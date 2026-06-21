La imagen de Santo Domingo de Guzmán recorre las calles de su barrio acompañado de sus vecinos y devotos

La Parroquia de Santo Domingo ha acogido esta tarde noche la celebración de la Santa Misa en honor al patrón de este barrio ejidense, Santo Domingo de Guzmán.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a los concejales José Francisco Rivera, Manuel Martínez y María Herminia Padial, ha acompañado a los vecinos y fieles en la Santa Misa.

Tras la Misa, la talla de Santo Domingo de Guzmán ha procesionado por las principales calles de este barrio ejidense acompañado de decenas devotos.

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