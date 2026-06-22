La misa y procesión de la Virgen de Guadalupe ponen el broche de oro a las fiestas de Matagorda

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Matagorda ha acogido esta tarde noche la celebración de la Santa Misa en honor a la patrona de este núcleo ejidense, la Virgen de Guadalupe.

Los concejales Javier Rodríguez y Bernardo Robles han acompañado a los vecinos y devotos en la Santa Misa, que ha estado oficiada por el párroco D. Juan Manuel Góngora. El acto también ha contado con la presencia de otros miembros de la Corporación municipal y del presidente de la Junta Local, Ángel Sánchez. Tras la celebración de la Misa, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha recorrido las principales calles del núcleo acompañada de cientos de fieles.

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