Más de 800 escolares de El Ejido reciben sus carnés de ciberexpertos

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha participado hoy en el Teatro Auditorio en el acto de entrega de carnés de ciberexpertos a escolares de centros educativos del municipio que se han formado a través de la Unidad de Participación Ciudadana de Policía Nacional en el uso responsable y adecuado de las Nuevas Tecnologías y sobre los riesgos en Inernet. También han estado presentes el subdelegado del Gobierno, José María Martín; el comisario jefe de la Comisaría de Policía Nacional, José Antonio Roca; y la responsable del Gabinete provincial de convivencia e igualdad de la Delegación Territorial de Educación, Rosa Ortega Ayala.

Un total de 824 alumnos de sexto de primaria de 14 colegios de El Ejido han colaborado con esta iniciativa que tiene como objetivo acercar a los escolares el riesgo que puede tener, tanto para ellos mismos como para su entorno, un uso no seguro de las redes sociales. En concreto han participado los ceips Loma de Santo Domingo, Laimún, Diego Velázquez, Santiago Ramón y Cajal, Tierno Galván, Teresa de Jesús, Andalucía, Santa María del Águila y Punta Entinas; el CEPR Ciavieja; el CDP Divina Infantita; y el colegio Liceo Mediterráneo.

El alcalde ha agradecido “el trabajo que hace Policía Nacional en El Ejido, no sólo formando contra ciberdelincuencia, sino también ayudando a tener un municipio más seguro”.

Góngora ha felicitado “a quienes hoy han recibido sus carnés de expertos en el uso de las redes sociales y de Internet ya que habéis conocido herramientas y adquirido habilidades para una navegación segura, pero también habéis aprendido a identificar los peligros y los canales para denunciar”. Al hilo, el regidor ejidense ha señalado que “Internet es una herramienta con un potencial increíble para aprender y para ayudarnos a crear y avanzar, pero la clave está en usarlo con precaución y respeto”.

Asimismo, el alcalde ha resaltado que “sois el futuro de El Ejido y ese futuro pasa en gran parte por las manos, vocación, entrega, generosidad, compromiso y profesionalidad de todos los docentes que hacéis una gran labor en nuestro municipio. Un municipio que tiene que trabajar por la educación, ya que es una herramienta fundamental de cohesión social”.

El alcalde, ha pedido a los estudiantes que “estudiéis, os forméis, practiquéis deporte y cuidéis de El Ejido”.

Por último, cabe recordar que desde el Ayuntamiento se organizan diferentes actividades relacionadas con el uso de Internet en el Espacio Murgijoven, a través de Talleres gratuitos sobre informática y TIC para jóvenes, impartidos por la Fundación Cibervoluntarios; Campamentos Digitales para ayudaros a desarrollar vuestras competencias digitales y a desarrollar vuestras habilidades digitales; Programa INCIBE, iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, para promover un uso seguro, positivo y responsable de Internet y la tecnología entre los menores; y talleres para mayores. Además, desde se desarrolla el Programa de Agente Tutor junto a la Policía Local y en colaboración con los centros educativos.