CCOO denuncia que la Junta de Andalucía continúa con la privatización del SAS: ahora les toca a los pacientes de cuidados paliativos

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) denuncia que entre el 29 de abril y el 11 de mayo se han publicado tres acuerdos marco para contratar la prestación por parte de centros hospitalarios privados de la asistencia sanitaria de pacientes pluripatológicos y en cuidados paliativos por dos años, ampliables a un total de cuatro, para las provincias de Sevilla, Almería y Jaén. Para esta nueva externalización, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé un gasto total de más de más de 28 millones de euros, que se suman a los cientos de millones que la Administración está derivando a la sanidad privada.

En los tres casos de acuerdos marco para la contratación de la prestación de la asistencia sanitaria de pacientes pluripatológicos y en cuidados paliativos por parte de centros hospitalarios privados por dos años, ampliables a cuatro, para Sevilla, Almería y Jaén, la justificación del SAS para la privatización es la falta de camas disponibles: “Al no disponer de suficiente infraestructura sanitaria en el sector público para poder dar respuesta a la demanda generada”.

Para la FSS-CCOOO Andalucía, “esta pobre argumentación” del SAS, sin señalar adecuadamente en qué consiste la falta de infraestructura ni la responsabilidad que el propio Gobierno andaluz tiene en este asunto, sirve para derivar a entidades privadas a personas en situaciones como “la fase final de la vida, con previsión de fallecimiento en el centro contratado” o, aquellas que requieren un ingreso “por evento agudo con previsión de alta a domicilio, pero cuyas familias requieren ayuda al afrontamiento familiar y educación en cuidados”.

El SAS tiene unidades especializadas en la atención a pacientes en cuidados paliativos, con personal especializado, por lo que, para CCOO, la privatización supone, además, “una merma de la calidad asistencial” en la atención a estos pacientes y a sus familias.

Por estos contratos se van a pagar hasta 215 euros al día a los centros privados. El montante total estimado es de 28.091.579,00 euros, de los cuales, 5.9 millones se destinarán a la atención de pacientes en cuidados paliativos y, el resto, para pacientes pluripatológicos con necesidad de ingreso.

En el caso de Jaén y Almería pueden optar empresas de otras provincias y comunidades autónomas limítrofes, algo que no ocurre en Sevilla, donde se justifica la atención en la propia provincia atendiendo, con razón, a la alta vulnerabilidad y necesidad de apoyo familiar de estos pacientes y a que acudir a otra provincia “no sólo no mejora la asistencia”, sino que conlleva “complejidades organizativas innecesarias”, algo, que, según dice el propio acuerdo, comprometería “la continuidad asistencial, la accesibilidad y la eficiencia del sistema”. Sin embargo, para el SAS esto parece no tener importancia en el caso de pacientes de Jaén y Almería, a quienes se podrían obligar a desplazarse, así como a sus familias, fuera de la provincia o de la comunidad para acompañarlos en un ingreso previsiblemente largo o doloroso, con la posibilidad del fallecimiento lejos de su entorno.

La FSS-CCOOO Andalucía va a estar siempre en contra de la privatización de la asistencia sanitaria, pero, precisamente por las circunstancias que atraviesan estos pacientes y sus familias, y la necesidad de que el sistema tenga por ellos un especial cuidado, hace aún “más inadmisible esta privatización”.

Hay que señalar que esta nueva externalización, justificada en la falta de una adecuada infraestructura sanitaria en la red pública, puede prolongarse por dos años y prorrogarse dos más. Y, lo que hace aún más grave la incesante privatización de la sanidad pública es que coincide con una reducción de 90 millones de euros, un 16% menos que en 2025, del presupuesto sanitario en infraestructuras para 2026.

Para CCOO, la Junta de Andalucía mediante los recortes en inversiones sanitarias, está apuntalando la insuficiencia de medios para justificar más privatizaciones en el futuro. “La falta de un presupuesto adecuado hoy es la insuficiencia de camas y personal en centros públicos de mañana. Así se desmantela la sanidad pública”, advierte.