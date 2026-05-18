La Guardia Civil detiene al autor de un violento robo en una vivienda de Huércal-Overa tras agredir a la víctima con un arma prohibida

El detenido asaltó al morador en su domicilio y le golpeó en la cabeza con unos “nunchakus”, provocándole lesiones que requirieron su ingreso en la UCI

El autor, un delincuente habitual de la zona, ha sido detenido tres veces en los últimos treinta días por diversos delitos contra el patrimonio

La colaboración ciudadana y las gestiones desarrolladas por los agentes de la Guardia Civil han sido claves para la identificación y detención del sospechoso

La Guardia Civil de Almería ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia en el interior de una vivienda con morador, tras una investigación iniciada por los hechos ocurridos el pasado 4 de abril.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima, quien relató que, durante la madrugada fue sorprendido en el interior de su domicilio, situado en la localidad de Huércal-Overa por un individuo.

El asaltante le agredió violentamente en la cabeza y el brazo con un arma prohibida tipo “nunchaku” (dos cilindros unidos por una cadena), cayendo desplomado al suelo y dejándolo inconsciente

Como consecuencia del ataque, la víctima tuvo que ser hospitalizado durante cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas.

El autor sustrajo del interior de la vivienda un reloj antiguo, una billetera con 450 euros en efectivo y diversa documentación personal.

A pesar de que inicialmente la víctima no pudo identificar plenamente al agresor debido a las circunstancias del ataque, las posteriores gestiones de Investigación desarrolladas por los agentes, permitieron dar con el autor.

Tras verificar los datos, los agentes comprobaron que el sospechoso poseía además una requisitoria en vigor de búsqueda y detención emitida por un Juzgado de Almería. El individuo es considerado un delincuente habitual, acumulando tres detenciones en el último mes por delitos contra el patrimonio y lesiones, lo que había generado una gran alarma social entre los vecinos.

Finalmente, se organizó un dispositivo que culminó con la localización y detención del presunto autor, siendo posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Huércal-Overa (Almería).

La Guardia recomienda extremar las medidas de seguridad en las viviendas, especialmente durante la noche, manteniendo puertas y accesos correctamente cerrados y evitando dejar objetos de valor visibles o fácilmente accesibles.

Ante cualquier ruido, presencia sospechosa o situación extraña en las inmediaciones del domicilio, se aconseja avisar inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del teléfono 062, evitando enfrentarse directamente a posibles agresores.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de este tipo de delitos violentos y recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).