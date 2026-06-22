Junta y Mancomunidad del Almanzora preparan a desempleados para ser promotores culturales de su comarca

La entidad contará con un nuevo proyecto de Empleo y Formación de grabación y tratamiento de datos y actividades administrativas

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora, Antonio Ramón Salas Rodríguez, han clausurado y entregado diplomas a los 15 alumnos y alumnas del proyecto del programa Empleo y Formación que ha desarrollado durante los últimos doce meses la mancomunidad, mediante el que han adquirido formación y experiencia laboral en dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales.

Amós García ha felicitado al alumnado y al equipo directivo y docente del proyecto, que la Consejería de Empleo ha financiado con 397.018 euros, por haber superado la formación asociada a este certificado profesional de nivel 3 que acredita los conocimientos, las habilidades y la experiencia adquiridos en la formación teórica y mediante el trabajo efectivo, que ha implicado la elaboración de varios materiales y la realización de talleres culturales, principalmente enfocados al público infantil.

El responsable de Empleo también ha agradecido a la mancomunidad y sus municipios “el interés y esfuerzo por crear oportunidades aprovechando este programa de la Consejería de Empleo para hacer posible que personas en situación de desempleo cambien su vida gracias a la formación”. Asimismo, ha anunciado la próxima puesta en marcha de otro proyecto de Empleo y Formación promovido por la mancomunidad y financiado con 306.500 euros por la Junta de Andalucía, para formar a 15 personas desempleadas en operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos y actividades administrativas en la relación con el cliente.

“Para el Gobierno andaluz, la Formación Profesional para el Empleo es una herramienta clave en la inserción laboral de las personas y la competitividad de nuestro tejido productivo. El programa de Empleo y Formación ha tenido un importante impacto en la provincia de Almería en la última legislatura, con 89 proyectos aprobados y respaldados con 31,34 millones de euros para dar una sólida preparación teórica y práctica a cerca de 1.300 personas en profesiones con alta demanda en nuestra provincia”, ha explicado. Amós García ha detallado que en la Comarca del Almanzora se han desarrollado 23 proyectos de Empleo y Formación apoyados con 7,89 millones que han permitido formar y emplear durante un año a 329 personas.

Además, el delegado territorial ha remarcado “la huella que estos proyectos dejan en los municipios gracias al trabajo efectivo desarrollado por el alumnado, que contribuye a mejorar los servicios y espacios públicos”.

Las once alumnas y cuatro alumnos de este proyecto han aprendido a dinamizar, programar y desarrollar planificaciones, programaciones y acciones culturales en espacios y organizaciones dedicados a la creación y al consumo cultural, estableciendo acciones vinculadas a las estrategias de mercado e implicando a redes asociativas culturales en diferentes espacios, auditorios, salas de exposiciones, centros culturales, museos, asociaciones, dentro de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora.

Este proyecto les ha permitido prepararse como técnicos de servicios culturales y animadores culturales, conociendo a fondo los pueblos de la comarca, visitando lugares de interés; y recopilando en guías y materiales divulgativos lo mejor de su gastronomía, sus juegos populares, para que los niños de hoy sigan jugando a ellos y lo más característico de sus fiestas.

También han participado activamente en las jornadas Marca Pueblo en la Universidad de Almería y han realizado proyectos de animación cultural dirigidos a niños y niñas en cada municipio de la mancomunidad, así como numerosos talleres temáticos celebrados en colegios de la comarca (Halloween, reciclaje en Navidad, artesanía, marcapáginas, delantales creativos, etc.).

Para el delegado territorial “es un acierto haber elegido esta especialidad para dar un empujón al sector cultural en esta comarca, que está cobrando cada vez más protagonismo en la generación de nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento, además de ser un elemento de fuerte atractivo turístico y cohesión territorial”. Amós García ha ofrecido a los alumnos y alumnas los recursos del Servicio Andaluz de Empleo para su búsqueda activa de empleo y los incentivos de apoyo a los nuevos autónomos y a la creación de empleo estable y en empresas de economía social si deciden emprender y crear su propio negocio de servicios culturales.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora, Antonio Ramón Salas Rodríguez, ha agradecido “el apoyo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para formar a más de 300 personas desempleadas en esta comarca durante los últimos años gracias al programa Empleo y Formación, algo que es vital, de lo que nos sentimos profundamente orgullosos y que supone un reto más que poner sobre la mesa”.

Asimismo, Antonio Ramón Salas ha subrayado el impulso que han dado estos programas a los municipios de la Comarca del Almanzora y ha destacado su continuidad con un nuevo proyecto de Empleo y Formación en el que quince personas desempleadas “podrán obtener una titulación en actividades administrativas y grabación y tratamiento de datos, desempeñar un empleo y reciclarse profesionalmente para lograr su inserción laboral”.

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