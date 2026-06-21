La Bajada de San Isidro Labrador anuncia la llegada de los días grandes de El Ejido

La Bajada de la imagen de San Isidro Labrador ha marcado este domingo el inicio de los actos religiosos conmemorativos de las fiestas en honor al patrón de los ejidenses, en la Iglesia Parroquial de San Isidro.

El alcalde, Francisco Góngora, ha acompañado en el acto a la hermana mayor de la Hermandad Sacramental de San Isidro Labrador, Mari Carmen Maldonado, y al resto de hermanos, junto a la parlamentaria Julia Ibáñez, los concejales Elena Gómez, Alberto González y Manolo Martínez, miembros de la Corporación y representantes de cofradías ejidenses.

El septenario arrancará mañana lunes y tendrá continuidad hasta el domingo, a las 20 horas. Será precisamente el jueves 25 cuando se lleve a cabo la imposición de medallas a los nuevos hermanos, mientras que el sábado 27 a las 18:30 horas tendrá lugar la ofrenda floral a San Isidro Labrador.

Las fiestas patronales se celebrarán desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de junio, cuando tenga lugar la solemne procesión por las calles del centro de El Ejido, tras la Santa Misa que se celebrará a las 20:00 horas.

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