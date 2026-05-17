El porcentaje de participación en las elecciones andaluzas a las 14.00 horas es de un 37,25%

La cifra supone 3,01 puntos más que la registrada en los comicios de 2022 a esta misma hora

El índice de participación en las elecciones al Parlamento de Andalucía a las 14.00 horas es de un 37,25%, 3,01 puntos más que en las elecciones de 2022. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha comparecido en rueda de prensa desde el Centro de Difusión de Datos para ofrecer el primer avance de la participación en estos comicios, en los que están llamados a votar más de 6,8 millones de andaluces para elegir a los 109 diputados que compondrán el Parlamento andaluz durante los próximos cuatro años.

Por provincias, el índice de participación en Almería es del 36,80%, 4,57 puntos más que en 2022; en Cádiz ha votado el 34,44% de los electores, 3,28 puntos más; en la provincia de Córdoba, la participación es de un 40,51%, 1,59 puntos más.

Asimismo, en Granada el porcentaje de participación a las 14.00 horas es del 38,20%, 3,27 puntos más que en 2022; en Huelva el porcentaje es de un 34,32%, 4,52 puntos más, en Jaén, ha votado el 39,26% de los electores, 1,38 puntos más.

Por último, en Málaga ha votado un 35,66% de los electores, 2,68 puntos más; y, en Sevilla, la participación es del 38,79%, 3,28 puntos más que en las elecciones de 2022.

En cuanto a las incidencias, Antonio Sanz recordado que la Junta Electoral de Cádiz ha decidido, por haberse constituido con retraso, ampliar el horario de votación en el distrito 3, sección 4, mesa C del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz) hasta las 20:10 horas. Mientras que la Junta Electoral de Málaga ha aprobado que en el distrito 10, sección 5, mesa U del CEIP Constitución en Málaga, se amplíe la hora de votación hasta las 20.14 horas. Y la Junta Electoral de Sevilla ha aprobado ampliar la hora de votación hasta las 20.43 h. en el caso de las seis mesas del CEIP Azahares en Sevilla.

Como consecuencia de ello, la Junta Electoral de Andalucía, en base a antecedentes anteriores de las elecciones de 2018, ha aprobado que se puedan difundir sondeos a las 20.00 horas, pero no se permite la difusión de los resultados por la web o la aplicación móvil oficial hasta las 20.43 horas, dado que a esa hora se cierra la última mesa.