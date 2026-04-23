Abiertas las inscripciones para el VIII Campus de Verano del CB La Mojonera

El Club Baloncesto La Mojonera ha abierto el plazo de inscripción para su VIII Campus de Verano, una iniciativa deportiva y formativa que se desarrollará durante todo el mes de julio en el pabellón municipal de La Mojonera.

El campus está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 14 años, con plazas limitadas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. La actividad se llevará a cabo de lunes a viernes en horario de 8:45 a 14:00 horas, ofreciendo un programa que combina el aprendizaje deportivo con actividades lúdicas.

Durante la jornada, los participantes trabajarán los fundamentos del baloncesto adaptados a su nivel, participarán en competiciones y disfrutarán de propuestas complementarias como piscina, juegos de agua, manualidades y gymkanas. Desde el club subrayan que el campus está abierto a todos los menores, independientemente de su experiencia previa, y que las sesiones estarán dirigidas por entrenadores cualificados con formación tanto deportiva como pedagógica.

Como incentivo, los inscritos el mes completo recibirán una camiseta exclusiva del club.

El campus cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Mojonera y tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva, mejorar las habilidades en baloncesto y promover valores como el compañerismo y la convivencia durante el verano.

Para más información o inscripciones, las familias pueden dirigirse al pabellón de deportes de la localidad, contactar con el director del campus, Jesús Castañeda (teléfono 620 26 24 85), o consultar la web oficial: www.cblamojonera.com