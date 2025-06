LaLiga: más mujeres y público joven en las gradas

El presidente de LALIGA, Javier Tebas Medrano, aseguró en una entrevista con EFE que «la fuerza con la que salen figuras en los equipos españoles no ocurre en ningún otro sitio» y defendió seguir con el «modelo de éxito y crecimiento deportivo» para «hacer una industria del deporte en España que es un orgullo y ejemplo a nivel mundial«.

Como repaso a la temporada 2024-2025, Tebas desgranó que la competición española ha vuelto a subir un 2 % en afluencia a los estadios, casi 15 puntos más que antes de la COVID, para situarse en un índice de ocupación del 85 %, con más público joven y femenino, y que mantiene «un ritmo de crecimiento sostenido que era el deseado y esperado, muy difícil de conseguir» tras las pérdidas económicas provocadas por la pandemia.

Lee aquí la entrevista completa a Javier Tebas.

La Eurocopa Femenina 2025 que se disputa en Suiza repartirá 41 millones de euros en premios, un 156 % más que en la edición anterior. Ya han vendido 550.000 entradas y el récord de asistentes, establecido en la Eurocopa de Inglaterra 2022, está en 575.000. Karin Keller-Sutter, presidenta de la Confederación Helvética, pondera el turismo deportivo. “En Suiza, aunque se pierda, se gana”, o traducido con cierta malicia: “Por favor, perded, así tendréis más tiempo para las maravillas de Suiza”.

El mensaje invita a los equipos eliminados y a sus aficionados a aprovechar la derrota explorando los lagos, montañas y ciudades del país alpino.

A nivel económico, el torneo también establecerá un nuevo hito: el mayor premio en metálico en la historia del fútbol femenino europeo. La UEFA repartirá una cifra récord de 41 millones de euros, un 156 % más que en la edición anterior.

Un reportaje de Paula Lerín Martínez que puedes leer completo aquí.

Leo Messi eleva al Inter Miami CF. En el campo, en los octavos de final del Mundial de Clubes, y en las redes sociales. Es el segundo club del torneo con más impacto, solo por detrás del Real Madrid. «El mundo ha puesto los ojos en Miami«, aseguró a EFE el vicepresidente de Marketing y Marca del club, Yago Mariño. Su proyecto, el nuevo estadio, albergará más que fútbol: lujo, conciertos, centro de comercios y restaurantes.

Con su inauguración prevista para el próximo año -durante la temporada 2026 de la MLS-, el nuevo estadio será la casa permanente del Inter Miami, club que desde su fundación disputa sus encuentros en un estadio temporal que ni siquiera está ubicado en la ciudad de Miami.

El éxito del Inter Miami en el Mundial de Clubes. Por Hugo Barcia Cristóbal

Compra a crédito, multipropiedad, fondos de inversión. El descenso del Lyon a la segunda división por su elevada deuda se explica, en parte, por el uso de algunos de estos instrumentos financieros, ajenos al mundo del fútbol hasta hace solo unos años, explican a EFE especialistas en marketing deportivo.

La caída a la segunda del gigante francés -aún evitable si prospera el recurso que ha presentado ante la Liga francesa– ha puesto en la diana a John Textor, el empresario estadounidense que compró el club en 2022. Adquirido por unos 800 millones de euros -gracias a un préstamo de 405 millones que obtuvo del fondo de inversión Ares-, el empresario de Florida no escondió su credo al llegar a Lyon: «El fútbol no es diferente de otra empresa. Hay que ganar dinero para ser rentable».

Sin embargo, la aplicación de ese dogma empresarial no hizo más que agravar los problemas del siete veces campeón de Francia. «Cuando compras un club pidiendo un crédito, si no tienes resultados en el corto plazo entras en un callejón sin salida, porque no lo puedes reembolsar«, señala a EFE el experto en industria del deporte Vincent Chaudel.

El Lyon, víctima del «abuso» de la financiarización del fútbol. Por Antonio Torres del Cerro

El Mundial 2026 se acerca en el horizonte con tensiones comerciales entre los tres organizadores: EE.UU., México y Canadá. La organización guarda silencio y los expertos ven la situación de los aranceles con incertidumbre. Mientras, Gianni Infantino y Donald Trump muestran su sintonía.

A menos de un año del Mundial de 2026, la guerra comercial y la política de aranceles iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha abierto grietas entre los tres organizadores de la mayor cita futbolística del planeta: EE.UU., México y Canadá. EFE contactó con las federaciones de fútbol de los tres países (United States Soccer Federation, Federación Mexicana de Fútbol Asociación y Canada Soccer) para conocer su opinión sobre cómo podrían afectar los aranceles a la organización del Mundial, pero no dieron respuesta.

Además, EFE también contactó con la FIFA, pero el máximo organismo del fútbol tampoco quiso ofrecer su mirada sobre este asunto.

Incertidumbre y silencio por los aranceles y el Mundial 2026. Por David Villafranca.

Diego García Carrera es un atleta singular. Ganó dos medallas europeas en 20 kilómetros marcha, una de plata (Berlín 2018) y otra de bronce (Múnich 2022), y un diploma olímpico en Tokio 2020. Toca el trombón en una Big Band, organiza un multitudinario evento internacional por la Gran Vía de Madrid y asesora en el nuevo diseño de una gama de zapatillas deportivas.

Veinticuatro horas al día dan para mucho en la vida de Diego García Carrera (Madrid, 1996). Como marchador es una de las referencias españolas por sus resultados pero también por todo el trabajo que está haciendo por detrás para defender la disciplina como miembro de la Comisión de Atletas de World Athletics y para popularizarla como uno de los organizadores del Gran Premio Internacional Madrid Marcha.

«A la marcha llegué por casualidad. Con once años me apunté a atletismo, donde no se elige la disciplina, aunque se me daban bien las carreras de fondo. Un año no me conseguí clasificar para los campeonatos de fondo y obstáculos que tenía previsto y un amigo me dijo que probara la marcha, que no había mucho nivel en Madrid y podría ir al Campeonato de España, que era la prioridad. Se me dio bien de primeras, le empecé a coger gusto por las particularidades que tiene y así empezó todo», relata a EFE Diego García Carrera.

Una historia de David Ramiro Leyva que puedes leer completo aquí.

Javier Gil es el responsable de implementación y desarrollo de IA en LaLiga. Gafas virtuales con tamaño de gafas de sol habituales; traducción en directo de las protagonistas en zonas mixtas a distintos idiomas… El ‘Datatainment’ es la combinación de datos y entretenimiento. Las personas de 50 años optimizan mejor que los jóvenes su interactuación con la IA. Preguntan mejor.