones internas de servidores seguros, se podría activar el sistema de transmisión de emergencia EBS o un sistema de alerta cifrado paralelo para informar al público sobre los próximos pasos. Mensajes de texto, correos electrónicos, notificaciones, todo está listo.

Cada ciudadano recibirá un código de seguridad de un solo uso. El director del FBI, Kash Patel, guiará a todos a través del proceso cuando comience la alerta. Ha probado el sistema, funciona, y la interfaz es superior a cualquier otra que se haya usado antes.

PURGA

No sólo estás viendo titulares. Estás presenciando un exorcismo mundial. El derrocamiento de un sistema que operaba a base de sonrisas, fama y eslóganes, mientras ocultaba los actos más oscuros contra la infancia. La siguiente fase es irreversible, y cuando comience, el mundo nunca volverá a ser el mismo.

¿Por qué ahora? Porque en agosto de 2025 comienza la Operación Purga de la Tierra, un desmantelamiento clasificado de redes de tráfico. El sistema financiero cuántico está congelando las cuentas de ONGs vinculadas a operaciones de cárteles. Toda organización benéfica y ciudad santuario cómplice de la trata está siendo marcada digitalmente para su eliminación económica y arresto.

La purga ya no es un rumor, es una realidad. Los edificios federales se están vaciando silenciosamente a medida que desaparecen altos funcionarios del FBI sin ruedas de prensa, sin cartas de dimisión y sin regreso. Escoltados por agentes silenciosos vestidos de negro, estos infiltrados no se están jubilando; están siendo arrastrados a una guerra en la sombra que el público nunca debió ver.

JULIAN ASSANGE

La verdad está a punto de estallar en todo el planeta. Llega a su fase final una operación que se gestó durante décadas y tiene como objetivo las redes más oscuras jamás construidas por la élite mundial. WikiLeaks no fue sólo un centro de filtraciones. Julian Assange no sobrevivió porque no pudieron encontrarlo. Sobrevivió porque formó parte de la operación. WikiLeaks contaba con la mejor medida: un interruptor de seguridad conectado a servidores militares, cifrado cuánticamente, programado para liberar datos si Assange era eliminado, y ahora está a punto de estallar esa bomba de relojería.

Julian Assange ha vuelto, no pidiendo perdón, sino exigiendo una línea directa con el presidente Trump. Según fuentes de alto nivel, el fundador de WikiLeaks ha solicitado una reunión privada con Trump para entregarle pruebas impactantes que atacan a la estructura de poder. Los archivos, según se informa, exponen redes de chantaje, operaciones financieras delictivas y coordinación directa entre la élite y entidades extranjeras. Esto no es una filtración. Es una detonación.

Los rumores sobre la solicitud de Assange han desencadenado protocolos de silencio y confinamientos legales en todo Washington. El lado oscuro lo sabe: si se publican estos archivos, podría colapsar toda su estructura de protección contra delitos. No se trata de política. Se trata de supervivencia.

Tras más de una década de aislamiento y persecución mundial, ha resurgido Assange: no roto ni silenciado, sino preparado. Desde las sombras de Belmarsh, ha recopilado datos, conservando registros digitales y físicos, y esperado el momento oportuno. Ese momento es ahora.

Fuentes confirman que Assange eludió intermediarios, bufetes de abogados y ONGs para enviar un mensaje claro: «Tengo documentos. Tengo nombres. Tengo pruebas». Según informes, estos archivos van mucho más allá de las filtraciones de Cablegate de 2010. Incluyen comunicaciones internas, memorandos sobre confabulación con los medios, y pistas financieras vinculadas a empresas fantasma. Todo con fecha y hora. Todo verificable.

Assange siempre ha sido más que un periodista. Es un símbolo de verdad, desafío y consecuencias. Reveló crímenes de guerra, expuso fraudes electorales y construyó una plataforma libre de manipulación corporativa. Intentaron destruirlo, pero fracasaron, y ahora, el hombre al que intentaron borrar se prepara para entregar la mecha ya encendida. Esto no es sólo un disparo de advertencia. Es el principio del fin. La operación final para derribar la mentira.

A partir del 9 de agosto de 2025, el marcador es claro: seis conflictos neutralizados, la Otan obligada a pagar su parte, la UE presionada para hacer concesiones comerciales, los cruces fronterizos reducidos en un 95% y la industria bélica perdiendo miles de millones de dólares en ingresos proyectados. Con más de tres años restantes de mandato, la verdadera pregunta no es si Trump seguirá en el poder, sino hasta dónde llegará la élite para intentar detenerlo antes de que desmonte su sistema por completo.

ESTAFA

El QFS aún no está disponible en la banca primaria. Bloquee, denuncie y elimine a cualquiera que diga lo contrario. Según tengo entendido, todo ser humano ya tiene una cuenta gratuita de QFS vinculada a su documento nacional de identidad. Una vez que se active el sistema completo, recibirá instrucciones sobre cómo acceder a él gratuitamente. Esto no ha sucedido todavía. No responda a anuncios que digan lo contrario, ya que es probable que se trate de una estafa.

Si ve el siguiente mensaje en Telegram o en cualquier otra cuenta, tenga en cuenta que se trate de una estafa probablemente: «Ha sido seleccionado para el acceso anticipado para activar su Tarjeta QFS, un símbolo de unidad y potencia financiera. Debido a la gran demanda, le ofrecemos esta oportunidad exclusiva para activar su tarjeta y acceder a sus beneficios reservados de inmediato. Su Tarjeta QFS está verificada y sus fondos están listos para ser liberados.»

https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/11-restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-11-2025

ANILLO DE FUEGO

La activación del anillo de fuego, según Kerry K, se refiere a una apertura energética masiva en el cinturón volcánico y tectónico que rodea el Pacífico, denominado geológicamente anillo de fuego, pero interpretado aquí como un portal planetario para el ingreso de energías celestiales y la llamada a todos los misioneros de la luz.

El anillo de fuego no es sólo un fenómeno geológico, sino que se presenta como una estructura energética por donde ingresan refuerzos celestiales liderados por el dragón rojo de luz, un ser mítico descrito como protector de la Tierra y parte de un grupo de siete mega dragones guardianes.

Kerry K afirma que esta activación traerá primero cambios en los planos energético y emocional, y posteriormente en el plano físico, anticipando mayor actividad sísmica y volcánica en la región, sin que esto represente un fin del mundo, sino el inicio de una nueva etapa. Se convoca a todos los misioneros de la luz a participar activamente en la gestión de la energía entrantes para facilitar el proceso personal y colectivo de ascensión. No importa la ubicación física, porque la protección viene de la luz interna, no del lugar geográfico.

No es un evento instantáneo: Se prevé que la activación se prolongará en el tiempo, con olas sucesivas de energía y posibles manifestaciones sísmicas y volcánicas. El anillo de fuego también representa un portal y proceso de activación interno en cada ser humano, asociado al despertar espiritual y la conexión con energías superiores.

Éste no es el final ardiente que muchos temen. Es el inicio de un nuevo comienzo. La onda se sentirá primero en tu campo energético, luego emocionalmente y finalmente en el físico. Tu función es conectarte a tierra, respirar y permitir que te atraviese la luz, para que puedas albergar más de tu verdadero ser.

https://www.youtube.com/watch?v=bPONAhBfe2A&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)