La Guardia Civil detiene a dos personas como presuntas autoras de ocho robos con violencia e intimidación en Roquetas de Mar

Los detenidos actuaban presuntamente en la barriada de las 200 viviendas utilizando la técnica del MATALEÓN con gran violencia sobre las víctimas

La rápida actuación y coordinación de los agentes de la Guardia Civil permitió esclarecer los hechos y localizar a los presuntos autores, decretándose su ingreso en prisión provisional

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a dos varones como presuntos autores de ocho delitos de robo con violencia e intimidación, con resultado de lesiones leves, cometidos en la localidad de Roquetas de Mar.

La investigación se inició tras detectarse, desde finales del mes de marzo de 2026, un aumento de denuncias relacionadas con robos violentos ocurridos en la barriada conocida como las 200viviendas. Según las investigaciones, los autores actuaban presuntamente en grupo, empleando una fuerte intimidación física sobre las víctimas para neutralizarlas con el método del “mataleón” (estrangulamiento por la espalda para provocar la pérdida de consciencia) y conseguir sustraer sus pertenencias.

Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil iniciaron numerosas gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos. Tras establecer un dispositivo de investigación en la zona donde presuntamente residían los sospechosos y realizar diversas entrevistas con las víctimas, se logró determinar la identidad de los presuntos autores, tratándose de dos varones de 21 y 22años.

A los arrestados se les imputa la autoría de ocho robos con violencia e intimidación, cometidos entre el 23 de marzo y el 2 de mayo de 2026. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Roquetas de Mar, decretando la Autoridad Judiciail el ingreso en prisión provisional para ambos.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana y del trabajo desarrollado por las unidades de investigación para detectar patrones delictivos, esclarecer hechos violentos y reforzar la seguridad en las zonas afectadas, intensificando la presencia policial y las labores preventivas para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

La Guardia Civil recomienda

Evitar transitar por zonas poco iluminadas o aisladas durante la noche

Mantener una especial atención sobre objetos personales como teléfonos móviles bolsos o carteras

Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aportando cualquier información que pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos.

Ante cualquier situación sospechosa, tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).