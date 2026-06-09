El Bar La Taverna Ucraniana en La Urba de Roquetas de Mar celebrará la Fiesta Internacional de Culturas

GabinetedePrensa junio 9, 2026 0
Tapa típica ucraniana servida en el bar La Taverna de la Urbanización de Roquetas de Mar

El Bar La Taverna Ucraniana se encuentra en La Urbanización de Roquetas de Mar, erigiéndose en un bar ucraniano que tienen comidas caseras ucranianas, un lugar de ensueño donde se puede pasar un rato muy agradable con tapas típicas ucranianas.

Está adquiriendo especial relevancia porque es un bar donde cambias el tiempo, entras en otra época, sobretodo por las comidas caseras, un bar donde el día 21 de junio 2026 a partir de las 13:00 h celebra por primera vez La Fiesta Internacional de Culturas, y debido al comienzo del verano se espera la congregación de todas las nacionalidades.

Este bar, La Taverna Ucraniana, se encuentra en Calle Lago Garda 12 de la Urbanización de Roquetas de Mar, un lugar donde pasas de una época a la de la típica comida casera, donde suelen venir tanto alemanes, ingleses, ucranianos, rusos, búlgaros y españoles.

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