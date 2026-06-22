Iundenia celebra su acto de graduación y el alcalde destaca el papel de Huércal-Overa como referente educativo indiscutible de la comarca

El centro de Formación Profesional ha celebrado este jueves 11 su emotiva imposición de bandas a la promoción 2024/2026, poniendo en valor un crecimiento que supera ya los 300 alumnos procedentes de distintos municipios.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que la consolidación de Iundenia refuerza el liderazgo de la localidad como el epicentro de educación y formación del Levante y el Valle del Almanzora.

El centro educativo oficial Iundenia ha vivido una de sus jornadas más especiales este jueves 11 de junio con la celebración de su acto de graduación y la tradicional puesta de bandas. Este emotivo evento ha servido para reconocer el esfuerzo de la nueva promoción de titulados que se incorpora al mercado laboral y reafirma la posición de la institución como un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de la zona.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Huércal-Overa, quien quiso acompañar a los alumnos y al equipo docente en este día tan señalado. Durante su intervención, el primer edil puso en valor el extraordinario servicio que el centro presta al municipio: «Contar con unas instalaciones y una oferta formativa del nivel de Iundenia es un auténtico privilegio. Este centro no solo brinda un futuro lleno de oportunidades a nuestros jóvenes, evitando que tengan que marcharse lejos para formarse, sino que atrae talento de fuera y dinamiza la vida y la economía de nuestro pueblo», destacó el alcalde.

Asimismo, el regidor enmarcó este éxito dentro de la estrategia global del municipio: «Huércal-Overa es, hoy más que nunca, el gran referente comarcal en educación y formación. Contamos con una red de centros educativos, institutos y espacios de Formación Profesional de primer nivel que nos convierten en el epicentro educativo del Levante y el Almanzora. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando firmemente a instituciones como Iundenia, porque invertir en formación es invertir en el futuro, en empleo de calidad y en el progreso de nuestra tierra», añadió.

El salto de calidad que ha supuesto Iundenia en la localidad es innegable. Con su nueva sede, el centro ha alcanzado un nuevo hito al superar la barrera de los 300 alumnos matriculados. Actualmente, una gran parte de estos estudiantes se desplazan a diario desde diferentes municipios de alrededor para cursar especialidades con altísima empleabilidad en ramas como el Deporte, la Sanidad, las Emergencias o la Integración Social.

Desde su llegada, la evolución de Iundenia ha sido imparable. Cada año la institución va a más, ampliando su catálogo, modernizando su metodología y dotando al tejido empresarial de la comarca de profesionales altamente cualificados.

Con la exitosa imposición de bandas de esta última promoción, Huércal-Overa y Iundenia celebran el cierre de un curso brillante, demostrando que la educación de excelencia y las oportunidades laborales se construyen y lideran, con orgullo, desde el ámbito local.

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