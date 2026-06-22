Vuelve el prestigioso curso de profesores de Español como Lengua Extranjera

Arranca una nueva edición de esta iniciativa, que vuelve a completar en tiempo récord todas las plazas disponibles y cuya garantía de calidad radica en la colaboración desde 2003 entre la Universidad de Almería y el Instituto Cervantes

El Centro de Lenguas de la Universidad de Almería ha inaugurado este lunes su tradicional Curso de Iniciación a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, una propuesta formativa que tiene su origen en el año 2003. Siempre de la mano del Instituto Cervantes, se trata de un programa intensivo que esta edición se extenderá hasta el viernes, día 26, compaginando las sesiones presenciales de 09.30 a 13.30 horas con actividades en línea para afianzar los aprendizajes de cada jornada. La apertura oficial ha corrido a cargo de María Angustias Martos, vicerrectora de Grados e Innovación Docente de la UAL, junto a Carmina García y Esther González, directora y subdirectora respectivamente del Centro de Lenguas. Las ha seguido un ponente fundamental en la historia del curso desde su origen, José Franco, profesor en EEUU, quien ha iniciado la formación desde el más alto nivel.

María Angustias Martos ha definido el curso como “prestigioso”, a la par que ha recordado que se trata de “una cita que, año tras año, reafirma el compromiso de la UAL con la formación de excelencia en el ámbito de la enseñanza de las lenguas”. Tras agradecer al personal del Centro de Lenguas su “esfuerzo constante, dedicación y búsqueda de la excelencia”, que “son los pilares” que hacen del centro un referente y un orgullo”, ha subrayado que “los contenidos abordados han sido diseñados minuciosamente para ofrecer una competencia real, práctica y de altísimo nivel”. Y es que “este programa no se limita a la teoría”, sino que proporciona “las herramientas metodológicas esenciales para poner en práctica las capacidades y contar con una ventaja competitiva real a la hora de saltar al mercado laboral”.

La vicerrectora ha destacado la excelencia de los ponentes, “académicos y académicas de reconocido prestigio que proceden de diversas y destacadas instituciones tanto nacionales como internacionales”, situado el contexto en “una realidad innegable: vivimos en un mundo globalizado donde el español no deja de crecer, y la profesión de docente de Español como Lengua Extranjera (ELE) es una disciplina cada vez más demandada a nivel mundial”. Ha enfatizado sobre “la historia que hay detrás de este curso, veintidós años de colaboración ininterrumpida entre la UAL y el Instituto Cervantes”, un proyecto “que es hoy ya una referencia consolidada en la formación de docentes de español como lengua extranjera”.

Por su parte, Carmina García ha querido poner en valor que “es un trabajo conjunto que se ha venido produciendo desde 2003”, y ha reconocido que “para el Centro de Lenguas no solo es un placer recibir a los ponentes que vienen, sino también una satisfacción muy grande ver que la matrícula supera con creces las previsiones más optimistas”. Ha insistido en que “este año nos congratulamos porque nuevamente se han querido matricular más personas de las que pueden admitirse”, textualmente, además de que también es motivo para ello contar con estos “ponentes de reconocido prestigio de distintas instituciones, como la Universidad de Carolina del Norte, el propio Instituto Cervantes de Madrid, la Universidad de Granada y por supuesto la UAL”.

Lo más importante es que “es un curso que va a preparar en competencias para una profesión cada vez más demandada, como es la de profesor o profesora de español como lengua extranjera”, manifestando que “la globalización genera esta necesidad cada vez más presente del español”. Sobre José Franco Rodríguez ha detallado que “es profesor titular de español de la Universidad Estatal de Fayetteville, en Carolina del Norte”, pero sobre todo que “nos ha acompañado desde la primera edición, desde 2003, nunca nos ha fallado”. En su institución de procedencia dirige la enseñanza de español “y su labor investigadora se extiende por los estudios de paisaje lingüístico, la revitalización de la lenguas indígenas y la adquisición de lenguas a través de colaboración”.

También ha descrito al resto de ponentes, como José Ramón Parrondo, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, “que viene representando al Instituto Cervantes de Madrid, institución de la que ha sido profesor en Cambridge también”, y ahora “se dedica a la formación de formadores”. En cuanto a Dimitrinka Nikleva, “profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada”, ha relatado que “ha trabajado en la Universidad de Sofía, en Bulgaria, coordinando másteres de enseñanza de Español como lengua extranjera, dedicándose además a la interculturalidad, la comunicación no verbal, la pragmática y la formación del profesorado”. Por último, Francisco Rodríguez Muñoz, “catedrático de Filología Hispánica, es profesor de Didáctica de la Lengua en la Universidad de Almería y también lleva muchos años acompañándonos en este curso y en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera”. Sus líneas de trabajo “se centran en cuestiones fundamentalmente metodológicas y cuenta, como el resto de los ponentes, con muchísimas publicaciones en el campo de la lingüística aplicada, incluida la enseñanza del lenguaje”.

Por último, la directora del Centro de Lenguas ha significado que este curso expide un título habilitante para ejercer como profesor de español como legua extrajera, recordando, eso sí, que es una formación complementaria “a la que cada uno y cada una trae consigo previamente”. Es “de iniciación”, lo que supone que “damos una base necesaria para la adquisición de competencias que les van a permitir ejercer y después seguir formándose en esta misma materia”. Ha reseñado García que “hay alumnado que ya enseña en Secundaria, o que se dedica a ser profesor de español en centros de acogida…, en fin, sus competencias son las que van a posibilitar que a partir de aquí estén plenamente capacitados para el ejercicio de esta docencia”.

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