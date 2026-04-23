Correos dedica un sello al Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes

· Con esta emisión, la empresa postal se suma al reconocimiento del máximo galardón de las letras españolas e hispanoamericanas, convocado anualmente por el Ministerio de Cultura

· El sello tiene una tirada de 65.000 unidades y se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha emitido un nuevo sello dedicado al Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, dentro de la serie filatélica ‘Literatura’. Con esta emisión, la empresa postal se suma al reconocimiento del máximo galardón de las letras españolas e hispanoamericanas, convocado anualmente por el Ministerio de Cultura.

Considerado el “Nobel” de las letras hispanas, el Premio Cervantes distingue a aquellos autores cuya labor creadora ha contribuido de forma decisiva a enriquecer el acervo cultural en lengua española. El sello, que hoy entra en circulación, busca proyectar internacionalmente la importancia de la creación literaria como pilar fundamental de la identidad compartida a ambos lados del Atlántico.

El galardón, que cuenta con una dotación de 125.000 euros, representa el máximo testimonio de admiración pública a la figura de un escritor o escritora que, a través del conjunto de su obra, haya contribuido a engrandecer el legado literario hispánico. Con este sello, la literatura española e iberoamericana viajará por todo el mundo reforzando el valor de nuestra lengua común. Cualquier autor con una obra escrita total o en parte esencial en castellano, puede optar al Premio Cervantes. Tienen la facultad de presentar candidaturas las Academias de la Lengua, los premiados de años anteriores, las instituciones literarias y el jurado del certamen.

Desde su creación, el premio se falla a finales de año y se entrega alrededor del 23 de abril -día del fallecimiento de Miguel de Cervantes- en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna del escritor, por SS. MM. los Reyes de España.

Quizá no haya más clara evidencia de la significación del premio para la cultura en español que la espléndida nómina de premiadas y premiados desde su primera convocatoria en 1975. El ganador de la primera edición fue Jorge Guillén y, desde entonces, han sido 50 las autoras y autores galardonados.

En 1979, este reconocimiento se concedió ex aequo a Jorge Luis Borges y Gerardo Diego. A partir de aquel momento, la orden de convocatoria contempla que el premio no puede ser dividido, declarado desierto o concedido a título póstumo. Los últimos cinco ganadores han sido: Cristina Peri-Rossi, Rafael Cadenas, Luis Mateo Díaz, Álvaro Pombo y, en 2025, Gonzalo Celorio, que recibe hoy el máximo galardón de las letras en español.

El diseño del sello reproduce la escultura-medallón conmemorativa que se entrega al autor galardonado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta pieza, obra del escultor madrileño Julio López Hernández, está fundida en bronce mediante la técnica de la cera perdida, terminada con un minucioso cincelado y una pátina aplicada a fuego.

Con una tirada de 65.000 unidades, esta emisión se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas :

· Procedimiento de impresión: Offset

· Papel: Estucado, engomado, fosforescente

· Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm

· Efectos en pliego: Pliego de 25

· Valor postal de los sellos: 2 euros

· Tirada: 65.000