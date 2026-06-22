Disponibles las entradas para las seis veladas consecutivas del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería en la Plaza de la Constitución

La programación del festival arranca este viernes con Plazeando y los espectáculos de taquilla en la Plaza Vieja se concentran del 14 al 19 de julio con un elenco de lujo de cante, baile y guitarra

El 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería comienza su extensa programación esta semana con los dos primeros recitales de Plazeando. El ciclo que lleva el arte almeriense a plazas del centro histórico, con entrada libre, arrancará este viernes, 26 de junio con el baile de Alba Segura en Plaza Pablo Cazard y continuará el sábado, día 27, con el cante de Rafael Amador ‘El Chumbito’ en la Plaza Granero. Ambas con inicio a las 21.30 horas.

Una apertura de lujo para una programación que se extenderá hasta el próximo 19 de julio, con más citas de Plazeando (la tercera y la cuarta serán en Plaza Careaga y Plaza de San Roque), el curso de verano con Tomatito en el Museo de la Guitarra o la gala del II Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos en el Teatro Apolo, antes de pasar a la gran ‘traca final’ en la Plaza de la Constitución. .

Serán seis noches consecutivas de arte y compás en la Plaza Vieja, del 14 al 19 de julio. Seis noches que reunirán lo mejor del cante, del baile y de la guitarra para las que ya están a la venta las entradas tanto en la taquilla municipal situada en el Apolo como en https://almeriaculturaentradas.es/, la página web habitual del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El festival flamenco lleva años dando el hueco que merece a la Danza, gracias a Indanza y a todos sus buenos artistas. La Plaza de la Constitución recibirá tres noches monográficas de danza y baile flamenco: el 14 y 15 de julio con ‘Vengo Jondo’ de Marco Flores y ‘Vertebrado’ de Juan Tomás de la Molía con ‘Tres a Compás’, y el día 16 recibirá al nuevo espectáculo de la premiada bailaora Rocío Garrido (Premio Desplante femenino en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en 2023) y su nuevo ‘1405. Ecos del Tiempo’.

Avanzando hacia el último fin de semana vendrán tres noches mágicas con póker de cantaores, con póker de mujeres y con otra velada con Tomatito y su sexteto, que llenan cada año en el festival. Todas ellas, también, en la Plaza de la Constitución.

El 17 de julio habrá ‘Noche de Cante’ con Segundo Falcón (por la extensión de su repertorio y por su conocimiento del flamenco, se le reconoce como uno de los cantaores más completos de su generación), Pedro ‘El Granaíno’ (de voz eléctrica y poderosa, es uno de los más solicitados en cada edición), Ezequiel Benítez (del Barrio de Santiago, que hace poco lanzaba su nuevo disco y con una impronta personal que le hace ser un cantaor muy original) y Rancapino Chico (estandarte, como lo fue su padre, de esa tradición de flamenco puro y heredero de los cantes de Cádiz).

El 18 de julio será el día para Tomatito y su sexteto. Una de las agrupaciones más destacadas del flamenco contemporáneo, liderada por el prestigioso guitarrista almeriense José Fernández Torres «Tomatito». Este formato de lujo combina un impresionante despliegue de guitarras, cante, percusión y baile, rindiendo homenaje a su herencia y al legendario Camarón de la Isla.

Y el festival cerrará el 19 de julio con ‘Noche de Flamencas’, espectacular, con cuatro mujeres de postín: La Macanita (figura del flamenco desde hace décadas, cantaora larga y llena de jondura, temple y pellizco, de la escuela de La Paquera, Fernanda de Utrera o La Perla de Cádiz), Esperanza Fernández (dominadora de un repertorio amplísimo, cantante muy versátil, capaz de moldear su voz a multitud de registros), Aurora Vargas (que conserva intocable todo el genio y la energía que ha caracterizado toda su carrera, con una puesta en escena torrencial) y Belén López, que pondrá su arte al baile (apasionado, técnico y profundamente flamenco, de fuerte personalidad como ha demostrado en escenarios de medio mundo).

Hay que recordar que toda la información se encuentra disponible actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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