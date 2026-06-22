Los mayores muestran su arte en la Gala del Centro Mediterráneo-Oliveros, que ha llenado el Auditorio Maestro Padilla

La concejala Paola Laynez pone en valor el envejecimiento activo y la participación social, en una Almería, que es ‘Ciudad Amigable con las Personas Mayores’

Almería tiene el reconocimiento como ‘Ciudad Amigable de las Personas Mayores’, que otorga la Organización Mundial de la Salud. Esta empatía y vitalidad se reflejó en la tarde de ayer, domingo, con la gala de clausura del programa 2025-2026 del Centro Municipal de Mayores Mediterráneo-Oliveros, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla. Un acto cargado de emoción, talento y reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las personas mayores en la vida de la ciudad.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha acompañado a los usuarios del centro en una cita que sirvió no solo para despedir el curso, sino también para visibilizar el valor social, humano y comunitario de los mayores almerienses. Durante su intervención, Paola Laynez ha destacado que esta gala representa “mucho más que el final de un curso, es la celebración de un año de convivencia, de aprendizaje, de participación, de esfuerzo compartido y, sobre todo, de vida”.

Esta frase se refleja en los datos. Durante el curso 2025-2026, el Centro Municipal de Mayores Mediterráneo-Oliveros ha desarrollado un total de 56 talleres, gracias al trabajo de 30 monitores voluntarios, organizados por ADAMA, la Asociación de Amigos de Mayores de Almería, y la Asociación de Mayores Oliveros Mediterráneo. Junto a esta programación formativa, el centro impulsa también una intensa actividad sociocultural con exposiciones, viajes, actuaciones, visitas, semanas culturales y celebraciones de fiestas tradicionales, consolidándose como un espacio de referencia para el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores. Además, la programación de clausura se completa con la exposición de talleres del Centro del Mayor Mediterráneo-Oliveros, que podrá visitarse hasta el próximo 27 de junio.

Por este motivo, Paola Laynez puso el acento en la importancia de seguir construyendo una ciudad que cuide, escuche y acompañe a sus mayores, especialmente en un contexto demográfico en el que, recordó, “uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años”, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A su juicio, esta realidad obliga a reforzar las políticas públicas dirigidas a favorecer la autonomía, la inclusión social, el bienestar emocional y la participación activa de las personas mayores, al tiempo que se combate una de las situaciones que más preocupa: la soledad no deseada.

En este sentido, Paola Laynez ha puesto en valor la utilidad de programas como el desarrollado en el Centro Municipal de Mayores Mediterráneo-Oliveros, al considerar que es una herramienta real para promover el envejecimiento activo, fortalecer redes de apoyo, generar vínculos y prevenir el aislamiento. “Nuestros mayores no son solo memoria, experiencia y sabiduría. Son también presente y futuro de Almería”, afirma Paola Laynez.

La concejala enmarcó esta labor en los objetivos del VI Plan Municipal para Personas Mayores del Ayuntamiento de Almería, orientado a mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante una actuación integral que refuerce la autonomía personal, la inclusión social y el bienestar físico y emocional.

La gala, presentada por Carmen del Castillo, reunió 16 actuaciones que reflejaron la diversidad, el talento y la implicación de los usuarios del centro. Sobre el escenario se sucedieron propuestas de teatro, baile regional, baile de salón, danza oriental, castañuelas, flamenco, ritmos latinos y la actuación del coro, en una muestra del dinamismo y la energía que caracterizan a este colectivo.

Durante su intervención, Laynez quiso lanzar además un mensaje claro sobre el modelo de ciudad que persigue el Ayuntamiento: “Almería quiere seguir siendo una Ciudad Amigable con las Personas Mayores”, afirmó, insistiendo en que ese compromiso se materializa “con hechos, con programas, con recursos, con escucha y con espacios donde las personas mayores no son espectadoras, sino protagonistas”.

La gala de clausura del Centro Municipal de Mayores Mediterráneo-Oliveros se convirtió así en mucho más que el broche final a un curso: fue también un homenaje a la trayectoria, la entrega y las ganas de vivir de unas personas mayores que continúan siendo motor de convivencia, participación y humanidad en Almería.

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