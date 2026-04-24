UBAGO GROUP muestra su liderazgo industrial ante el candidato a la Presidencia de la Junta con un plan de inversión de 30 millones de euros

Juanma Moreno respalda el modelo de éxito de la compañía en La Línea de la Concepción, en la que ha supuesto la primera visita oficial de un jefe del Ejecutivo autonómico a la factoría.

La presidenta de Ubago, Neyla El Bouzidi, ha destacado el «orgullo andaluz» de una plantilla de 1.000 artesanos del mar y el compromiso de la empresa con el empleo estable y la FP Dual.



El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, protagonizó ayer una visita histórica a las instalaciones de UBAGO Group en La Línea de la Concepción (Cádiz). Se trata de la primera vez que un jefe del Ejecutivo autonómico visita esta factoría, un gesto que la compañía ha recibido como un firme respaldo institucional a sus más de 90 años de trayectoria y crecimiento constante en la comunidad.

Juanma Moreno, que fue recibido por la delegación de UBAGO encabezada por su presidenta, Neyla El Bouzidi y el consejero delegado, Andrés Espinosa Sánchez, quiso agradecer ante los medios de comunicación la hospitalidad de UBAGO, a la que calificó como una empresa histórica y “extraordinaria, que genera progreso, empleo y bienestar no sólo a la Línea y al Campo de Gibraltar, sino al conjunto de Andalucia”.

Moreno quiso destacar igualmente que “la marca Ubago es sinónimo de calidad en toda Europa, donde distribuye con enorme calidad y profesionalidad” y añadió que “es un ejemplo de liderazgo, de innovación, de calidad y de competitividad dentro del empresariado y de la industria alimentaria de Andalucia”. Finalmente, remarcó el buen rumbo de la empresa, tanto en generación de empleo como en contribución a la economía andaluza, poniendo en valor sus planes de expansión futuros.

Vanguardia tecnológica y expansión internacional

La visita ha permitido conocer la solidez de UBAGO Group, que factura 270 millones de euros anuales y procesa más de 66.000 toneladas de pescado. La compañía ha anunciado un plan de inversión de 30 millones de euros hasta 2029, de los cuales 15 millones se ejecutan este 2026.

En la planta de La Línea, Juanma Moreno pudo observar la reciente robotización del llenado y manipulación de envases, así como los nuevos sistemas de visión artificial para el control de calidad. Las nuevas inversiones se centrarán en la creación de túneles de congelación de última generación y la digitalización total de la toma de datos en planta, claves para la expansión de la firma y para mayor satisfacción del cliente.

Un modelo social: Igualdad y Compromiso

Durante el recorrido a la fábrica, Neyla El Bouzidi quiso subrayar que Ubago no solo es un gigante industrial, sino un referente en valores: “Llevar a Andalucía en nuestro ADN deriva en un concepto clave: el compromiso”. La empresa destaca además por su Plan de Igualdad, ya que cuenta con una plantilla equilibrada y carece de brecha salarial.

«1.000 almas conforman nuestra plantilla en Andalucía; artesanos que aman el mar y miman cada producto», enfatizó El Bouzidi. Además, se puso en valor la apuesta por la innovación en el departamento de I+D+i, que trabaja en el lanzamiento de nuevas soluciones «listos para comer», adaptadas a las tendencias actuales de consumo saludable.

Referente en formación y sostenibilidad

Moreno pudo conocer también el éxito de la FP Dual de Ubago, que ya ha formado a 300 alumnos (74 solo en este curso), con una inserción laboral superior al 50%. También se destacó el programa «Acredita», en el que colabora estrechamente con la Junta de Andalucía, y a través del cual ya se han acreditado profesionalmente, o están en proceso, más de 450 trabajadores. En materia medioambiental, la firma presentó sus hitos en Economía Circular: monitorización energética, instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos y la certificación de Residuo Cero, que garantiza que el 90% de sus residuos son reciclados o reutilizados.

La jornada concluyó con un mensaje de optimismo de la presidenta: “Nuestro camino mañana seguirá recorriendo más millas náuticas con la bandera de Andalucía en nuestra embarcación”.

Sobre la Empresa

Ubago Group es una empresa familiar andaluza líder en la transformación de productos de la pesca. Con un equipo global de 4.800 trabajadores, mantiene una presencia activa en asociaciones internacionales como la European Smoked Salmon Association (ESSA) y es proveedor de referencia en el mercado nacional e internacional.

En Andalucía, tiene tres plantas productivas en Málaga, La Línea de la Concepción y Barbate que emplean a más de 1.000 trabajadores. UBAGO Group es Líder en el Mercado Nacional, en Salmón Ahumado, Melva, Caballa, Sardinas, Bacalao y SalazoneS.