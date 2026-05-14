La Dirección General de Consumo explica las señales que indican que estamos ante un ciberfraude mediante ‘phishing’

La Junta recuerda la importancia de estar vigilantes ante el gran incremento de la ciberdelincuencia en el Día Mundial de Internet

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, con motivo del Día Mundial de Internet, que se celebra el próximo domingo, hace un llamamiento a la ciudadanía para fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, ante el aumento de fraudes digitales como el phishing, una de las técnicas más utilizadas por ciberdelincuentes para obtener datos personales y bancarios.

El phishing consiste en el envío de mensajes fraudulentos, fundamentalmente a través de correo electrónico y SMS, así como aplicaciones de mensajería, que simulan proceder de entidades legítimas como bancos, administraciones públicas o empresas de servicios (por ejemplo, la Policía Nacional o la Guardia Civil, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la entidad bancaria de la que es cliente la persona usuaria). Su objetivo es inducir a la persona usuaria a facilitar información confidencial, como contraseñas o datos financieros, o a acceder a enlaces falsos.

Entre las señales más habituales para identificar un intento de phishing se encuentran los mensajes que generan urgencia o alarma, solicitudes de datos personales o bancarios, errores gramaticales o direcciones web sospechosas que imitan a las oficiales. También es frecuente la presencia de enlaces acortados o remitentes desconocidos.

Ante este tipo de situaciones, Consumo recomienda no facilitar nunca información sensible a través de enlaces recibidos por estos canales y evitar acceder a páginas web desde mensajes no verificados. Es preferible contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales para confirmar la autenticidad de la comunicación.

En caso de haber facilitado datos personales o bancarios, se debe actuar con rapidez, contactando con la entidad financiera para bloquear posibles operaciones fraudulentas, cambiando contraseñas de acceso y recopilando toda la información posible sobre el incidente. Asimismo, se aconseja presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como trasladar la incidencia al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

La Dirección General de Consumo pone especial énfasis en la protección de colectivos más vulnerables, como las personas mayores y las menores de edad. En el caso de las personas mayores, se recomienda extremar la precaución ante mensajes inesperados y fomentar el acompañamiento digital. Para las personas menores, es clave promover la educación en el uso seguro de internet, supervisar su actividad online y concienciarles sobre los riesgos de compartir información personal.

Finalmente, Consumo insiste en la importancia de adoptar hábitos responsables en el entorno digital, como mantener actualizados los dispositivos, sólo navegar por webs seguras (que comiencen por https://), utilizar contraseñas seguras y desconfiar de comunicaciones no solicitadas, contribuyendo así a una navegación más segura para toda la ciudadanía.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.